Utiliser vos capacités en tant que Métamorph consomme beaucoup d’énergie, représentée ici par une jauge de PP. Pour la recharger, il vous faudra manger des baies ou encore des légumes. Afin de ne jamais manquer de nourriture, il sera donc nécessaire de se lancer dans un peu de jardinage. Pour cela, vous devrez obtenir la capacité « Labourage ». Dans ce guide, nous vous expliquons comment l’obtenir et comment l’utiliser.
Comment trouver Rototaupe dans Pokémon Pokopia
Rototaupe est le Pokémon qui vous apprend la capacité Labourage. Pour le trouver, rendez-vous dans la zone nord-est en partant du Centre Pokémon. Vous devriez apercevoir le Pokémon devant un petit champ vide. Parlez-lui une nouvelle fois et il vous demandera alors de mouiller le sol afin qu’il devienne suffisamment meuble.
Une fois cette tâche accomplie, il vous enseignera la capacité « Labourage ». Celle-ci permet de créer une terre fertile sur la terre ou le gazon afin d’y planter des cultures ou des fleurs. Attention toutefois, le sol doit toujours être hydraté pour que la compétence fonctionne. La capacité Labourage possède également une autre utilité. Elle permet de déplacer des cultures, des fleurs ou des hautes herbes, que vous pouvez récupérer pour les stocker dans votre inventaire ou les replacer ailleurs.
N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph.
