Comment trouver Rototaupe dans Pokémon Pokopia

Rototaupe est le Pokémon qui vous apprend la capacité Labourage. Pour le trouver, rendez-vous dans la zone nord-est en partant du Centre Pokémon. Vous devriez apercevoir le Pokémon devant un petit champ vide. Parlez-lui une nouvelle fois et il vous demandera alors de mouiller le sol afin qu’il devienne suffisamment meuble.

Une fois cette tâche accomplie, il vous enseignera la capacité « Labourage ». Celle-ci permet de créer une terre fertile sur la terre ou le gazon afin d’y planter des cultures ou des fleurs. Attention toutefois, le sol doit toujours être hydraté pour que la compétence fonctionne. La capacité Labourage possède également une autre utilité. Elle permet de déplacer des cultures, des fleurs ou des hautes herbes, que vous pouvez récupérer pour les stocker dans votre inventaire ou les replacer ailleurs.

