Comme pour Evoli, Pikachu est l’un des Pokémon les plus populaires de la licence. Dans Pokémon Pokopia, la mascotte se fait quelque peu voler la vedette par sa forme innédite Pikapâle. Malgré tout, il est possible de retrouver ce bon vieux Pikachu jaune vif. Voici un guide qui vous indique comment l’obtenir.
L’habitat pour faire venir Pikachu dans Pokémon Pokopia
Pour vous lier d’amitié avec Pikachu, vous devrez créer un habitat spécifique. Contrairement à certains habitats plus élaborés, celui de Pikachu reste assez simple à mettre en place.
Vous pouvez construire cet habitat n’importe où. Il n’y a aucune condition de météo ou d’horaire pour le faire apparaître.
Voici les éléments à assembler :
- Deux sièges (n’importe lesquels)
- Une table (n’importe laquelle)
- Une table de pique-nique posée sur la table
Une fois l’habitat installé, Pikachu devrait apparaître peu de temps après pour vous saluer… d’une manière assez spéciale.
