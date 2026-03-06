L’habitat pour faire venir Pikachu dans Pokémon Pokopia

Pour vous lier d’amitié avec Pikachu, vous devrez créer un habitat spécifique. Contrairement à certains habitats plus élaborés, celui de Pikachu reste assez simple à mettre en place.

Vous pouvez construire cet habitat n’importe où. Il n’y a aucune condition de météo ou d’horaire pour le faire apparaître.

Voici les éléments à assembler :

Deux sièges (n’importe lesquels)

Une table (n’importe laquelle)

Une table de pique-nique posée sur la table

Une fois l’habitat installé, Pikachu devrait apparaître peu de temps après pour vous saluer… d’une manière assez spéciale.

