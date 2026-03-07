Où trouver DJ Motisma ? – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
L’un des Pokémon étranges de Pokémon Pokopia est DJ Motisma, une grosse chaîne Hi-Fi capable de jouer une tonne de titres nostalgiques d’anciens jeux Pokémon par exemple, mais aussi de mettre une sacrée ambiance. C’est justement ce qu’il nous faudra faire à Collinangle, lieu où se cache DJ Motisma. On vous dévoile comment le trouver.
Où trouver DJ Motisma dans Pokémon Pokopia ?
Pour trouver DJ Motisma, vous allez d’abord devoir améliorer votre capacité Éclate-Roc, en ingurgitant un steak haché préparé en compagnie de Rougribou. L’amélioration est temporaire, mais en discutant avec Flambino près du Centre Pokémon de la région, il vous indiquera entendre une musique étrange provenant d’un amoncellement de cendres volcaniques. En détruisant ce tas à droite du Centre Pokémon et en poussant vos recherches dans les profondeurs de la montagne, vous tomberez sur des pierres bien plus dures, qu’il vous faudra casser grâce à votre capacité améliorée.
Un peu plus loin, dans une pièce secrète, se cachera DJ Motisma, qu’il vous faudra réveiller puis retrouver un peu après dans le village pour démarrer les quêtes le concernant, notamment organiser une fête à Collinangle.
Comment utiliser nos CD avec DJ Motisma ?
Au fil de votre aventure, vous récolterez des CD contenant des chansons des différents jeux Pokémon, pour donner un peu de vie à votre épopée. Présentez un CD à DJ Motisma pour qu’il le charge, jusqu’à cinq au maximum, puis laissez l’ambiance se faire.
N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026