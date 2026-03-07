Où trouver DJ Motisma dans Pokémon Pokopia ?

Pour trouver DJ Motisma, vous allez d’abord devoir améliorer votre capacité Éclate-Roc, en ingurgitant un steak haché préparé en compagnie de Rougribou. L’amélioration est temporaire, mais en discutant avec Flambino près du Centre Pokémon de la région, il vous indiquera entendre une musique étrange provenant d’un amoncellement de cendres volcaniques. En détruisant ce tas à droite du Centre Pokémon et en poussant vos recherches dans les profondeurs de la montagne, vous tomberez sur des pierres bien plus dures, qu’il vous faudra casser grâce à votre capacité améliorée.

Un peu plus loin, dans une pièce secrète, se cachera DJ Motisma, qu’il vous faudra réveiller puis retrouver un peu après dans le village pour démarrer les quêtes le concernant, notamment organiser une fête à Collinangle.

Comment utiliser nos CD avec DJ Motisma ?

Au fil de votre aventure, vous récolterez des CD contenant des chansons des différents jeux Pokémon, pour donner un peu de vie à votre épopée. Présentez un CD à DJ Motisma pour qu’il le charge, jusqu’à cinq au maximum, puis laissez l’ambiance se faire.