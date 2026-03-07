Débloquer la cuisine dans Pokémon Pokopia vous demandera de réaliser une longue requête importante que vous obtiendrez en vous rendant non loin du Centre Pokémon de Collinangle avec le professeur Bouldeneu. Là, vous trouverez un tonneau accroché au plafond par une chaîne près de caisses et tonneaux en bois. Il semblerait qu’il contienne un cuisinier hors pair, prêt à vous donner beaucoup plus de forces grâce à sa cuisine si vous l’aidez à se libérer. Pour cela, vous devrez fabriquer une planche à découper grâce aux talents d’un nouveau Pokémon, Efflèche.

Comment obtenir Efflèche ?

Pour obtenir Efflèche, il vous faudra fabriquer l’habitat Hautes herbes avec rocher et sapin, constitué des éléments suivants :

1 x Arbre pointu (type sapin)

1 x Gros rocher

4 x Hautes herbes rouges

Rejoignez la zone en hauteur sur votre gauche quand vous sortez de la cuisine pour trouver une zone de culture encore vierge. Là, vous verrez un sapin et un gros rocher, l’endroit parfait pour y dresser l’habitat. Utilisez la capacité Force précédemment apprise grâce à Machopeur pour pousser le rocher près du sapin.

Puis, utilisez la capacité Labourage pour déterrer des hautes herbes rouges non loin (et préalablement arrosées pour leur redonner vie), à moins d’utiliser des graines de hautes herbes rouges si vous en disposez. Déposez quatre hautes herbes rouges près du sapin et du rocher pour valider l’habitat et faire apparaître quelques instants plus tard, Efflèche.

Avant de vous aider à fabriquer la planche à découper, Efflèche vous demandera de lui fabriquer un perchoir. Vous devriez trouver les plans de fabrication du perchoir dans la boutique du PC, ainsi dirigez-vous vers votre établi de la région pour le fabriquer si vous n’en avez pas déjà un. Retournez ensuite voir Efflèche et placez le perchoir dans sa zone d’habitat pour passer à la suite.

En lui donnant du « Bois », il vous apprendra à fabriquer une planche à découper. Ceci fait, retournez à votre établi et fabriquez une planche grâce à 2 x « Bois ». Trouvez un endroit où vous poser pour commencer à cuisiner grâce aux conseils de Flambino. Grâce à ses différentes recettes (salades, pains, steaks hachés, etc.), vous allez pouvoir améliorer vos capacités de base, comme Feuillage, Éclate-Roc ou encore Coupe.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.