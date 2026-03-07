Comment accélérer sa progression en avançant le temps – Pokémon Pokopia
Mécanique bien connue des jeux du même genre que Pokémon Pokopia, la modification manuelle des paramètres de la console pour avancer l’heure ou changer de date. Rarement sans danger pour vos sauvegardes ou progressions dans les autres jeux, cette pratique de « triche » n’est cependant pas dangereuse dans Pokémon Pokopia mais forcément pas très éthique. On vous explique comment faire si vous voulez un tant soit peu aider la montre.
Comment avancer le temps dans Pokémon Pokopia ?
Marre d’attendre 10, parfois 20 minutes, si ce n’est plusieurs heures, pour qu’une construction ou des cultures soient terminées ou pour qu’un Pokémon apparaisse à votre nouvel habitat fraîchement fabriqué ? Vous pouvez accélérer le temps en modifiant manuellement vos paramètres de console. Pour cela, procédez comme ceci :
- Sauvegardez votre jeu et fermez-le
- Rendez-vous dans les Paramètres de votre console > Section « Console » puis « Date et Heure »
- Décochez la mise à jour du fuseau horaire par internet et changez la date et l’heure souhaitées
- Rouvrez votre jeu. La magie a opéré.
Même si cela ne semble pas causer de risque à votre sauvegarde, sachez tout de même que Pokémon Pokopia a été pensé pour suivre une temporalité identique à la nôtre pour vous faire venir et revenir au quotidien et améliorer vos régions. Gardez cela en tête quand vous faites ces modifications qui changent votre manière de jouer au jeu. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.
Date de sortie : 05/03/2026