Comment avancer le temps dans Pokémon Pokopia ?

Marre d’attendre 10, parfois 20 minutes, si ce n’est plusieurs heures, pour qu’une construction ou des cultures soient terminées ou pour qu’un Pokémon apparaisse à votre nouvel habitat fraîchement fabriqué ? Vous pouvez accélérer le temps en modifiant manuellement vos paramètres de console. Pour cela, procédez comme ceci :

Sauvegardez votre jeu et fermez-le

Rendez-vous dans les Paramètres de votre console > Section « Console » puis « Date et Heure »

de votre console > Décochez la mise à jour du fuseau horaire par internet et changez la date et l’heure souhaitées

et changez la date et l’heure souhaitées Rouvrez votre jeu. La magie a opéré.

Même si cela ne semble pas causer de risque à votre sauvegarde, sachez tout de même que Pokémon Pokopia a été pensé pour suivre une temporalité identique à la nôtre pour vous faire venir et revenir au quotidien et améliorer vos régions. Gardez cela en tête quand vous faites ces modifications qui changent votre manière de jouer au jeu. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.