Où trouver Onyx dans Pokémon Pokopia

Pour déclencher le début de la quête, rendez-vous dans la grotte située au nord-ouest de la carte. Vous verrez une bulle de dialogue provenant d’un Onix appelant à l’aide. Brisez les rochers à l’aide de la capacité Éclate-Roc, puis parlez à Onyx. Rendez-vous ensuite voir le professeur Bouldeneu, qui vous dirigera vers l’endroit où vous avez rencontré Magicarpe pour la première fois. Pour poursuivre la quête, vous aurez besoin de l’aide d’un autre Pokémon.

Comment obtenir Ramoloss dans Pokémon Pokopia

Ramoloss est le Pokémon clé de cette requête. Pour le faire apparaître, placez quatre hautes herbes au bord de la mer grâce à la capacité Feuillage. Une fois que vous vous serez liés d’amitié avec lui, il vous demandera de l’emmener jusqu’au Centre Pokémon. Cependant, Ramoloss se déplace très lentement. Vous devrez donc paver les routes avec des chemins de bois, fabriqués à l’établi, afin qu’il ne se fatigue pas en chemin.

Comment faire tomber la pluie dans Pokémon Pokopia

Une fois arrivé au Centre Pokémon, le professeur Bouldeneu vous explique que le bâillement de Ramoloss possède le pouvoir de faire tomber la pluie. Malheureusement, il n’est pas encore assez puissant pour provoquer cet effet.

Pour atteindre un score d’humidité de 100 points, vous devrez augmenter l’humidité de l’environnement. Plusieurs méthodes cumulées vous permettent d’y parvenir :

Créer des cours d’eau en frappant des blocs contenant des gouttes d’eau avec Éclate-Roc

Créer des champs de fleurs à l’aide de graines (ou en récupérant des parterres sur une Île Rêve grâce à Labourage)

Installer une fontaine à eau (la fontaine Hypotrempe peut être achetée dans la boutique)

Cependant, la méthode la plus efficace reste la Danse de la pluie.

Parlez à Carapuce lorsqu’il vous interpelle et construisez l’habitat demandé, composé de :

Deux Morpheo-Météo

Une assiette en bois

Une baie posée sur l’assiette

Comment changer la forme d’un Morphe-météo dans Pokémon Pokopia

Les Morphéo peuvent être obtenus dans des Poké Balls, dans la boutique du PC, mais aussi dans les Îles Rêves. Sur ces dernières, grimpez à l’échelle située derrière Baudrive pour en récupérer un. Pour changer sa forme (soleil ou pluie), placez l’objet au sol puis appuyez sur A pour le retourner et modifier son état.

Placez ensuite deux Morpheo-Météo en forme Pluie contre un mur et amenez Carapuce sur place. Rendez-vous ensuite sur la plage où vous avez rencontré Ramoloss pour la première fois et atteignez Kyogre en réparant le ponton (la recette se trouve dans une Poké Ball jaune située à côté de l’établi de la plage).

Une fois la pluie déclenchée, retournez dans la grotte afin de libérer Onyx, puis allez voir le professeur Bouldeneu pour valider la requête importante.

