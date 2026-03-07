Comment terminer le Défi d’initiation ? – Pokémon Pokopia
Quasiment dès le début de votre aventure dans Pokémon Pokopia, vous pourrez découvrir un bâtiment mystérieux ressemblant à un phare sur la côte sud de Terrassec. Il vous sera demandé de relever un Défi d’initiation avec plusieurs étapes qui vous tiendront comme fil d’Ariane tout au long du jeu. Voici comme les relever.
Étape 1 : Ramasser des Baies Mepo
Pour cette première étape, il vous suffira de ramasser 5 Baies Mepo (sur les arbres environnants) puis de les déposer au bâtiment. Vous obtiendrez une récompense : Badge Gris et serez invités à continuer votre rituel.
Étape 2 : Récoltez des légumes
Cette deuxième étape vous demandera de ramasser des légumes :
- 10 x Haricots
- 10 x Tomates
- 10 x Epis de blé
Retournez dans vos quartiers et zones de culture, notamment de Collinangle ou Gardemer ou Îles-Rêves, pour les ramasser et ramenez-les au bâtiment mystérieux pour récupérer le Badge Bleu.
Étape 3 : Ramasser des matériaux
Cette troisième étape inaugure le deuxième niveau du Défi d’initiation. Vous allez devoir ramener des matériaux inflammables au mystérieux bâtiment :
- 20 x Morceaux de bois
- 5 x Boules de coton
- 10 x Piles de papiers
Vous devrez par exemple demander à un Pokémon spécialiste en Recyclage de transformer vos déchets en papier. Nous vous conseillons pour cela d’avancer jusqu’à débloquer la région Cieux scintillants. Le coton peut être obtenu dans les Îles-Rêves ou à Gardemer. Une fois tous les matériaux ramassés, revenez au bâtiment pour obtenir votre Badge.
À suivre… De nombreuses autres étapes sont à découvrir au fil de l’aventure.
Date de sortie : 05/03/2026