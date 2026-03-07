Étape 1 : Ramasser des Baies Mepo

Pour cette première étape, il vous suffira de ramasser 5 Baies Mepo (sur les arbres environnants) puis de les déposer au bâtiment. Vous obtiendrez une récompense : Badge Gris et serez invités à continuer votre rituel.

Étape 2 : Récoltez des légumes

Cette deuxième étape vous demandera de ramasser des légumes :

10 x Haricots

10 x Tomates

10 x Epis de blé

Retournez dans vos quartiers et zones de culture, notamment de Collinangle ou Gardemer ou Îles-Rêves, pour les ramasser et ramenez-les au bâtiment mystérieux pour récupérer le Badge Bleu.

Étape 3 : Ramasser des matériaux

Cette troisième étape inaugure le deuxième niveau du Défi d’initiation. Vous allez devoir ramener des matériaux inflammables au mystérieux bâtiment :

20 x Morceaux de bois

5 x Boules de coton

10 x Piles de papiers

Vous devrez par exemple demander à un Pokémon spécialiste en Recyclage de transformer vos déchets en papier. Nous vous conseillons pour cela d’avancer jusqu’à débloquer la région Cieux scintillants. Le coton peut être obtenu dans les Îles-Rêves ou à Gardemer. Une fois tous les matériaux ramassés, revenez au bâtiment pour obtenir votre Badge.

À suivre… De nombreuses autres étapes sont à découvrir au fil de l’aventure.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.