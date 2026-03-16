Trame principale de Grisemer – Pokémon Pokopia

Prendre ses marques

Quand vous débarquez pour la première fois à Grisemer, vous constatez que beaucoup de terres sont immergées. À partir de ce moment-là, deux tâches vous attendent :

Construire un pont pour le professeur Bouldeneu

Rallumer le PC du Centre Pokémon

Pour rallumer le PC du Centre Pokémon, il vous suffira de boucher l’une des sorties de la fontaine la plus proche du terminal. Miaouss débarquera alors et il vous demandera de nettoyer sa maison de l’eau qui l’empêche d’y habiter. Même opération, bouchez le mur du fond pour accéder à sa requête.

Pour poursuivre, vous allez devoir partir à la rencontre de deux autres Pokémon dans les environs. Réunissez le nécessaire à leur venue dans de nouveaux habitats puis retournez voir Miaouss pour une nouvelle requête : celle de rallumer la lumière chez lui grâce à deux lampes. Préparez des lampes champignons, les plus simples, et posez-les chez lui. Ceci fait, il vous sera proposé de construire l’habitat Hautes herbes jaunes riveraines pour faire revenir Tiplouf :

4 x Herbe jaune

2 x Etendue d’eau

Grâce à Tiplouf, vous allez pouvoir nettoyer les zones polluées devant chez Miaouss pour accomplir sa nouvelle requête. Pour cela, demandez à Tiplouf de vous suivre et il arrosera de son savon magique toutes les zones concernées. Puis rincez avec votre capacité Pistolet à O pour récupérer d’éventuels trésors cachés.

Construire une maison simple

La deuxième partie de la trame de Grisemer vous demandera de fabriquer une maison simple pour vous ou un Pokémon. Construisez la maison la plus simple possible pour que Miaouss vous demande une nouvelle faveur : celle de fabriquer une jardinière pour décorer sa maison.

Cela se fera à l’aide de briques fabriquées par Poussifeu grâce à de l’argile malléable. Pour faire apparaître Poussifeu, construisez l’habitat Coin collation pour pioupiou :

1 x Nichoir en bois

1 x Plat

1 x N’importe quelle table

Vous obtenez l’argile malléable en détruisant de l’argile non loin de là (blocs clairs). Donnez-lui en suffisamment pour qu’il fabrique au moins deux briques vous permettant d’obtenir une jardinière grâce à la méthode débloquée dans votre établi (2 briques + 2 pierres), puis placez-la dans la maison de Miaouss. Rajoutez-y un carré de fleurs que vous aurez préalablement prélevé non loin grâce à votre capacité Labourage pour terminer cette requête.

La prochaine requête concernera Tiplouf qui vous demandera de lui fabriquer une douche. Pour cela, vous aurez besoin de transformer des déchets en fer grâce à Miamiasme. Pour le faire venir, construisez l’habitat Décharge :

1 x N’importe quelle poubelle

1 x Sacs-poubelles

1 x N’importe quel panneau

Ceci fait, Miamiasme sera capable de transformer vos déchets non incinérables en minerais de fer. Fabriquez la douche pour Tiplouf à votre établi et placez-la par exemple dans la cabine dédiée à côté de la maison de Miaouss. Mais Miamiasme n’en a pas fini avec vous puisqu’il vous demandera désormais d’allumer le lampadaire près du Centre Pokémon pour ramener de la vie en ville.

Allumer les lampadaires grâce à Pohm

Pour réussir à rallumer ce lampadaire, vous allez devoir faire apparaître Pohm grâce à son habitat Parterre de fleurs rafraîchissantes :

4 x Carré de fleurs maritimes

Une fois apparu, demandez-lui de vous suivre jusqu’au lampadaire. Sa capacité Électrification allumera automatiquement le lampadaire. Retournez ensuite voir Miamiasme pour qu’il vous confie avoir entendu un drôle de bruit dans la montagne non loin.

Suivez la direction du phare pour trouver un mur friable sur votre gauche. Utilisez Éclate-Roc pour tomber sur un Ronflex un peu étrange puisqu’il est recouvert de mousse. Ce Ronflex Moussu doit être réveillé mais pour cela, il va falloir apporter un peu de lumière dans cette ville monotone.

Comment réveiller le Ronflex Moussu dans Pokémon Pokopia ?

Voici les étapes importantes qui vont mener à la résolution de cette requête :

Allez voir le professeur Bouldeneu pour lui exposer le problème et demandez-lui de vous suivre en compagnie de Miaouss

Allumez 3 nouveaux lampadaires grâce à Pohm par exemple

Grâce à Poussifeu, apprenez à construire l’habitat Coin repas balnéaire pour accueillir Caninos sur la plage avoisinante

Habitat Coin repas balnéaire :

1 x Grand palmier

1 x Plat

1 x N’importe quel siège

1 x Feu de camp

Ceci fait, retournez voir Bouldeneu pour provoquer un nouvel événement étrange : l’arrivée d’un Pokémon affaibli plus loin. Allez à sa rencontre pour trouver une variante de Pikachu prénommée Pikapâle. Parlez-lui et laissez-le rejoindre la grotte de Ronflex. Retournez vous aussi voir Ronflex et parler à Pikapâle pour qu’il vous suggère la fabrication d’une Lampe coquillage pour illuminer la grotte (1 coquillage + 1 fragment de verre de mer). Pour l’allumer, pensez à demander de l’aide à Pohm par exemple.

Par la suite, suivre Pikapâle au bord de la mer pour apercevoir une sorte de moulin, un aérogénérateur. Il vous faut l’alimenter et ainsi apprendre à maîtriser l’électricité pour augmenter le taux d’illumination à 100 points (vous connaissez ce type d’objectif). Pour cela :

Allez chercher un lampadaire portuaire pour l’alimenter

Continuez le chemin pour alimenter le phare grâce à plusieurs poteaux et lampadaires

Allumez le reste de la ville

Ajoutez des sources de lumière dans la grotte puis retournez voir le professeur Bouldeneu

Retournez ensuite voir Pikapâle dans la grotte pour le suivre jusqu’à un mystérieux dispositif en ville, tout près d’un établi.

Pour réussir à rallumer ce dispositif, vous allez devoir lui aussi l’alimenter en électricité grâce à quelques poteaux. Mais cela ne suffira pas, vous allez devoir rajouter des sources électriques.

Vous pouvez construire des aérogénérateurs à votre établi ou bien visiter un peu la ville pour trouver des générateurs fonctionnant au bois. Vous en avez un pas loin de là où Pikapâle est apparu. Reliez ce générateur au réseau central déjà construit et allumez-le en ajoutant tout ce qu’il faut pour s’embraser (tout type de consommables est admis, tant que vous montez suffisamment la jauge pour être tranquilles).

Mais il va vous falloir un deuxième générateur de ce type pour donner suffisamment d’énergie. Ce générateur se trouve sur la grosse épave au large de la ville. Si vous construisez un pont entre la dernière terre et cette épave, vous devriez pouvoir la rejoindre. Deux générateurs à bois se situent sur cette épave : un derrière une grosse porte en bas à gauche, un sur le pont supérieur droit.

Reliez la ville à un de ces générateurs avec des poteaux électriques et allumez ce deuxième générateur pour donner suffisamment de puissance au dispositif du centre-ville (tous les points doivent être allumés). Ceci fait, demandez à Pikapâle d’interagir pour retrouver son énergie. Cela devrait réveiller Ronflex, mais vous provoquerez finalement l’apparition d’un Pokémon légendaire, Raikou. Une fois Ronflex « réveillé » et Pikachu ayant illuminé toute la ville, votre quête à Grisemer s’achève, vous donnant accès au dernier bastion, Flottile-Millefeux.

D’autres requêtes restent toutefois à accomplir, dont entre autres :

Apprendre à nager pour obtenir la Capacité Surf. Retourner voir Tiplouf puis aller consulter Bouldeneu avec Tiplouf pour apprendre à construire l’habitat Littoral tropical 1 x Grand palmier 4 x N’importe quel buisson 2 x Eau de mer Enlever la boue aux environs pour permettre à Lokhlass de vous apprendre Surf



Requête de Miamiasme vous demandant d’aller au sommet du phare Suivez le chemin et grimpez jusqu’au sommet



Requête de Zorua Repérer un bloc étrange près du Centre Pokémon Le frapper pour découvrir Zorua Construire un jouet de construction Apprentissage de la capacité Copie Retourner voir pour montrer et jouer à Camoufilage (sorte de 1, 2, 3 Soleil)



Requête de Pohm Recherche d’un Pokémon coton Construire l’Habitat Espace pour le tricot 1 x N’importe quel siège 1 x Nécessaire à tricot 1 x N’importe quelle table Apparition de Wattouat



Requête de Makuhita Kit cabane orange Habitation à construire à l’aide de 5 Pokémon donc 1 spécialisé en Construction et 1 en Combustion Matériel nécessaire : 10 x Bois + 10 x Briques + 5 x Fils de tissu + 5 x Coquillages



Requête de Queulorior

Lui donner une Baie Mepo écrasée par un Pokémon portant la Capacité Broyage

