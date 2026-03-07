Comment mettre de l’ambiance dans Pokémon Pokopia ?

Après avoir libéré DJ Motisma, celui-ci va vouloir organiser une grande fête à Collinangle. Qui dit fête dit invités, nourriture, décoration et musique. Pour réussir la grande quête, il vous faudra au total élever le niveau d’ambiance à 100 points (comme pour l’humidité des lieux à Terrassec).

Vous devrez ramener tous les éléments cités dans la zone délimitée par les Pokémon présents ici, à commencer par Rongragoût (forme cuisinière de Rongrigou) qui vous demandera de tout préparer en vue d’un grand festin.

Première étape, enlevez toutes les cendres volcaniques qui jonchent la zone et la scène adjacente grâce à votre capacité Éclate-Roc .

qui jonchent la zone et la scène adjacente grâce à votre . Placez ensuite la marmite demandée par Rongragoût où vous voulez. Vous allez vous apercevoir qu’il vous faudra plusieurs ingrédients et plusieurs Pokémon pour lancer la préparation du repas.

Ceci fait, vous allez devoir répondre à toutes les requêtes données par les Pokémon, à commencer par DJ Motisma qui vous demandera d’insérer un CD dans son emplacement.

Puis, allez voir le professeur Bouldeneu qui vous propose d’utiliser vos objets humains trouvés pour décorer l’endroit. Donnez-lui au moins un objet perdu de grande taille pour valider sa requête (vous en trouverez dans les zones qui brillent au sein même des roches, cela ressemble à des boites de conserve). En parallèle, il vous demandera de placer autant d’objets de fête que voulu pour améliorer l’ambiance (enceinte, micro, guirlandes, scène portative, ballons, etc). Posez tous les objets décoratifs que vous souhaitez, en guettant l’approbation de DJ Motisma sur la jauge d’ambiance.

Entre-temps, retournez voir DJ Motisma. Celui-ci vous demandera de trouver un Pokémon capable de s’ambianter et de rajouter de la gaieté.

Où trouver Ludicolo ?

DJ Motisma pense alors à Ludicolo, qui se trouvera près de l’habitat Étang avec Plantes Flottantes composé de :

1 x Etang

4 x Plantes flottantes

Nous vous conseillons de retrouver les hauteurs de la zone de culture de Collinangle pour trouver une zone d’étang propice. Utilisez Feuillage amélioré pour faire pousser des plantes flottantes en visant directement l’eau. Une fois l’habitat construit, Ludicolo devrait finir par apparaître. Menez-le jusqu’à la zone de la fête et laissez-le se mettre à danser pour valider la requête.

Comment fabriquer des assiettes de fête ?

En retournant sur les lieux de la fête en préparation, Rongragoût vous interpellera pour vous demander de fabriquer cinq plats différents à disposer dans cinq assiettes de fête. Le problème, c’est qu’il vous faudra les fabriquer vous-même. La formule pour fabriquer des assiettes de fête vous demandera un lingot de fer par assiette.

Pour obtenir ces lingots, vous allez devoir faire fondre du fer (récolté ci et là dans la montagne) au sein d’un fourneau tenu par Magmar. Rejoignez le fourneau en question, placez les débris de fer et lancez la fonte grâce à Magmar pour récolter au total cinq lingots de fer. Une fois ces lingots en votre possession, utilisez un établi pour fabriquer les cinq assiettes de fête et retournez sur le lieu de la fête.

Si vous disposez déjà de cinq plats différents (salades, pains et steaks hachés confondus), vous pouvez placer chaque assiette sur une table ou au sol et y déposer un plat différent dans chacune. Cela validera la requête quand vous retournerez voir Rongragoût. S’il vous manque de l’ambiance au final, rajoutez de la décoration et retournez pour DJ Motisma après.

Comment préparer la marmite de curry conviviale ?

Une fois le niveau d’ambiance au niveau 100, vous pouvez demander à Rongragoût de vous rejoindre près de la marmite pour rejoindre tous les autres Pokémon nécessaires à la préparation, ainsi que les ingrédients suivants :

15 x Baie Mepo

15 x Épi de blé

15 x Haricot

5 x Pot de miel

La préparation achevée, la fête peut commencer. Mais un tremblement de terre va bousculer les événements, faire exploser le volcan et faire apparaître un Pokémon légendaire, Volcanion (#293), à son sommet. Allez à sa rencontre et discutez avec lui pour qu’il déclenche un magnifique feu d’artifice. Retournez parler à vos amis entre-temps pour mettre un terme à la quête et terminer l’histoire de Collinangle. Vous savez désormais fabriquer des canons et des boules de feu d’artifice.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.