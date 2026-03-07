Où trouver Gravalanch dans Pokémon Pokopia ?

Au cœur même de la région de Collinangle, vous débloquez Machopeur (et sa capacité Force). Peu de temps après, le Pokémon musclé vous demandera de retrouver la trace d’un certain Gravalanch, à qui il doit parler. Pour cela, direction les grottes de source chaude (où vous avez fait apparaître Chartor pour apprendre à cuisiner des pains) pour restaurer son habitat, Rocher couvert de mousse constitué de :

4 x Mousse verte

1 x Rocher couvert de mousse

Comment apprendre la capacité Roulade dans Pokémon Pokopia ?

Près de l’endroit où vous avez fait apparaître Chartor, vous devriez trouver un rocher couvert de mousse prêt à accueillir vos belles mousses à faire pousser grâce à votre capacité Feuillage sur des parterres verdâtres. Une fois le Pokémon apparu, il vous apprend directement la capacité Roulade vous permettant de vous déplacer bien plus vite mais aussi de détruire des pierres et structures de toutes sortes avec la vitesse et la force acquises. Pour quitter votre apparence de Gravalanch, appuyez sur B.

Pour information, la requête de Gravalanch et Machopeur se terminera une fois que vous êtes allé voir Machopeur en prenant l’apparence de Gravalanch puis d’en faire le retour au principal intéressé. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph.