Comment trouver Léviator dans Pokémon Pokopia ?

Pour obtenir la capacité Cascade, vous devrez demander à Léviator de vous l’enseigner. Pour le trouver, il faut vous rendre sur l’une des îles flottantes de Flotîles-Millefeux au nord-ouest de la carte. Vous devriez apercevoir une grande cascade dans les alentours. Rendez-vous au point de chute pour trouver Léviator dans l’étendu d’eau. Pas besoin de créer un habitat cette fois-ci.

Il vous demande de lui rendre un service : lui donner un « bol de pain pimenté avec soupe ». On vous rassure, il n’y a pas besoin de la recette pour compléter cette requête. Vous pouvez en effet trouver des « bols de pain pimenté avec soupe » dans les ruines juste au-dessus du Léviator (utilisez la carte du screen pour vous repérer).

Une fois arrivée dans les ruines d’une boutique (deux étages plus haut environ), brisez le mur en pierre pour trouver ce que vous cherchez.

Retrouvez voir le Leviator et remettez lui son bol de soupe pour qu’il vous apprenne Cascade. Pour l’utiliser, prenez la forme de Locklass et appuyez sur A devant une cascade. Ca tombe bien, il y en a justement une à cet endroit.

Pour découvrir d’autres capacités de Métamorph, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.