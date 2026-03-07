Comment se transformer en Dracolosse et obtenir la capacité Vol Plané – Pokémon Pokopia
Dans Pokémon Pokopia, votre Métamorph peut acquérir de nombreuses capacités, dont certaines prennent la forme d’une transformation en un autre Pokémon. Ces transformations servent principalement à faciliter vos déplacements dans l’environnement. Dans le cas présent, il s’agit de la capacité Vol Plané qui permet de se déplacer dans les airs. Dans ce guide, nous vous expliquons comment obtenir la capacité Vol Plané.
Comment trouver Dracolosse dans Pokémon Pokopia
Pour obtenir la capacité Vol Plané, vous devez demander Dracolosse de vous l’enseigner. Pour le trouver, il faut vous rendez dans la zone de Flotîles-Millefeux. Dirigez-vous vers la zone en hauteur qui se trouve un peu à l’est. Près de l’étendu d’eau où il y a une barque, vous devez créer l’habitat de Dracolosse pour le faire apparaître.
Pour créer l’habitat de Dracolosse, vous aurez besoin des éléments suivants :
- Barque
- 2 carrés de lentilles d’eau (utilisez feuillage amélioré sur l’eau)
- Une étendu d’eau
- Un lieu en altitude
Une fois l’habitat installé, Dracolosse vous apprendra directement la capacité Vol Plané. Dracolosse vous emmènera ensuite un peu plus loin pour vous apprendre à planer. Utilisez R lorsque vous êtes dans les airs pour vous transformer automatiquement.
Désormais, ça plane pour vous dans Pokopia.
Pour découvrir d’autres capacités de Métamorph, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Date de sortie : 05/03/2026