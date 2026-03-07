Comment trouver Dracolosse dans Pokémon Pokopia

Pour obtenir la capacité Vol Plané, vous devez demander Dracolosse de vous l’enseigner. Pour le trouver, il faut vous rendez dans la zone de Flotîles-Millefeux. Dirigez-vous vers la zone en hauteur qui se trouve un peu à l’est. Près de l’étendu d’eau où il y a une barque, vous devez créer l’habitat de Dracolosse pour le faire apparaître.

Pour créer l’habitat de Dracolosse, vous aurez besoin des éléments suivants :

Barque

2 carrés de lentilles d’eau (utilisez feuillage amélioré sur l’eau)

Une étendu d’eau

Un lieu en altitude

Une fois l’habitat installé, Dracolosse vous apprendra directement la capacité Vol Plané. Dracolosse vous emmènera ensuite un peu plus loin pour vous apprendre à planer. Utilisez R lorsque vous êtes dans les airs pour vous transformer automatiquement.

Désormais, ça plane pour vous dans Pokopia.

