Prendre ses marques

Avancez dans la nouvelle région jusqu’au PC. Vous allez vous rendre compte qu’il n’est pas au bon endroit et qu’il va falloir le pousser jusqu’à son alimentation. Pour cela, créez l’habitat Coin d’entrainement en hautes herbes, composé comme suit :

4 x Hautes herbes

2 x Sacs de sable

Cela fera apparaître Machopeur, qui vous demandera de le suivre pour nettoyer une place de cailloux et ainsi apprendre la capacité Force.

Ceci fait, revenez au Centre Pokémon et poussez le PC au bon endroit pour démarrer l’exploration de la région. Suivez ainsi le professeur Bouldeneu dans une bâtisse en pierre juste à côté pour trouver un Pokémon emprisonné dans un tonneau.

Libérer le mystérieux cuisinier

Pour briser la chaine retenant le tonneau, vous allez devoir apprendre à cuisiner pour accroître vos capacités. Pour commencer, vous allez apprendre à cuisiner des salades, puis des pains et enfin des steaks hachés. Chacun de ces apprentissages dispose d’un guide dédié, nous vous résumons donc les grandes lignes.

Vous devrez fabriquer une planche à découper grâce aux talents d’Efflèche. Pour obtenir Efflèche, il vous faudra fabriquer l’habitat Hautes herbes avec rocher et sapin, constitué des éléments suivants :

1 x Arbre pointu (type sapin)

1 x Gros rocher

4 x Hautes herbes rouges

Efflèche vous demandera de lui fabriquer un perchoir. Vous devriez trouver les plans de fabrication du perchoir dans la boutique du PC, puis il vous apprendra à fabriquer une planche à découper. Trouvez un endroit où vous poser pour commencer à cuisiner des salades grâce aux conseils de Flambino et ainsi améliorer Feuillage.

Cela ne suffira pas à couper la chaîne retenant le tonneau, vous allez donc devoir apprendre à cuisiner des pains pour améliorer votre capacité Coupe. Il va alors vous demander de fabriquer du pain grâce à du blé et un four à pain. Pour obtenir les plans d’un four à pain, trouvez Chartor, un Pokémon disposant de la spécialité Combustion. Il se situe dans les grottes humides et chaudes de la région, juste à l’ouest du Centre Pokémon. Utilisez Éclate-Roc pour vous hisser dans cette grotte jusqu’à dénicher une zone aquatique contenant trois mousses vertes. C’est ici que vous devrez fabriquer l’habitat de Chartor, Source chaude moussue composée de :

4 x Mousse verte près d’un plan d’eau chaude

Avant de vous aider, il voudra se dégourdir les pattes et rejoindre le Centre Pokémon de Collinangle. Pour cela, fabriquez des escaliers en bois et parsemez le chemin jusqu’à l’extérieur sans qu’il s’arrête parce que la terre est trop sèche, par exemple. Vous obtenez ainsi la méthode de fabrication du four à pain grâce à votre établi qui est :

2 x Pierre

2 x Petit rondin

4 x Cendre volcanique

Une fois le four à pain construit, alimentez-le en feu grâce à Chartor, fabriquez-vous un Pain simple par exemple, mangez-le et améliorez votre capacité Coupe.

Montez sur les tonneaux et coupez la chaîne retenant le tonneau pour libérer Rougribou/Rongragoût, le Pokémon cuisinier et surtout pour continuer à progresser et pénétrer dans les grottes en découpant les grilles qui les maintenaient fermées.

Une fois ces compétences acquises, Rongragoût veut vous apprendre de nouveaux plats, notamment des Steaks hachés, pour améliorer votre capacité Éclate-Roc. Mais pour cela, il a besoin que vous fabriquiez une poêle. Pour cela, vous allez devoir fondre du cuivre pour le transformer en lingot. Rendez-vous d’abord dans la mine en empruntant le passage suivant les rails en allant vers le nord pour trouver un fourneau éteint.

Pour l’allumer, vous avez besoin d’un Magmar. Son habitat, Site d’extraction et de fusion, est constitué de :

1 x Brouette

1 x Fourneau

1 x Outils pour creuser (pelle et pioche)

Demandez ensuite à Magmar, désormais apparu, d’allumer le fourneau et placez-y votre cuivre pour en faire des lingots. Rejoignez ensuite l’établi pour fabriquer votre poêle moyennant deux lingots de cuivre. Rejoignez ensuite Rongragoût dans la cuisine et placez votre poêle sur la gazinière pour cuisiner des steaks hachés à base de haricots et ainsi améliorer votre capacité Éclate-Roc.

Pour passer à la suite des quêtes, vous devrez améliorer la qualité de l’environnement jusqu’au niveau 3, en trouvant de nouveaux Pokémon et de nouveaux habitats ou alors en améliorant ceux déjà existants et en construisant des abris. C’est ici que vous pourrez rencontrer Gravalanch grâce à Machopeur pour obtenir la compétence Roulade.

Peu de temps après, Flambino va vouloir vous parler : il a entendu un bruit provenant d’un amas de cendres volcaniques proche du Centre Pokémon. Utilisez votre capacité Éclate-Roc améliorée pour trouver une pièce secrète et un des Pokémons originaux de cette épopée, DJ Motisma. C’est à ce moment-là que vous commencerez la dernière grosse quête de la région, « C’est la fête ! »

Organiser une fête mémorable

Nous vous avons concocté un guide spécifique à cette grosse quête, mais voici les quelques étapes clés à respecter :

Commencez par déblayer la place de toute la cendre volcanique, puis posez la marmite de fête. Réalisez les requêtes des Pokémon présents, dont celle du professeur Bouldeneu vous demandant de décorer l’endroit et de lui donner au moins un objet perdu de grande taille, ainsi que celle de DJ Motisma vous demandant de lui donner vos CD. Tout ceci dans le but de mettre de l’ambiance et d’augmenter le niveau d’ambiance à 100 points.

DJ Motisma vous demandera ensuite de faire apparaître Ludicolo, en créant l’habitat Étang avec Plantes Flottantes. Nous vous conseillons les hauteurs de la zone de culture pour cela :

1 x Etang

4 x Plantes flottantes

Menez-le jusqu’à la zone de la fête et laissez-le se mettre à danser pour valider la requête. Prochaine étape : fabriquer 5 assiettes de fête contenant 5 plats différents. Ces assiettes sont fabriquées à partir de lingots de fer. Récoltez tout le fer que vous trouverez et donnez-le à Magmar au fourneau pour qu’il en fasse des lingots de fer. Puis, fabriquez 5 assiettes de fête à l’établi et ramenez-les à la zone de fête pour y placer à l’intérieur cinq plats différents (salades, steaks hachés, pains, etc.).

S’il vous manque de l’ambiance au final, rajoutez de la décoration et retournez pour DJ Motisma après. Une fois le niveau d’ambiance au niveau 100, vous pouvez demander à Rongragoût de vous rejoindre près de la marmite pour rejoindre tous les autres Pokémon nécessaires à la préparation, ainsi que les ingrédients suivants :

15 x Baie Mepo

15 x Épi de blé

15 x Haricot

5 x Pot de miel

Quelques événements se poursuivent avec la découverte d’un Pokémon surprise, mais vous avez fini la conclusion de ces quêtes. Cela termine donc la trame principale de Collinangle, sous les meilleurs auspices. Il ne vous restera plus qu’à terminer de construire le Centre Pokémon de la région et à continuer à embellir les environs jusqu’au niveau 5. Vous pouvez poursuivre avec la région de Grisemer pour continuer l’histoire. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.