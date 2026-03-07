Comment faire pousser des herbes et les arroser ?

Pour obtenir ces deux premières capacités, il vous suffira… de suivre le tutoriel au tout début du jeu. En arrivant à Terrassec, vous réveillerez Carapuce qui vous délivrera la capacité Pistolet à O. De ce fait, arrosez 4 Herbes desséchées pour faire apparaître un Bulbizarre. Continuez en arrosant un parterre d’une dizaine d’herbes desséchées pour obtenir la capacité Feuillage.

Pistolet à O vous permettra de redonner vie aux parcelles asséchées, arbres en perdition et autres terres sèches, tandis que Feuillage vous permettra de faire pousser notamment des hautes herbes pour offrir de beaux habitats ou faire apparaître de nouveaux Pokémon.

Notez que ces capacités pourront être améliorées notamment en cuisinant de bons petits plats dans une autre région du jeu. N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.