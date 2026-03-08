Comment obtenir la requête de Tiplouf

Pour acquérir la faculté de déplacer les fluides dans Pokémon Pokopia, vous devez accomplir une requête annexe donnée par Tiplouf à Grisemer. Les conditions exactes de déclenchement de cette quête ne sont pas encore totalement claires, mais il semble nécessaire d’avoir terminé la requête importante de Grisemer et d’avoir dissipé les nuages. Nous vous conseillons également d’augmenter la qualité de l’environnement jusqu’au niveau 4 ou 5.

Une bulle de dialogue apparaîtra lorsque Tiplouf sera prêt à vous parler. Il souhaite vous montrer une cascade et comment en créer une. Avant cela, vous devrez toutefois faire appel à un autre Pokémon. Rendez-vous à la cascade d’eau boueuse de Grisemer, située non loin de là, et placez quatre hautes herbes au bord de l’eau. Après quelques instants, un Axoloto de Paldea devrait apparaître.

Une fois que vous vous serez liés d’amitié avec lui, donnez-lui des tomates afin de compléter sa requête. Il vous enseignera alors la capacité Absorbe-Eau. Grâce à cette compétence, vous pourrez aspirer n’importe quel liquide et le recracher ailleurs. Il ne vous restera plus qu’à créer la cascade demandée par Tiplouf afin de vous entraîner avec cette nouvelle capacité.

A quoi servent les boissons du distributeur

Si vous vous demandez à quoi servent les boissons récupérées dans les distributeurs du jeu, leur utilité devient claire une fois la capacité Absorbe-Eau obtenue. Grâce à ces bouteilles, vous pouvez déverser différents liquides où vous le souhaitez.

Voici à quoi correspond chaque boisson :

Eau fraîche : eau douce

Soda Cool : eau de mer

Thé Roserade : source chaude

Sauce piquante : lave

Vous pouvez désormais créer vos propres lacs, rivières, cascades et bien plus encore, afin de personnaliser vos villes.

