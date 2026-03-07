Comment fonctionne la chasse aux tampons ? – Pokémon Pokopia

Comment obtenir des tampons dans Pokémon Pokopia ?

Chaque semaine, en vous connectant au PC d’un Centre Pokémon de votre choix, vous recevrez votre carte à tamponner. Pour gagner des tampons dans votre joli carnet, il vous faut vous connecter au moins une fois par jour en jeu. Vous recevrez ainsi chaque jour un nouveau tampon, jusqu’à cinq tampons maximum par semaine.

Chaque vendredi et pendant 6 jours supplémentaires, vous pourrez échanger vos tampons contre des récompenses, à savoir des pièces Poké Vie, sachant que les tampons jugés rares vous donneront un peu plus de pièces.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de votre Métamorph.