Comment fabriquer une poêle grâce à Magmar ?

Pour fabriquer une poêle, vous allez devoir fondre du cuivre pour le transformer en lingot. Pour cela, rendez-vous d’abord dans la mine en empruntant le passage suivant les rails en allant vers le nord. Là, vous trouverez un fourneau éteint.

Pour l’allumer, vous avez besoin d’un Magmar. Son habitat, Site d’extraction et de fusion, est constitué de :

1 x Brouette

1 x Fourneau

1 x Outils pour creuser (pelle et pioche)

Par chance, vous trouverez tout ceci à proximité. Il vous suffira de pousser ou d’avaler les éléments pour les positionner à côté du fourneau. Une fois ceci fait, patientez jusqu’à ce que Magmar arrive. Puis, demandez-lui d’allumer le fourneau et placez-y votre cuivre que vous aurez préalablement déniché dans la zone de Collinangle.

Après un temps certain nécessaire à cette fonte, vous récupérez vos lingots dans le fourneau. Rejoignez ensuite l’établi pour fabriquer votre poêle moyennant deux lingots de cuivre.

Comment cuisiner des steaks hachés avec Rongribou ?

Rejoignez Rongribou dans la cuisine et placez votre poêle sur la gazinière. Vous devez cuisiner des steaks hachés à base de haricots. Suivez la recette de votre choix et dévorez le steak haché pour valider la quête et améliorer votre capacité Éclate-Roc, qui pourrait bien vous servir pour détruire des parois bien plus solides.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.