Dans Pokémon Pokopia, votre progression est sujette à l’apprentissage de nouvelles capacités, copiées des Pokémon que vous recueillez dans les espaces auxquels vous redonnez vie. Nous vous avons recentré ici toutes les capacités que vous pouvez apprendre pour mieux vous y retrouver.
Liste des capacités disponibles pour Métamorph dans Pokémon Pokopia
Vous trouverez dans la suite de cet article toutes les compétences qui sont à débloquer pour votre Métamorph, avec un lien redirigeant vers des fiches plus précises sur comment les obtenir ou les améliorer. Nous les avons classées par région, qui doivent normalement vous donner ces compétences.
Ce guide sera régulièrement actualisé au fil des découvertes d’éventuelles nouvelles capacités pour Métamorph.
Capacités générales
Terrasec
- Pistolet à O / Feuillage
- Améliorer Pistolet à O
- Améliorer Feuillage
- Coupe
- Éclate-Roc
- Améliorer Éclate-Roc
- Labourage
Brisemer
- Surf
Collinangle
Date de sortie : 05/03/2026