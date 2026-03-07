Liste des recettes de Pokémon Pokopia

Détenir toutes les recettes disponibles pourrait fortement influer sur votre avancée dans le jeu, puisque ces plats mijotés vous donneront bien plus de PP et de capacités que les aliments simples. Nous vous partageons ici la liste des recettes qui ont marché pour nous, en partant du principe qu’un aliment de base mélangé à un autre formait une recette qui ne changeait pas en fonction des autres aliments terminant la recette.

Notez que certaines recettes ne sont offertes que si vous cuisinez avec un type de Pokémon en particulier, dans ce cas-là, nous vous l’indiquerons. Les recettes ainsi cuisinées permettent aussi d’améliorer vos relations avec vos Pokémon tout en leur redonnant la force nécessaire pour vous aider ou œuvrer sur vos camps.

Nous mettrons progressivement à jour cet article à la découverte de nouvelles recettes alléchantes.

Les Salades

Les salades sont les premiers aliments que vous cuisinerez en construisant une planche à découper. Les salades améliorent votre capacité Feuillage et sont fabriquées à partir de feuilles simples en y ajoutant d’autres aliments.

Salade simple : Feuille + Feuille

Salade julienne : Feuille + 1 autre légume

Salade aux croûtons : Feuille + Pain simple

??? ???



Les Pains

Les pains sont obtenus par le biais d’un four à pain, que vous fabriquez grâce à des plans donnés par Chartor. Ils sont fabriqués à partir de blé mélangé à d’autres ingrédients et améliorent votre capacité Coupe.

Pain simple : Blé + 2 autres légumes

Pain aux Baies Mepo : Blé + Baie Mepo + 1 autre légume

Pain aux carottes : Blé + Carotte mûre + 1 autre légume

??? ???



Les Steaks hachés

Les steaks hachés sont fabriqués dans une poêle que vous créez en fondant du cuivre en lingots grâce à Magmar. Une fois la poêle en poche, rejoignez Rongrigou dans la cuisine et ajoutez aux haricots de base, d’autres aliments. Ils améliorent votre capacité Eclate-Roc.

Steak haché simple : Haricot + Haricot + Haricot

Steak haché aux champignons : Haricot + Champignons des grottes + 2 autres ingrédients

Steak haché à la tomate Haricot + Tomate + 2 autres ingrédients

Steak haché aux pommes de terre Haricot + Pomme de terre + 2 autres ingrédients

??? ???



Les Soupes

Les soupes sont destinées à améliorer votre capacité Pistolet à O. À la suite de la quête concernant la tenue d’une fête à Collinangle, vous débloquez les soupes que vous cuisez dans une casserole à fabriquer également. À vous ensuite de mélanger de l’eau fraîche à d’autres aliments.

??? ???



N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.