Prendre ses marques

À votre réveil, vous rencontrez le professeur Bouldeneu. Vous démarrez en acquérant votre première capacité auprès de Carapuce, Pistolet à O. Ceci fait, arrosez les hautes herbes et fleurs alentours pour faire apparaître Bulbizarre. Celui-ci vous apprendra la capacité Feuillage après avoir poursuivi vos arrosages.

Après avoir créé une autre parcelle d’Hautes herbes vertes pour y installer Carapuce, offrez-lui une Baie Mepo, que vous pouvez récolter dans les arbres du coin. Le professeur Bouldeneu va alors vous confier un tabouret qu’il vous faudra recracher pour vous asseoir dessus avant de partir à la recherche d’un établi avec Bulbizarre. Fabriquez un feu de camp et installez-le près du tabouret que vous avez posé.

Ceci fait, construisez un nouveau parterre de fleurs pour faire apparaître Salamèche que vous devez conduire jusqu’au feu de camp pour qu’il l’allume, vous n’aurez pas sa capacité Feu. Après cette introduction, suivez le professeur Bouldeneu jusqu’au PC du Centre Pokémon de Terrassec un peu plus loin.

Reconstruire le Centre Pokémon

Votre première grosse requête importante commence, vous en aurez une dans chaque région, à savoir « Construire le Centre Pokémon ». L’occasion de vous servir du PC et d’accomplir quelques quêtes. Revenez souvent ici pour valider vos défis, récolter des pièces Poké Vie et acheter des récompenses et méthodes dans la boutique. Sur ces PC, vous pourrez aussi tamponner vos carnets et parcourir de nouveaux mondes connectés, par exemple.

Tout en explorant la zone, vous allez devoir trouver la trace de certains Pokémon (zones brillantes), dont celles d’Insécateur, qui vous apprendra la capacité Coupe, ainsi que de Tygnon, pour la capacité Éclate-Roc.

Après avoir construit leurs habitats respectifs, fabriquez celui du Pokémon constructeur, Charpenti, grâce à un carré d’herbes près d’un rocher. Ce Pokémon sera nécessaire pour valider les prochaines étapes de construction d’abris mais également pour la reconstruction du Centre Pokémon. Le mieux ici est de tout faire pour améliorer la qualité de vie de la région au niveau 2 pour poursuivre grâce aux indications du professeur Bouldeneu.

Construire votre maison

Pour la suite des quêtes de Terrassec, vous allez devoir construire votre abri. Achetez un kit nécessaire à celui au PC et posez votre chantier où vous voulez. Rassemblez les ressources nécessaires et demandez à Charpenti et un second Pokémon de procéder à la construction. Pendant les 10 minutes nécessaires à la construction, profitez-en pour explorer les environs et chercher des traces d’autres Pokémon.

Une fois le chantier fini, deux conditions sont nécessaires pour en faire votre abri : placer trois meubles à l’intérieur (voyez ce que vous avez déjà ou achetez au PC) puis planter un drapeau Métamorph sur le toit de celle-ci. Vous l’obtiendrez auprès de vos amis pour ce début d’aventure, mais vous devrez fabriquer les suivants grâce à la méthode apprise. Il vous faudra ici du fil pour le construire, que vous trouverez dans la boutique du PC notamment.

Pour poursuivre vos quêtes, achetez dès que vous le pouvez le kit de réparation du Centre Pokémon à 1000 pièces Poké Vie. Mais il vous faudra d’abord passer par la case exploration, Bouldeneu vous recommande d’ailleurs d’aller voir auprès des grottes de l’ouest. Parlez à Carapuce et avancez vers l’ouest pour libérer une nouvelle petite zone donnant vers les grottes. Vous faites ici la rencontre de Baudrive, un Pokémon qui vous proposera de découvrir les Îles-Rêves en échange de peluches (nous vous proposons de découvrir en détails cette mécanique).

Continuez votre route vers les grottes pour trouver un portail Pokémon fermé mais également faire la connaissance d’Onyx. Le Pokémon est bloqué derrière des pierres qu’il ne peut briser. Cette grosse quête importante possède son propre guide ci-dessous, nous vous résumerons donc les étapes rapidement pour la suite de cet article.

Après être retourné près du professeur Bouldeneu, fabriquez l’habitat Hautes herbes en bord de mer sur l’une des plages du sud de la carte pour y faire apparaître un certain Ramoloss. C’est dans cette zone que vous trouverez l’accès au Défi d’initiation qui vaut pour toute votre aventure. Ramoloss doit rejoindre le Centre Pokémon, mais il faut que son trajet soit suffisamment irrigué (pas de terre sèche) et que des escaliers l’aident à marcher. Balisez le chemin et lancez sa route vers le Centre Pokémon.

Ramoloss peut vous aider à faire pleuvoir mais il va falloir augmenter drastiquement le niveau d’humidité pour donner à Ramoloss un bâillement à 100 points. C’est ici que ce sera le plus long pour terminer les quêtes de Terrassec. Vous allez devoir achever les quêtes de Ramoloss, Bulbizarre et Carapuce pour avancer dans votre progression, tout cela dans le but de faire bailler Ramoloss et ainsi faire venir la pluie.

Comment augmenter le niveau de l’humidité ?

Plusieurs méthodes cumulées vous permettent de parvenir à un taux d’humidité très élevé :

Créer des cours d’eau en frappant des blocs contenant des gouttes d’eau avec la capacité Éclate-Roc

Créer des champs de fleurs à l’aide de graines (ou en récupérant des parterres sur une Île-Rêves grâce à la capacité Labourage)

Installer une fontaine à eau (la fontaine Hypotrempe peut être achetée dans la boutique)

Cependant, la méthode la plus efficace reste la Danse de la pluie. Parlez à Carapuce et construisez l’habitat demandé Lieu de rituel Danse Pluie, composé de :

2 x Morpheo-Météo

1 x Assiette en bois

1 x Baie posée sur l’assiette

Les Morphéo-Météo peuvent être obtenus dans des Poké Balls, dans la boutique du PC, mais également, pour commencer, dans le caddie de la base du professeur Bouldeneu. Ces poupées disposent de deux formes : Soleil et Pluie. Pour changer sa forme, placez l’objet au sol puis appuyez sur A pour le retourner et modifier son état. Placez les deux Morpheo-Météo en forme Pluie et amenez Carapuce sur place.

Rendez-vous ensuite sur la plage où vous avez rencontré Ramoloss pour la première fois et rejoignez Kyogre en réparant le ponton. Une fois la pluie déclenchée, retournez dans la grotte afin de libérer Onyx, puis allez voir le professeur Bouldeneu pour valider la requête importante.

Une fois tout ceci terminé, vous devriez être en mesure de reconstruire votre Centre Pokémon de même que d’accroître la qualité de vie jusqu’au niveau 5 avec la requête Un environnement plus agréable. Cela termine aussi la trame principale de Terrassec, désormais bien plus arrosée. Vous pouvez poursuivre avec les régions de Collinangle ou Gardemer pour continuer l’histoire.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes des autres régions.