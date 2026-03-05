Dans Pokémon Pokopia, les écrits d’êtres humains se divisent en six catégories :

Journaux intimes

Magazines

Notes

Lettres

Articles

Photographies

Ci-dessous, nous vous indiquons la localisation exacte de chacun d’eux par biome : Terracssec, Grisemer, Collinangle et Flotîles-Millefeux.

Tous les écrits d’êtres humains de Terrassec

Voici les emplacements de tous les écrits de Terrassec. Nous vous conseillons de vous orienter à l’aide de la carte des images que l’on peut voir sur le pokédex quand l’emplacement n’est pas facile à trouver.

Journal d’un certain Professeur (1)

Il est impossible à manquer, il se trouve sur la route que vous empruntez avec Bouldeneu au début du jeu.

Spécial Salutations Pokémon

Il est impossible à manquer. Il se trouve derrière le centre Pokémon.

Journal d’un certain Professeur (2)

Il se trouve près de la maison en ruine juste à gauche du centre Pokémon.

La famille de ninjas légendaire

Le journal se trouve dans les ruines d’une maison à l’est du centre Pokémon. Vous ne pouvez pas le manquer. Il vous permet d’obtenir la tenue de Ninja d’un célèbre champion d’arène.

La tendance de l’année

Le magazine se trouve en hauteur près d’une barrière en bois. Utilisez les images ci-dessous pour vous repérer. Le ramasser vous débloque une nouvelle coupe de cheveux : Raie au milieu.

Le jardin recelait un secret

Le magazine se trouve dans la partie supérieur de Terrasec à l’est du Centre Pokémon juste à gauche d’une maison en ruine. Vous obtiendrez en récompense la réaction « Juste ici ».

Le vrai visage d’Ondine

Le magazine se trouve dans le tunnel à l’ouest du centre Pokémon. Vous pouvez y accès par le bord de mer. Utilisez la carte de l’image ci-dessous pour vous repérer. Vous obtenez la coiffure « Queue de Sirène ».

Ma chère Elina

La lettre se situe en hauteur, là où vous avez la vue sur la structure de la plage ressemblant à un phare.

Message de la boutique Pokémon

Le magazine se trouve dans la boutique en ruine, au nord du centre Pokémon.

Photo souvenir n°1

La photo se trouve dans une salle secrète de la grotte au nord de la carte, près de là où vous rencontrez Onyx pour la première fois.

Photo souvenir n°2

La photo se situe en hauteur, non loin de la boutique en ruine du précédent document et de la porte.

Rapport d’élevage de Sancoki

Il s’agit d’un article qui se trouve en hauteur à l’est du centre Pokémon.

Route fermée à la circulation

Le journal se trouve juste à côté de la route du grand pont.

Genèse de l’appli Poké Vie (1)

Il se trouve dans une salle cachée au sud-ouest du centre Pokémon.

Journal de Billy

Le journal de Billy se trouve un peu en hauteur à l’est de la zone où vous croisez pour la première fois Carapuce et Bulbizarre.

A mon grand frère féru de pêche

Il se trouve sur le ponton au sud de la carte, non loin du Magicarpe.

Journal de Sbire de la Team R (1)

Dans la maison en ruine près de l’endroit où vous rencontrez Baudrive pour la première fois.

Conseils pour vivre mieux

Vous trouvez les notes dans la maison en ruines près de la grande porte. Sur la même route où vous croisez pour la première fois Rototaupe.

Tous les écrits d’êtres humains de Grisemer

A venir…

Ce guide est actuellement en écriture.