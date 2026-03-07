Comment trouver Locklass dans Pokémon Pokopia

Pour obtenir la capacité Surf, vous devrez demander à Lokhlass de vous l’enseigner. Pour le trouver, quittez la première zone et empruntez la porte est (celle située au bout de la route où vous rencontrez Rototaupe) afin d’arriver à Grisemer. Après avoir progressé dans l’introduction de la ville en compagnie du professeur Bouldeneu, cherchez un palmier au bord de la plage, comme celui situé non loin de Queulorior.

Pour créer l’habitat de Lokhlass, vous aurez besoin des éléments suivants :

Un grand palmier

Quatre buissons (n’importe lesquels)

Un emplacement au bord de la mer

Une fois l’habitat installé, Lokhlass vous demandera de nettoyer la boue aux alentours. Pour cela, demandez à un Pokémon possédant la capacité Arrosage (comme Tiplouf) de vous accompagner afin qu’il puisse ramollir la boue. Il ne vous restera ensuite plus qu’à utiliser Pistolet à eau sur la saleté pour la nettoyer. Lokhlass vous montrera alors comment nager, et votre Métamorph pourra prendre son apparence pour utiliser Surf.

Vous êtes désormais prêt à voguer sur les flots de Pokopia.

