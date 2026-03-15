Où trouver la marmite pour cuisiner des soupes dans Pokémon Pokopia ?

Pour trouver cette marmite, il faudra vous rendre au manoir de Mordudor, dans les mines volcaniques de Collinangle. En suivant les rails à partir des sources chaudes, vous trouverez un mur friable qui dénote du reste. Cassez ces blocs pour trouver un accès dans un jardin typique d’un barbecue organisé.

Là, vous trouverez sur la droite une marmite rouge. Vous pouvez directement cuisiner sur place si vous le voulez, mais le mieux est d’emporter la marmite avec vous pour débloquer les soupes.

Comment cuisiner des soupes dans Pokémon Pokopia ?

Pour parvenir à faire vos recettes, vous devez cuisiner des soupes à base d’eau fraîche. Suivez la recette de votre choix en ajoutant n’importe quel ingrédient et dévorez votre soupe pour améliorer temporairement la capacité Pistolet à O, qui pourrait bien vous servir pour arroser de manière plus efficace les sols et plantes croisés.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph et les requêtes importantes.