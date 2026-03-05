Comment trouver Insécateur dans Pokémon Pokopia ?

Comme les autres capacités, Coupe vous est enseigné par un autre Pokémon : Insécateur. Pour le trouver, il va d’abord falloir créer son habitat. Pour cela, il vous suffit simplement d’utiliser feuillage et de faire émerger quatre hautes herbes en dessous d’un arbre. Peu de temps après ça, vous verrez l’une des hautes herbes gigoter. Il suffit ensuite d’interagir pour faire jaillir le Pokémon.

Comment obtenir la capacité Coupe dans Pokémon Pokopia ?

Juste après son introduction, parlez de nouveau à Insécateur. Celui-ci vous demandera de lui rapporter deux branches robustes. Pour en trouver, ramasser simplement les petites branches étalées un peu partout dans le décor. Il vous apprendra ensuite la capacité Coupe.

A quoi sert la capacité Coupe dans Pokémon Pokopia ?

La capacité coupe possède plusieurs utilités :

Détruire des amas de planches dans le décor et récupérer des rondins

Couper des arbres : cela vous permet d’avoir du bois mais aussi un graine pour faire pousser un arbre

Trancher des fleurs : cela vous permet de récupérer les graines et de les replanter où vous voulez

Couper des lambeaux de tissu.

Trancher la tornade lorsqu’une plume de Lugia tombe du ciel

