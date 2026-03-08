C’est quoi un Habitat dans Pokémon Pokopia

Un Habitat regroupe toutes les particularités demandées par un Pokémon précis pour s’installer dans une région. Cela peut être en rapport avec la qualité du sol, proche de l’eau ou au contraire très sec, en altitude, etc. Il existe 209 habitats différents dans Pokémon Pokopia, tous avec leurs spécificités et correspondant à certains Pokémon de votre Pokédex. Nous vous regroupons ici tous les habitats et ce qu’il faut pour les débloquer.

Comment débloquer un Habitat dans Pokémon Pokopia

Pour débloquer un Habitat, vous avez deux possibilités :

Créer vous-même l’Habitat à partir de ce que vous trouvez ou imaginez (vous pouvez acheter des plans et indices depuis la boutique PC)

à partir de ce que vous trouvez ou imaginez (vous pouvez acheter des plans et indices depuis la boutique PC) Trouver des traces d’un Pokémon qui donnera ses exigences pour venir s’installer

Une fois toutes les conditions réunies, un halo étoilé s’arrange autour de votre disposition pour valider la bonne création de l’Habitat et il s’inscrit dans votre Habitadex. Maintenant, la chance, les conditions climatiques ou hygrométriques ainsi que le moment de la journée décideront si oui ou non un Pokémon viendra s’installer chez vous. Cela peut prendre quelques minutes à plusieurs jours en fonction. N’hésitez pas à répéter l’opération ailleurs éventuellement et à varier vos heures et météo de surveillance pour dénicher le moment où la zone vous indiquera par un mouvement de feuillage par exemple qu’un Pokémon est prêt à rejoindre votre équipe.

Tous les Habitats dans Pokémon Pokopia

Voici la liste de tous les Habitats dans Pokémon Pokopia, classés par ordre de présentation dans l’Habitadex. Certaines images manquent encore et seront ajoutées au fil de nos découvertes.

Guide en cours d’élaboration (MAJ 08/03) : 19 Habitats inconnus sur 209. 14 supplémentaires n’ont pas encore d’illustration.

001 – Hautes herbes vertes

Composition : 4 x Herbe verte

Pokémon concernés : Bulbizarre Carapuce Racaillou Salamèche Mystherbe Dracaufau



002 – Hautes herbes sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe verte

Pokémon concernés : Insécateur Cizayox Scarabrute Chétiflor Rongourmand Scarhino



003 – Hautes herbes près d’un rocher

Composition : 4 x Herbe verte 1 x Grosse pierre

Pokémon concernés : Charpenti Machoc Ouvrifier



004 – Hautes herbes riveraines

Composition : 4 x Herbe verte 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Carapuce Colimucus Tortank Nigosier Carabaffe



005 – Hautes herbes en bord de mer

Composition : 4 x Herbe verte 2 x Eau de mer

Pokémon concernés : Ramoloss Flagadoss Roigada



006 – Hautes herbes en altitude

Composition : 4 x Herbe verte 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Roucool Roucoups Hoothoot Noarfang



007 – Hautes herbes éclairées

Composition : 4 x N’importe quelle herbe 1 x N’importe quel éclairage

Pokémon concernés : Mimitoss Aéromite



008 – Joli parterre de fleurs

Composition : 4 x Carré de fleurs sauvages

Pokémon concernés : Roucool Apitrini Evoli Hoothoot Magby Roucoups



009 – Parterre de fleurs sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel arbre à Baies 4 x Carré de fleurs sauvages

Pokémon concernés : Mucuscule Cacturne ?? (exclusif à votre ville)



010 – Parterre de fleurs riveraines

Composition : 4 x Carré de fleurs sauvages 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Muciole Lumivole



011 – Champ de fleurs

Composition : 8 x Carré de fleurs sauvages

Pokémon concernés : Apireine Herbizarre Florizarre



012 – Parterre de fleurs en altitude

Composition : 4 x Carré de fleurs sauvages 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Paras Parasect



013 – Pierre tombale bordée de fleurs

Composition : 1 x Tombe 4 x Carré de fleurs sauvages

Pokémon concernés : Osselait Ossatueur



014 – Jardin fleuri

Composition : 4 x N’importe quel buisson 4 x Carré de fleurs sauvages

Pokémon concernés : Paras Parasect



015 – Potager de légumes frais

Composition : 8 x N’importe quelle culture

Pokémon concernés : Rototaupe ??? (exclusif à votre ville) Minotaupe



016 – Zone de courants d’air chaud

Composition : 3 x Feu de camp

Pokémon concernés : Baudrive



017 – Aire de camping

Composition : 1 x Feu de camp 1 x Table sur paille 1 x Siège en paille

Pokémon concernés : Reptincel



018 – Cascade propice à l’entraînement

Composition : 1 x N’importe quel siège 2 x Etendue d’eau 1 x Cascade

Pokémon concernés : Debugant



019 – Coin collation

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Plat

Pokémon concernés : Gloupti



020 – Coin pique-nique

Composition : 2 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Panier de pique-nique

Pokémon concernés : Pichu Pikachu



021 – Table fleurie

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Vase uniflore

Pokémon concernés : ??? Empiflor



022 – Banc près de buissons

Composition : 1 x N’importe quel banc ou canapé 2 x N’importe quel buisson

Pokémon concernés : Bulbizarre Herbizarre



023 – Banc éclairé

Composition : 1 x N’importe quel banc ou canapé 1 x N’importe quel lampadaire éclairé

Pokémon concernés : Mimitoss Aéromite



024 – Coin post-entraînement

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Sac de frappe

Pokémon concernés : Tygnon



025 – Infirmerie

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Trousse de premiers soins

Pokémon concernés : Kicklee



026 – Infirmerie de salle de sport

Composition : 1 x N’importe quelle table 1 x Sac de frappe 1 x Trousse de premiers soins

Pokémon concernés : Kapoera



027 – Panneau directionnel

Composition : 1 x Panneau fléché 3 x Chemin en bois

Pokémon concernés : Sancoki bleu Sancoki rose



028 – Porte-bagages imposant

Composition : 1 x Charrette 2 x Caisse en bois

Pokémon concernés : Forgerette Ouvrifier ??? (exclusif à votre ville)



029 – Scierie

Composition : 1 x Tabouret en rondin 1 x Table en rondins 1 x Charrette 1 x N’importe quelle souche

Pokémon concernés : Coupenotte Incisache Tranchodon



030 – Lit avec peluche

Composition : 1 x N’importe quel lit 1 x N’importe quelle peluche

Pokémon concernés : Baudrive Flagadoss Goinfrex Roigada



031 – Lit éclairé d’une lumière douce

Composition : 1 x N’importe quel lit 1 x N’importelle quelle table 1 x Bougie fine

Pokémon concernés : Hoothoot Noarfang



032 – Pierre tombale avec offrande

Composition : 1 x Tombe 1 x Plat 2 x Bougie fine

Pokémon concernés : Funécire Mélancolux



033 – Pierre tombale sinistre avec offrande

Composition : 1 x Tombe 1 x Plat 2 x Bougie inquiétante

Pokémon concernés : Funécire Mélancolux ???



034 – Coin détente Leveinard

Composition : 6 x N’importe quel buisson 1 x Arbuste Leveinard 1 x N’importe quel banc ou canapé

Pokémon concernés : ??? ???



035 – Espace parfum et lumière

Composition : 1 x Vase carnivore 1 x Lampe champignon 1 x Plat

Pokémon concernés : Boustiflor Empiflor



036 – Espace jeux aquatiques à l’ombre

Composition : 1 x Lit gonflable 2 x Etendue d’eau 1 x Parasol de plage

Pokémon concernés : ???



037 – Hautes herbes sèches

Composition : 1 x Pierre sèche 4 x Herbe verte desséchée

Pokémon concernés : Onix



038 – Réserve industrielle

Composition : 1 x N’importe quel lampadaire éclairé 1 x Baril 1 x Panneau de contrôle 1 x Câbles emmêlés

Pokémon concernés : Magnéti



039 – Coin festin pour pioupiou

Composition : 1 x Nichoir en bois 1 x Paniers à Baies

Pokémon concernés : Roucarnage



040 – Camp rempli de délicieuses baies

Composition : 2 x Morphe-météo (Soleil) 1 x Paniers à Baies 1 x Grand feu de camp 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Dracaufeu



041 – Lieu de rituel Danse Pluie

Composition : 2 x Morphe-météo (Pluie) 1 x Plat

Pokémon concernés : Mucuscule



042 – Lieu de rituel Zenith

Composition : 2 x Morphe-météo (Soleil) 1 x Plat

Pokémon concernés : ???



043 – Coin trésors du Professeur

Composition : 1 x Trésors du Professeur 1 x N’importe quel lit 4 x Grand objet perdu

Pokémon concernés : Bouldeneu



044 – Coin chaleureux en rondins

Composition : ???

Pokémon concernés : Coupenotte Incisache Trancheron



045 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



046 – Terrasse fleurie

Composition : 4 x Carré de fleurs sauvages 4 x Lampe de jardin alimentée 1 x Chaise de jardin 1 x Table de jardin

Pokémon concernés : Florizarre



047 – Ronflex endormi sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 1 x Lit Ronflex

Pokémon concernés : Goinfrex ??? (exclusif à votre ville)



048 – Salon antique

Composition : 1 x Armoire antique 1 x Coiffeuse antique 1 x Lit antique 1 x Chaise antique

Pokémon concernés : ??? (exclusif à votre ville) ??? (exclusif à votre ville)



049 – Amas de Poké Balls

Composition : 1 x Canapé Poké Ball 1 x Table Poké Ball 1 x Lit Poké Ball 1 x Lampe néon Poké Ball éclairée

Pokémon concernés : ??? (exclusif à votre ville)



050 – Hautes herbes jaunes

Composition : 4 x Herbe jaune

Pokémon concernés : Mimigal Larvibule Migalos



051 – Hautes herbes jaunes sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe jaune

Pokémon concernés : Nosferapti Nosferalto Makuhita Nariyama



052 – Hautes herbes jaunes en altitude

Composition : 4 x Herbe jaune 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Goélise Bépikan Nostenfer



053 – Hautes herbes jaunes riveraines

Composition : 4 x Herbe jaune 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Azurill Marill Tiplouf Prinplouf



054 – Hautes herbes des marais

Composition : 4 x Herbe jaune 2 x Eau boueuse

Pokémon concernés : Axoloto Terraiste



055 – Distributeur dans les hautes herbes

Composition : 1 x Distributeur de boissons alimenté 4 x Herbe jaune

Pokémon concernés : Wattouat



056 – Parterre de fleurs rafraichissantes

Composition : 4 x Carré de fleurs maritimes

Pokémon concernés : Pohm Zorua Zoroark



057 – Espace tropical

Composition : 1 x Grand palmier 4 x Carré de fleurs maritimes

Pokémon concernés : Ortide Noeunoeuf Noadkoko



058 – Parterre de fleurs venteux

Composition : 1 x Aérogénérateur 4 x Carré de fleurs maritimes

Pokémon concernés : Goélise Bekipan



059 – Chaise de plage sous un arbre

Composition : 1 x Grand palmier 1 x Chaise de plage

Pokémon concernés : Noeunoeuf Noadkoko



060 – Littoral tropical

Composition : 1 x Grand palmier 4 x N’importe quel buisson 2 x Eau de mer

Pokémon concernés : Lokhlass



061 – Coin sieste

Composition : 1 x Boîtes en carton 1 x Lit en paille

Pokémon concernés : Miaouss



062 – Zone en pagaille

Composition : ???

Pokémon concernés : Caninos Azurill



063 – Décharge

Composition : 1 x N’importe quelle poubelle 1 x Sacs-poubelles 1 x N’importe quel panneau

Pokémon concernés : Miamiasme ??? Smogo Miasmax



064 – Coin poubelles

Composition : 4 x N’importe quelle poubelle

Pokémon concernés : Magnéton Elektek



065 – Dépotoir

Composition : 1 x Poteau électrique 1 x Sacs-poubelles

Pokémon concernés : Nostenfer



066 – Banc de parc

Composition : 1 x Poubelle 1 x N’importe quel banc ou canapé

Pokémon concernés : Nosferapti Voltorbe ???



067 – Coin grosse faim

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Chevalet en ardoise 1 x Plat

Pokémon concernés : Pohmotte Pohm



068 – Chariot de service

Composition : 2 x Fauteuil chic 1 x Vase uniflore 1 x Plat 1 x Table chic 1 x Chariot

Pokémon concernés : ???



069 – Coin collation pour pioupiou

Composition : 1 x Nichoir en bois 1 x Plat 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Poussifeu Braségali



070 – Minicafé

Composition : 2 x N’importe quel siège 2 x Comptoir 1 x Chevalet en ardoise 1 x N’importe quelle plante en pot 1 x Tasse

Pokémon concernés : Pohmotte ???



071 – Coin plage

Composition : 1 x Chaise de plage 1 x Guéridon 1 x Parasol de plage

Pokémon concernés : Nigirigon jaune Nigirigon rose ???



072 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



073 – Zone piégée

Composition : 2 x Ballons de baudruche 1 x Boîte à surprise

Pokémon concernés : Spectrum Zoroark ???



074 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



075 – Espace d’essayage

Composition : 1 x N’importe quelle armoire 1 x N’importe quel grand miroir

Pokémon concernés : Chinchidou



076 – Coiffeuse à l’abri des regards

Composition : 2 x N’importe quelle séparation 1 x N’importe quelle coiffeuse 1 x N’importe quelle armoire

Pokémon concernés : Chinchidou ???



077 – Espace pour le tricot

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Nécessaire à tricot 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Wattouat Lainergie



078 – Douche de bains thermaux

Composition : 1 x Douche 1 x N’importe quel siège 2 x Eau de source

Pokémon concernés : Psykokwak Akwakwak



079 – Coin repas balnéaire

Composition : 1 x Grand palmier 1 x Plat 1 x N’importe quel siège 1 x Feu de camp

Pokémon concernés : Caninos Poussifeu Galifeu



080 – Chariot chargé d’affaires

Composition : 1 x Charrette 2 x Boîtes en carton

Pokémon concernés : ??? Makuhita Hariyama



081 – Coin sommeil réparateur

Composition : 1 x N’importe quel lit 1 x Trousse de premiers soins 1 x Commode style naturel

Pokémon concernés : Leveinard Pikachu/Pikapâle (exclusif à votre île)



082 – Lit avec réveil

Composition : 1 x N’importe quel lit 1 x Réveil 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Ptiravi



083 – Distributeur avec banc

Composition : 1 x Distributeur de boissons alimenté 1 x N’importe quel banc ou canapé

Pokémon concernés : Larvibule Chrysapile



084 – Distributeur avec poubelle

Composition : 1 x Distributeur de boissons alimenté 1 x N’importe quelle poubelle

Pokémon concernés : Elekid Elekable



085 – Petite salle d’arcade

Composition : 1 x Borne d’arcade alimentée 1 x N’importe quel siège 1 x Machine à coup de poing

Pokémon concernés : Magnéton Magnézone



086 – Coin hydrogénérateur

Composition : 1 x Hydrogénérateur 2 x Etendue d’eau 1 x Cascade

Pokémon concernés : Prinplouf ???



087 – Coin pyrogénérateur

Composition : 1 x Baril 1 x Pyrogénérateur

Pokémon concernés : Galifeu Braségali



088 – Jetée

Composition : 1 x N’importe quel lampadaire alimenté 2 x Eau de mer 4 x Ponton

Pokémon concernés : Marill Azumarill



089 – Bibliothèque inquiétante

Composition : 1 x Bibliothèque 1 x Table style naturel 1 x Canapé chic 1 x Bougie fine

Pokémon concernés : Fantominus ???



090 – Pont de navire

Composition : 2 x Tonneau 1 x Barre de bateau 2 x Canon

Pokémon concernés : Voltorbe Electrode



091 – Caisse enregistreuse

Composition : 2 x N’importe quelle table 1 x Caisse alimentée

Pokémon concernés : Miaouss Nanméouïe Ptiravi ???



092 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



093 – Autel d’offrande gourmande

Composition : 1 x Plateau à offrandes

Pokémon concernés : Ronflex moussu



094 – Espace Pikachu

Composition : 1 x Canapé Pikachu 1 x Peluche Pikachu

Pokémon concernés : Mimiqui



095 – Espace ravissant

Composition : 1 x Canapé mimi 1 x Lampe mimi alimentée 1 x Coiffeuse mimi 1 x Table mimi 1 x Lit mimi

Pokémon concernés : ???



096 – Station balnéaire

Composition : 1 x Canapé balnéaire 1 x Hamac balnéaire 1 x Table balnéaire 1 x Lampe balnéaire alimentée

Pokémon concernés : Absol



097 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : Pharamp



098 – Hautes herbes rouges

Composition : 4 x Herbe rouge

Pokémon concernés : Flambino Riolu ??? Crikzik Mélokrik



099 – Hautes herbes rouges sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe rouge

Pokémon concernés : Taupiqueur Triopikeur Manzaï Simularbre



100 – Hautes herbes avec rocher et sapin

Composition : 1 x Arbre pointu 4 x Herbe rouge 1 x Grosse pierre

Pokémon concernés : Efflèche ???



101 – Hautes herbes rouges riveraines

Composition : 4 x Herbe rouge 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Nénupiot Lombre



102 – Hautes herbes rouges en altitude

Composition : 4 x Herbe rouge 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Cornèbre Pijako ???



103 – Coin d’entraînement en hautes herbes

Composition : 4 x Herbe rouge 2 x Sacs de sable

Pokémon concernés : Machopeur Mackogneur



104 – Parterre de fleurs splendides

Composition : 4 x Carré de fleurs des collines

Pokémon concernés : Mélo Pâtachiot ??? Mélofée Briochien



105 – Fleurs splendides sous un arbre

Composition : 1 x Arbre pointu 4 x Carré de fleurs des collines

Pokémon concernés : Cornèbre ??? Pyrax



106 – Fleurs splendides riveraines

Composition : 4 x Carré de fleurs des collines 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Abo Arbok Trapaud



107 – Scène souche bordée de fleurs

Composition : 4 x Carré de fleurs des collines 2 x Lampe champignon 1 x N’importe quelle souche

Pokémon concernés : Toudoudou Rondoudou ???



108 – Espace de travail agricole

Composition : ???

Pokémon concernés : Tyranocif



109 – Étang avec plantes flottantes

Composition : 4 x Carré de lentilles d’eau 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Nénupiot Ludicolo



110 – Coin moussu

Composition : 4 x Mousse

Pokémon concernés : Embrylex ???



111 – Rocher couvert de mousse

Composition : 4 x Mousse 1 x Rocher moussu

Pokémon concernés : Gravalanch ???



112 – Source chaude moussue

Composition : 4 x Mousse 2 x Eau de source

Pokémon concernés : Chartor



113 – Bain thermal naturel

Composition : 1 x Déversoir pour bassin 2 x Eau de source

Pokémon concernés : Lapyro



114 – Bain thermal vivifiant

Composition : 1 x Déversoir pour bassin 1 x Bassine 2 x Eau de source

Pokémon concernés : ???



115 – Lave brûlante

Composition : 1 x Rocher ardent 2 x Lave

Pokémon concernés : Charbambin Pyrax



116 – Site d’extraction et de fusion

Composition : 1 x Fourneau 1 x Brouette 1 x Outils pour creuser

Pokémon concernés : Magmar



117 – Charpente métallique en travaux

Composition : 1 x Poutre ou poteau en fer 1 x Sacs de sable 1 x Brouette 1 x Outils pour creuser

Pokémon concernés : ??? Mackogneur



118 – Rochers blancs inquiétants

Composition : 1 x Stalagmites 4 x Mousse 1 x Lanterne alimentée 1 x Caisse en bois

Pokémon concernés : Germéclat ???



119 – Coin casse-croûte dans la remise

Composition : 1 x Tonneau 1 x Caisse en bois 1 x Plat 1 x Lanterne alimentée

Pokémon concernés : Taupiqueur Germéclat ??



120 – ???

Composition : 1 x 1 x 1 x

Pokémon concernés : Avaltout



121 – Four à pain parfaitement pétri

Composition : ???

Pokémon concernés : Pâtachiot Briochien



122 – Cuisinette

Composition : 1 x Compteur de cuisine 1 x N’importe quelle poêle 1 x Cuisinière 1 x Evier

Pokémon concernés : ???



123 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



124 – Coin défilement de photos

Composition : 1 x Gobelets de fête 1 x Tablette

Pokémon concernés : Toxizap



125 – Micro de récital de gazouillis

Composition : 1 x Micro sur pied 1 x Perchoir

Pokémon concernés : Pijako



126 – Scène de récital

Composition : 1 x Enceinte 1 x Micro sur pied 1 x Scène portative alimentée

Pokémon concernés : Rondoudou Grodoudou



127 – Espace d’entraînement en rythme

Composition : 1 x Sac de frappe 1 x Lecteur CD 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Machopeur Riolu Lucario



128 – Coin musique et lecture

Composition : 1 x Lecteur CD 1 x Porte-revue 1 x Etagère à CD

Pokémon concernés : Crikzik Mélokrik Motisma



129 – Minimusée

Composition : 1 x Grand objet perdu 1 x Piédestal ou présentoir 3 x N’importe quelle barrière

Pokémon concernés : Mordudor Arcanin



130 – Vestiaire agréable

Composition : 2 x Casier de bureau 1 x N’importe quel banc ou canapé 1 x N’importe quelle plante en pot 1 x Machine à coup de poing

Pokémon concernés : ??? ???



131 – Monument en bronze

Composition : 1 x N’importe quel buisson 1 x Panneau 1 x Statue de danse lunaire

Pokémon concernés : Mélofée Mélodelfe



132 – Passage à niveau

Composition : 1 x Section de rails 1 x Barrière de passage à niveau

Pokémon concernés : Wagomine Charbi Monthracite



133 – Cuisine professionnelle

Composition : 1 x Cuisinière 1 x Table style naturel 1 x Planche à découper 1 x Evier 1 x Marmite élégante 1 x Plat

Pokémon concernés : Rongrigou



134 – Assortiment de meubles luxueux

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



135 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



136 – Zone de vie moderne

Composition : 1 x Lit industriel 1 x Tabouret industriel 1 x Bureau industriel

Pokémon concernés : ???



137 – Hautes herbes roses

Composition : 4 x Herbe rose

Pokémon concernés : Kraknoix Skélénox Libégon Tylton ???



138 – Hautes herbes roses sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe rose

Pokémon concernés : Poussacha Fantyrm Ymphect Dispareptil



139 – Hautes herbes roses riveraines

Composition : 4 x Herbe rose 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Grenousse Croâporal Amphinobi



140 – Hautes herbes roses en altitude

Composition : 1 x Lieu en altitude 4 x Herbe rose

Pokémon concernés : Bleuseille ??? Zapétrel ???



141 – Cachette secrète avec tuyau

Composition : 3 x Tuyau 4 x N’importe quelle herbe

Pokémon concernés : Héricendre Feurisson



142 – Parterre de fleurs duveteuses

Composition : 4 x Carré de fleurs de Flotîles

Pokémon concernés : Goupix Minisange ??? Feuforêve Feunard



143 – Fleurs duveteuses sous un arbre

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Carré de fleurs de Flotîles

Pokémon concernés : Girafig Lianaja Farigiraf ???



144 – Fleurs duveteuses riveraines

Composition : 4 x Carré de fleurs de Flotîles 2 x Etendue d’eau

Pokémon concernés : Minidraco Têtarte Draco



145 – Barque sur l’eau

Composition : 1 x Barque 2 x Etendue d’eau 2 x Carré de lentilles d’eau 1 x Lieu en altitude

Pokémon concernés : Dracolosse



146 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



147 – Jardin aux gazouillements

Composition : 1 x Nichoir en bois 1 x Buisson chic

Pokémon concernés : Altaria



148 – Salle de bain ordinaire

Composition : 1 x Douche 1 x Baignoire

Pokémon concernés : Minidraco Draco



149 – ???

Composition : 1 x 1 x 1 x

Pokémon concernés : Terhal



150 – Coin détente avec cheminée

Composition : 1 x Cheminée en pierre 1 x N’importe quel banc ou canapé

Pokémon concernés : Feurisson ???



151 – Coin débordant de pouvoirs psychiques

Composition : 1 x Coussin ordinaire 1 x Boule de cristal

Pokémon concernés : ??? Alakazam



152 – Table de divination

Composition : 2 x N’importe quel siège 1 x Boule de cristal 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : ??? ???



153 – Télévision au milieu des ordures

Composition : 2 x Sacs-poubelles 1 x Télévision alimentée

Pokémon concernés : ??? ???



154 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



155 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



156 – Plaque d’égout en travaux

Composition : ???

Pokémon concernés : Tartard Corvaillus



157 – Salle de bain étincelante

Composition : 1 x Porte-serviette 1 x Lavabo 1 x Miroir mural

Pokémon concernés : ??? ???



158 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



159 – Espace d’étude

Composition : 1 x Bibliothèque 1 x N’importe quelle table 1 x N’importe quel siège 1 x Pot à crayons

Pokémon concernés : Tarsal ???



160 – Salon rythmique

Composition : 2 x Enceinte 1 x Télévision alimentée 4 x N’importe quel tapis musical

Pokémon concernés : ??? ???



161 – Coin propreté

Composition : 1 x Baignoire 1 x Produits de nettoyage

Pokémon concernés : ???



162 – Coiffeuse avec humidificateur

Composition : 1 x N’importe quelle coiffeuse 1 x Humidificateur d’air 1 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : ??? Gardevoir



163 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



164 – Espace arcade

Composition : 1 x Borne d’arcade alimentée 2 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : Porygon-Z



165 – Aire de jeu

Composition : 1 x Toboggan 1 x N’importe quel divertissement

Pokémon concernés : Vipélierre



166 – Bureau de travail

Composition : 1 x Bureau d’entreprise 1 x Tasse 1 x Ordinateur portable 1 x Chaise de bureau

Pokémon concernés : ???



167 – Réserve de bureau

Composition : 1 x Armoire de bureau 1 x Boîtes en carton 1 x Escabeau

Pokémon concernés : Feuforêve ??? Dispareptil ???



168 – Laboratoire improvisé

Composition : 1 x Equipement de laboratoire 1 x Microscope 1 x Documents

Pokémon concernés : Alakazam



169 – Bureau de recherches professoral

Composition : 1 x Tableau blanc 1 x Câbles emmêlés 1 x N’importe quelle table 1 x Ordinateur portable

Pokémon concernés : Métang



170 – Bureau de scientifique

Composition : 2 x N’importe quelle table 1 x Ordinateur alimenté 1 x Equipement de laboratoire

Pokémon concernés : Porygon



171 – ???

Composition : 1 x 1 x 1 x

Pokémon concernés : .. .. ..



172 – Boîte à surprise intense

Composition : 2 x Projecteur alimenté 1 x Boîte à surprise 1 x Gros tambour

Pokémon concernés : ???



173 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



174 – Passe-tête avec beau paysage

Composition : 1 x Passe-tête 1 x Lieu en altitude 2 x Projecteur alimenté

Pokémon concernés : ??? ???



175 – Parc à pneus

Composition : 1 x Toboggan 1 x Pneus 2 x Pneu récréatif

Pokémon concernés : Dedenne



176 – Marché en pleine nature

Composition : 1 x N’importe quel grand arbre 2 x N’importe quelle table 1 x Grosse pierre 1 x Caisse alimentée

Pokémon concernés : Raichu



177 – Générateur de chantier

Composition : 1 x Pyrogénérateur 1 x Tuyaux en fer 2 x Echafaudage en fer

Pokémon concernés : Bétochef



178 – Salle d’entraînement de dojo

Composition : 2 x Rocher Force 2 x Rouleau mural

Pokémon concernés : Tartard ???



179 – QG d’organisation malfaisante

Composition : 2 x N’importe quelle plante en pot 1 x Canapé luxueux 1 x Tableau Team Rocket

Pokémon concernés : ???



180 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



181 – Collection de peluches

Composition : 1 x Peluche Arcanin 1 x Peluche Dracolosse 1 x Peluche Pikachu 1 x Peluche Evoli

Pokémon concernés : Baudrive Grodrive



182 – Assortiment de meubles gaming

Composition : 1 x Lit gaming alimenté 1 x Ordinateur gaming alimenté 1 x Chaise gaming alimenté 1 x N’importe quelle table 1 x Frigo gaming alimenté

Pokémon concernés : ???



183 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



184 – Coin de pêche

Composition : 1 x Canne à pêche 1 x Etendue d’eau 1 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : Flagadoss Roigada



185 – Coin de pêche marin

Composition : 1 x Canne à pêche 1 x Eau de mer 1 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : Magicarpe ??? Tritosor



186 – Coin de pêche marécageux

Composition : 1 x Canne à pâche 1 x Eau boueuse 1 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : Tadmorv Grotadmorv Terraiste



187 – Coin de pêche en eaux thermales

Composition : 1 x Canne à pêche 1 x Eau de source 1 x N’importe quel siège

Pokémon concernés : Nénupiot Lombre



188 – ???

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



189 – Scène rock aigüe

Composition : 1 x Enceinte 1 x Guitare électrique cool 1 x Scène portative alimentée 1 x Micro sur pied

Pokémon concernés : ???



190 – Scène rock grave

Composition : 2 x Enceinte 1 x Basse électrique cool 1 x Scène portative alimentée 1 x Micro sur pied

Pokémon concernés : ???



191 – Autel de la rancœur guerrière

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 2 x Chemin de pierre 1 x Armure de la Rancune 2 x Braséro

Pokémon concernés : Malvalame



192 – Autel de la loyauté guerrière

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 2 x Chemin de pierre 1 x Armure de la Fortune 2 x Braséro

Pokémon concernés : Carmadura



193 – Spécimen de Fossile Aile

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Aile (aile droite) 1 x Fossile Aile (tronc) 1 x Fossile Aile (tête) 1 x Fossile Aile (aile gauche) 1 x Fossile Aile (queue)

Pokémon concernés : Ptéra



194 – Spécimen de Fossile Crâne

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



195 – Spécimen de Fossile Coud’Boule

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Coud’Boule (tronc) 1 x Fossile Coud’Boule (tête) 1 x Fossile Coud’Boule (queue)

Pokémon concernés : ???



196 – Spécimen de Fossile Armure

Composition : ???

Pokémon concernés : ???



197 – Spécimen de Fossile Bouclier

Composition : 2 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Bouclier (tronc) 1 x Fossile Bouclier (tête) 1 x Fossile Bouclier (queue)

Pokémon concernés : Bastiodon



198 – Spécimen de Fossile Mâchoire

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Mâchoire

Pokémon concernés : Ptyranidur



199 – Spécimen de Fossile Tyran

Composition : 2 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Tyran (tronc) 1 x Fossile Tyran (tête) 1 x Fossile Tyran (queue) 1 x Fossile Tyran (jambes)

Pokémon concernés : Rexillius



200 – Spécimen de Fossile Nageoire

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Nageoire

Pokémon concernés : Amagara



201 – Spécimen de Fossile Toundra

Composition : 1 x Piédestal ou présentoir 1 x Fossile Toundra (tronc) 1 x Fossile Toundra (tête) 1 x Fossile Toundra (queue)

Pokémon concernés : Dragmara



202 – Coin boisson glacée océan

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Soda à la glace

Pokémon concernés : Aquali (exclusif à votre ville)



203 – Coin frites électrisantes

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Pommes frotes 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Voltali (exclusif à votre ville)



204 – Coin pizza épicée

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Pizza 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Pyroli (exclusif à votre ville)



205 – Coin mignardises

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Assortiment de mignardises 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Mentali (exclusif à votre ville)



206 – Coin biscuits au chocolat noir

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Biscuits au chocolat 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Noctali (exclusif à votre ville)



207 – Coin sandwichs végétariens

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Sandwichs 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés Phyllali (exclusif à votre ville)



208 – Coin glace pilée

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Glace pilée 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Givrali (exclusif à votre ville)



209 – Coin gâteau adorable

Composition : 1 x N’importe quel siège 1 x Gâteau ruban 1 x N’importe quelle table

Pokémon concernés : Nymphali (exclusif à votre ville)



