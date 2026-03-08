Tous les Habitats – Pokémon Pokopia
Partir à la chasse aux Pokémon ne sera pas une mince affaire dans Pokémon Pokopia. Avec 300 Pokémon à trouver et plus de 200 types d’Habitats, il se peut que vous ayez du mal à trouver toutes les combinaisons possibles. Heureusement, nous vous proposons un guide ultra-complet sur tous les Habitats disponibles dans le jeu, avec leurs spécificités et les manières de les obtenir.
SommaireToggle
C’est quoi un Habitat dans Pokémon Pokopia
Un Habitat regroupe toutes les particularités demandées par un Pokémon précis pour s’installer dans une région. Cela peut être en rapport avec la qualité du sol, proche de l’eau ou au contraire très sec, en altitude, etc. Il existe 209 habitats différents dans Pokémon Pokopia, tous avec leurs spécificités et correspondant à certains Pokémon de votre Pokédex. Nous vous regroupons ici tous les habitats et ce qu’il faut pour les débloquer.
Comment débloquer un Habitat dans Pokémon Pokopia
Pour débloquer un Habitat, vous avez deux possibilités :
- Créer vous-même l’Habitat à partir de ce que vous trouvez ou imaginez (vous pouvez acheter des plans et indices depuis la boutique PC)
- Trouver des traces d’un Pokémon qui donnera ses exigences pour venir s’installer
Une fois toutes les conditions réunies, un halo étoilé s’arrange autour de votre disposition pour valider la bonne création de l’Habitat et il s’inscrit dans votre Habitadex. Maintenant, la chance, les conditions climatiques ou hygrométriques ainsi que le moment de la journée décideront si oui ou non un Pokémon viendra s’installer chez vous. Cela peut prendre quelques minutes à plusieurs jours en fonction. N’hésitez pas à répéter l’opération ailleurs éventuellement et à varier vos heures et météo de surveillance pour dénicher le moment où la zone vous indiquera par un mouvement de feuillage par exemple qu’un Pokémon est prêt à rejoindre votre équipe.
Tous les Habitats dans Pokémon Pokopia
Voici la liste de tous les Habitats dans Pokémon Pokopia, classés par ordre de présentation dans l’Habitadex. Certaines images manquent encore et seront ajoutées au fil de nos découvertes.
Guide en cours d’élaboration (MAJ 08/03) : 19 Habitats inconnus sur 209. 14 supplémentaires n’ont pas encore d’illustration.
001 – Hautes herbes vertes
- Composition :
- 4 x Herbe verte
- Pokémon concernés :
- Bulbizarre
- Carapuce
- Racaillou
- Salamèche
- Mystherbe
- Dracaufau
002 – Hautes herbes sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe verte
- Pokémon concernés :
- Insécateur
- Cizayox
- Scarabrute
- Chétiflor
- Rongourmand
- Scarhino
003 – Hautes herbes près d’un rocher
- Composition :
- 4 x Herbe verte
- 1 x Grosse pierre
- Pokémon concernés :
- Charpenti
- Machoc
- Ouvrifier
004 – Hautes herbes riveraines
- Composition :
- 4 x Herbe verte
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Carapuce
- Colimucus
- Tortank
- Nigosier
- Carabaffe
005 – Hautes herbes en bord de mer
- Composition :
- 4 x Herbe verte
- 2 x Eau de mer
- Pokémon concernés :
- Ramoloss
- Flagadoss
- Roigada
006 – Hautes herbes en altitude
- Composition :
- 4 x Herbe verte
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Roucool
- Roucoups
- Hoothoot
- Noarfang
007 – Hautes herbes éclairées
- Composition :
- 4 x N’importe quelle herbe
- 1 x N’importe quel éclairage
- Pokémon concernés :
- Mimitoss
- Aéromite
008 – Joli parterre de fleurs
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- Pokémon concernés :
- Roucool
- Apitrini
- Evoli
- Hoothoot
- Magby
- Roucoups
009 – Parterre de fleurs sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel arbre à Baies
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- Pokémon concernés :
- Mucuscule
- Cacturne
- ?? (exclusif à votre ville)
010 – Parterre de fleurs riveraines
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Muciole
- Lumivole
011 – Champ de fleurs
- Composition :
- 8 x Carré de fleurs sauvages
- Pokémon concernés :
- Apireine
- Herbizarre
- Florizarre
012 – Parterre de fleurs en altitude
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Paras
- Parasect
013 – Pierre tombale bordée de fleurs
- Composition :
- 1 x Tombe
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- Pokémon concernés :
- Osselait
- Ossatueur
014 – Jardin fleuri
- Composition :
- 4 x N’importe quel buisson
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- Pokémon concernés :
- Paras
- Parasect
015 – Potager de légumes frais
- Composition :
- 8 x N’importe quelle culture
- Pokémon concernés :
- Rototaupe
- ??? (exclusif à votre ville)
- Minotaupe
016 – Zone de courants d’air chaud
- Composition :
- 3 x Feu de camp
- Pokémon concernés :
- Baudrive
017 – Aire de camping
- Composition :
- 1 x Feu de camp
- 1 x Table sur paille
- 1 x Siège en paille
- Pokémon concernés :
- Reptincel
018 – Cascade propice à l’entraînement
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 2 x Etendue d’eau
- 1 x Cascade
- Pokémon concernés :
- Debugant
019 – Coin collation
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- Gloupti
020 – Coin pique-nique
- Composition :
- 2 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Panier de pique-nique
- Pokémon concernés :
- Pichu
- Pikachu
021 – Table fleurie
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Vase uniflore
- Pokémon concernés :
- ???
- Empiflor
022 – Banc près de buissons
- Composition :
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- 2 x N’importe quel buisson
- Pokémon concernés :
- Bulbizarre
- Herbizarre
023 – Banc éclairé
- Composition :
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- 1 x N’importe quel lampadaire éclairé
- Pokémon concernés :
- Mimitoss
- Aéromite
024 – Coin post-entraînement
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Sac de frappe
- Pokémon concernés :
- Tygnon
025 – Infirmerie
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Trousse de premiers soins
- Pokémon concernés :
- Kicklee
026 – Infirmerie de salle de sport
- Composition :
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Sac de frappe
- 1 x Trousse de premiers soins
- Pokémon concernés :
- Kapoera
027 – Panneau directionnel
- Composition :
- 1 x Panneau fléché
- 3 x Chemin en bois
- Pokémon concernés :
- Sancoki bleu
- Sancoki rose
028 – Porte-bagages imposant
- Composition :
- 1 x Charrette
- 2 x Caisse en bois
- Pokémon concernés :
- Forgerette
- Ouvrifier
- ??? (exclusif à votre ville)
029 – Scierie
- Composition :
- 1 x Tabouret en rondin
- 1 x Table en rondins
- 1 x Charrette
- 1 x N’importe quelle souche
- Pokémon concernés :
- Coupenotte
- Incisache
- Tranchodon
030 – Lit avec peluche
- Composition :
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x N’importe quelle peluche
- Pokémon concernés :
- Baudrive
- Flagadoss
- Goinfrex
- Roigada
031 – Lit éclairé d’une lumière douce
- Composition :
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x N’importelle quelle table
- 1 x Bougie fine
- Pokémon concernés :
- Hoothoot
- Noarfang
032 – Pierre tombale avec offrande
- Composition :
- 1 x Tombe
- 1 x Plat
- 2 x Bougie fine
- Pokémon concernés :
- Funécire
- Mélancolux
033 – Pierre tombale sinistre avec offrande
- Composition :
- 1 x Tombe
- 1 x Plat
- 2 x Bougie inquiétante
- Pokémon concernés :
- Funécire
- Mélancolux
- ???
034 – Coin détente Leveinard
- Composition :
- 6 x N’importe quel buisson
- 1 x Arbuste Leveinard
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
035 – Espace parfum et lumière
- Composition :
- 1 x Vase carnivore
- 1 x Lampe champignon
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- Boustiflor
- Empiflor
036 – Espace jeux aquatiques à l’ombre
- Composition :
- 1 x Lit gonflable
- 2 x Etendue d’eau
- 1 x Parasol de plage
- Pokémon concernés :
- ???
037 – Hautes herbes sèches
- Composition :
- 1 x Pierre sèche
- 4 x Herbe verte desséchée
- Pokémon concernés :
- Onix
038 – Réserve industrielle
- Composition :
- 1 x N’importe quel lampadaire éclairé
- 1 x Baril
- 1 x Panneau de contrôle
- 1 x Câbles emmêlés
- Pokémon concernés :
- Magnéti
039 – Coin festin pour pioupiou
- Composition :
- 1 x Nichoir en bois
- 1 x Paniers à Baies
- Pokémon concernés :
- Roucarnage
040 – Camp rempli de délicieuses baies
- Composition :
- 2 x Morphe-météo (Soleil)
- 1 x Paniers à Baies
- 1 x Grand feu de camp
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Dracaufeu
041 – Lieu de rituel Danse Pluie
- Composition :
- 2 x Morphe-météo (Pluie)
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- Mucuscule
042 – Lieu de rituel Zenith
- Composition :
- 2 x Morphe-météo (Soleil)
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- ???
043 – Coin trésors du Professeur
- Composition :
-
- 1 x Trésors du Professeur
- 1 x N’importe quel lit
- 4 x Grand objet perdu
-
- Pokémon concernés :
- Bouldeneu
044 – Coin chaleureux en rondins
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Coupenotte
- Incisache
- Trancheron
045 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
046 – Terrasse fleurie
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 4 x Lampe de jardin alimentée
- 1 x Chaise de jardin
- 1 x Table de jardin
- Pokémon concernés :
- Florizarre
047 – Ronflex endormi sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 1 x Lit Ronflex
- Pokémon concernés :
- Goinfrex
- ??? (exclusif à votre ville)
048 – Salon antique
- Composition :
- 1 x Armoire antique
- 1 x Coiffeuse antique
- 1 x Lit antique
- 1 x Chaise antique
- Pokémon concernés :
- ??? (exclusif à votre ville)
- ??? (exclusif à votre ville)
049 – Amas de Poké Balls
- Composition :
- 1 x Canapé Poké Ball
- 1 x Table Poké Ball
- 1 x Lit Poké Ball
- 1 x Lampe néon Poké Ball éclairée
- Pokémon concernés :
- ??? (exclusif à votre ville)
050 – Hautes herbes jaunes
- Composition :
- 4 x Herbe jaune
- Pokémon concernés :
- Mimigal
- Larvibule
- Migalos
051 – Hautes herbes jaunes sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe jaune
- Pokémon concernés :
- Nosferapti
- Nosferalto
- Makuhita
- Nariyama
052 – Hautes herbes jaunes en altitude
- Composition :
- 4 x Herbe jaune
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Goélise
- Bépikan
- Nostenfer
053 – Hautes herbes jaunes riveraines
- Composition :
- 4 x Herbe jaune
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Azurill
- Marill
- Tiplouf
- Prinplouf
054 – Hautes herbes des marais
- Composition :
- 4 x Herbe jaune
- 2 x Eau boueuse
- Pokémon concernés :
- Axoloto
- Terraiste
055 – Distributeur dans les hautes herbes
- Composition :
- 1 x Distributeur de boissons alimenté
- 4 x Herbe jaune
- Pokémon concernés :
- Wattouat
056 – Parterre de fleurs rafraichissantes
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs maritimes
- Pokémon concernés :
- Pohm
- Zorua
- Zoroark
057 – Espace tropical
- Composition :
- 1 x Grand palmier
- 4 x Carré de fleurs maritimes
- Pokémon concernés :
- Ortide
- Noeunoeuf
- Noadkoko
058 – Parterre de fleurs venteux
- Composition :
- 1 x Aérogénérateur
- 4 x Carré de fleurs maritimes
- Pokémon concernés :
- Goélise
- Bekipan
059 – Chaise de plage sous un arbre
- Composition :
- 1 x Grand palmier
- 1 x Chaise de plage
- Pokémon concernés :
- Noeunoeuf
- Noadkoko
060 – Littoral tropical
- Composition :
- 1 x Grand palmier
- 4 x N’importe quel buisson
- 2 x Eau de mer
- Pokémon concernés :
- Lokhlass
061 – Coin sieste
- Composition :
- 1 x Boîtes en carton
- 1 x Lit en paille
- Pokémon concernés :
- Miaouss
062 – Zone en pagaille
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Caninos
- Azurill
063 – Décharge
- Composition :
- 1 x N’importe quelle poubelle
- 1 x Sacs-poubelles
- 1 x N’importe quel panneau
- Pokémon concernés :
- Miamiasme
- ???
- Smogo
- Miasmax
064 – Coin poubelles
- Composition :
- 4 x N’importe quelle poubelle
- Pokémon concernés :
- Magnéton
- Elektek
065 – Dépotoir
- Composition :
- 1 x Poteau électrique
- 1 x Sacs-poubelles
- Pokémon concernés :
- Nostenfer
066 – Banc de parc
- Composition :
- 1 x Poubelle
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- Pokémon concernés :
- Nosferapti
- Voltorbe
- ???
067 – Coin grosse faim
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Chevalet en ardoise
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- Pohmotte
- Pohm
068 – Chariot de service
- Composition :
- 2 x Fauteuil chic
- 1 x Vase uniflore
- 1 x Plat
- 1 x Table chic
- 1 x Chariot
- Pokémon concernés :
- ???
069 – Coin collation pour pioupiou
- Composition :
- 1 x Nichoir en bois
- 1 x Plat
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Poussifeu
- Braségali
070 – Minicafé
- Composition :
- 2 x N’importe quel siège
- 2 x Comptoir
- 1 x Chevalet en ardoise
- 1 x N’importe quelle plante en pot
- 1 x Tasse
- Pokémon concernés :
- Pohmotte
- ???
071 – Coin plage
- Composition :
- 1 x Chaise de plage
- 1 x Guéridon
- 1 x Parasol de plage
- Pokémon concernés :
- Nigirigon jaune
- Nigirigon rose
- ???
072 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
073 – Zone piégée
- Composition :
- 2 x Ballons de baudruche
- 1 x Boîte à surprise
- Pokémon concernés :
- Spectrum
- Zoroark
- ???
074 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
075 – Espace d’essayage
- Composition :
- 1 x N’importe quelle armoire
- 1 x N’importe quel grand miroir
- Pokémon concernés :
- Chinchidou
076 – Coiffeuse à l’abri des regards
- Composition :
- 2 x N’importe quelle séparation
- 1 x N’importe quelle coiffeuse
- 1 x N’importe quelle armoire
- Pokémon concernés :
- Chinchidou
- ???
077 – Espace pour le tricot
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Nécessaire à tricot
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Wattouat
- Lainergie
078 – Douche de bains thermaux
- Composition :
- 1 x Douche
- 1 x N’importe quel siège
- 2 x Eau de source
- Pokémon concernés :
- Psykokwak
- Akwakwak
079 – Coin repas balnéaire
- Composition :
- 1 x Grand palmier
- 1 x Plat
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Feu de camp
- Pokémon concernés :
- Caninos
- Poussifeu
- Galifeu
080 – Chariot chargé d’affaires
- Composition :
- 1 x Charrette
- 2 x Boîtes en carton
- Pokémon concernés :
- ???
- Makuhita
- Hariyama
081 – Coin sommeil réparateur
- Composition :
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x Trousse de premiers soins
- 1 x Commode style naturel
- Pokémon concernés :
- Leveinard
- Pikachu/Pikapâle (exclusif à votre île)
082 – Lit avec réveil
- Composition :
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x Réveil
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Ptiravi
083 – Distributeur avec banc
- Composition :
- 1 x Distributeur de boissons alimenté
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- Pokémon concernés :
- Larvibule
- Chrysapile
084 – Distributeur avec poubelle
- Composition :
- 1 x Distributeur de boissons alimenté
- 1 x N’importe quelle poubelle
- Pokémon concernés :
- Elekid
- Elekable
085 – Petite salle d’arcade
- Composition :
- 1 x Borne d’arcade alimentée
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Machine à coup de poing
- Pokémon concernés :
- Magnéton
- Magnézone
086 – Coin hydrogénérateur
- Composition :
- 1 x Hydrogénérateur
- 2 x Etendue d’eau
- 1 x Cascade
- Pokémon concernés :
- Prinplouf
- ???
087 – Coin pyrogénérateur
- Composition :
- 1 x Baril
- 1 x Pyrogénérateur
- Pokémon concernés :
- Galifeu
- Braségali
088 – Jetée
- Composition :
- 1 x N’importe quel lampadaire alimenté
- 2 x Eau de mer
- 4 x Ponton
- Pokémon concernés :
- Marill
- Azumarill
089 – Bibliothèque inquiétante
- Composition :
- 1 x Bibliothèque
- 1 x Table style naturel
- 1 x Canapé chic
- 1 x Bougie fine
- Pokémon concernés :
- Fantominus
- ???
090 – Pont de navire
- Composition :
- 2 x Tonneau
- 1 x Barre de bateau
- 2 x Canon
- Pokémon concernés :
- Voltorbe
- Electrode
091 – Caisse enregistreuse
- Composition :
- 2 x N’importe quelle table
- 1 x Caisse alimentée
- Pokémon concernés :
- Miaouss
- Nanméouïe
- Ptiravi
- ???
092 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
093 – Autel d’offrande gourmande
- Composition :
- 1 x Plateau à offrandes
- Pokémon concernés :
- Ronflex moussu
094 – Espace Pikachu
- Composition :
- 1 x Canapé Pikachu
- 1 x Peluche Pikachu
- Pokémon concernés :
- Mimiqui
095 – Espace ravissant
- Composition :
- 1 x Canapé mimi
- 1 x Lampe mimi alimentée
- 1 x Coiffeuse mimi
- 1 x Table mimi
- 1 x Lit mimi
- Pokémon concernés :
- ???
096 – Station balnéaire
- Composition :
- 1 x Canapé balnéaire
- 1 x Hamac balnéaire
- 1 x Table balnéaire
- 1 x Lampe balnéaire alimentée
- Pokémon concernés :
- Absol
097 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Pharamp
098 – Hautes herbes rouges
- Composition :
- 4 x Herbe rouge
- Pokémon concernés :
- Flambino
- Riolu
- ???
- Crikzik
- Mélokrik
099 – Hautes herbes rouges sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe rouge
- Pokémon concernés :
- Taupiqueur
- Triopikeur
- Manzaï
- Simularbre
100 – Hautes herbes avec rocher et sapin
- Composition :
- 1 x Arbre pointu
- 4 x Herbe rouge
- 1 x Grosse pierre
- Pokémon concernés :
- Efflèche
- ???
101 – Hautes herbes rouges riveraines
- Composition :
- 4 x Herbe rouge
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Nénupiot
- Lombre
102 – Hautes herbes rouges en altitude
- Composition :
- 4 x Herbe rouge
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Cornèbre
- Pijako
- ???
103 – Coin d’entraînement en hautes herbes
- Composition :
- 4 x Herbe rouge
- 2 x Sacs de sable
- Pokémon concernés :
- Machopeur
- Mackogneur
104 – Parterre de fleurs splendides
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs des collines
- Pokémon concernés :
- Mélo
- Pâtachiot
- ???
- Mélofée
- Briochien
105 – Fleurs splendides sous un arbre
- Composition :
- 1 x Arbre pointu
- 4 x Carré de fleurs des collines
- Pokémon concernés :
- Cornèbre
- ???
- Pyrax
106 – Fleurs splendides riveraines
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs des collines
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Abo
- Arbok
- Trapaud
107 – Scène souche bordée de fleurs
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs des collines
- 2 x Lampe champignon
- 1 x N’importe quelle souche
- Pokémon concernés :
- Toudoudou
- Rondoudou
- ???
108 – Espace de travail agricole
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Tyranocif
109 – Étang avec plantes flottantes
- Composition :
- 4 x Carré de lentilles d’eau
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Nénupiot
- Ludicolo
110 – Coin moussu
- Composition :
- 4 x Mousse
- Pokémon concernés :
- Embrylex
- ???
111 – Rocher couvert de mousse
- Composition :
- 4 x Mousse
- 1 x Rocher moussu
- Pokémon concernés :
- Gravalanch
- ???
112 – Source chaude moussue
- Composition :
- 4 x Mousse
- 2 x Eau de source
- Pokémon concernés :
- Chartor
113 – Bain thermal naturel
- Composition :
- 1 x Déversoir pour bassin
- 2 x Eau de source
- Pokémon concernés :
- Lapyro
114 – Bain thermal vivifiant
- Composition :
- 1 x Déversoir pour bassin
- 1 x Bassine
- 2 x Eau de source
- Pokémon concernés :
- ???
115 – Lave brûlante
- Composition :
- 1 x Rocher ardent
- 2 x Lave
- Pokémon concernés :
- Charbambin
- Pyrax
116 – Site d’extraction et de fusion
- Composition :
- 1 x Fourneau
- 1 x Brouette
- 1 x Outils pour creuser
- Pokémon concernés :
- Magmar
117 – Charpente métallique en travaux
- Composition :
- 1 x Poutre ou poteau en fer
- 1 x Sacs de sable
- 1 x Brouette
- 1 x Outils pour creuser
- Pokémon concernés :
- ???
- Mackogneur
118 – Rochers blancs inquiétants
- Composition :
- 1 x Stalagmites
- 4 x Mousse
- 1 x Lanterne alimentée
- 1 x Caisse en bois
- Pokémon concernés :
- Germéclat
- ???
119 – Coin casse-croûte dans la remise
- Composition :
- 1 x Tonneau
- 1 x Caisse en bois
- 1 x Plat
- 1 x Lanterne alimentée
- Pokémon concernés :
- Taupiqueur
- Germéclat
- ??
120 – ???
- Composition :
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- Pokémon concernés :
- Avaltout
121 – Four à pain parfaitement pétri
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Pâtachiot
- Briochien
122 – Cuisinette
- Composition :
- 1 x Compteur de cuisine
- 1 x N’importe quelle poêle
- 1 x Cuisinière
- 1 x Evier
- Pokémon concernés :
- ???
123 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
124 – Coin défilement de photos
- Composition :
- 1 x Gobelets de fête
- 1 x Tablette
- Pokémon concernés :
- Toxizap
125 – Micro de récital de gazouillis
- Composition :
- 1 x Micro sur pied
- 1 x Perchoir
- Pokémon concernés :
- Pijako
126 – Scène de récital
- Composition :
- 1 x Enceinte
- 1 x Micro sur pied
- 1 x Scène portative alimentée
- Pokémon concernés :
- Rondoudou
- Grodoudou
127 – Espace d’entraînement en rythme
- Composition :
- 1 x Sac de frappe
- 1 x Lecteur CD
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Machopeur
- Riolu
- Lucario
128 – Coin musique et lecture
- Composition :
- 1 x Lecteur CD
- 1 x Porte-revue
- 1 x Etagère à CD
- Pokémon concernés :
- Crikzik
- Mélokrik
- Motisma
129 – Minimusée
- Composition :
- 1 x Grand objet perdu
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 3 x N’importe quelle barrière
- Pokémon concernés :
- Mordudor
- Arcanin
130 – Vestiaire agréable
- Composition :
- 2 x Casier de bureau
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- 1 x N’importe quelle plante en pot
- 1 x Machine à coup de poing
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
131 – Monument en bronze
- Composition :
- 1 x N’importe quel buisson
- 1 x Panneau
- 1 x Statue de danse lunaire
- Pokémon concernés :
- Mélofée
- Mélodelfe
132 – Passage à niveau
- Composition :
- 1 x Section de rails
- 1 x Barrière de passage à niveau
- Pokémon concernés :
- Wagomine
- Charbi
- Monthracite
133 – Cuisine professionnelle
- Composition :
- 1 x Cuisinière
- 1 x Table style naturel
- 1 x Planche à découper
- 1 x Evier
- 1 x Marmite élégante
- 1 x Plat
- Pokémon concernés :
- Rongrigou
134 – Assortiment de meubles luxueux
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
135 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
136 – Zone de vie moderne
- Composition :
- 1 x Lit industriel
- 1 x Tabouret industriel
- 1 x Bureau industriel
- Pokémon concernés :
- ???
137 – Hautes herbes roses
- Composition :
- 4 x Herbe rose
- Pokémon concernés :
- Kraknoix
- Skélénox
- Libégon
- Tylton
- ???
138 – Hautes herbes roses sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe rose
- Pokémon concernés :
- Poussacha
- Fantyrm
- Ymphect
- Dispareptil
139 – Hautes herbes roses riveraines
- Composition :
- 4 x Herbe rose
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Grenousse
- Croâporal
- Amphinobi
140 – Hautes herbes roses en altitude
- Composition :
- 1 x Lieu en altitude
- 4 x Herbe rose
- Pokémon concernés :
- Bleuseille
- ???
- Zapétrel
- ???
141 – Cachette secrète avec tuyau
- Composition :
- 3 x Tuyau
- 4 x N’importe quelle herbe
- Pokémon concernés :
- Héricendre
- Feurisson
142 – Parterre de fleurs duveteuses
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs de Flotîles
- Pokémon concernés :
- Goupix
- Minisange
- ???
- Feuforêve
- Feunard
143 – Fleurs duveteuses sous un arbre
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Carré de fleurs de Flotîles
- Pokémon concernés :
- Girafig
- Lianaja
- Farigiraf
- ???
144 – Fleurs duveteuses riveraines
- Composition :
- 4 x Carré de fleurs de Flotîles
- 2 x Etendue d’eau
- Pokémon concernés :
- Minidraco
- Têtarte
- Draco
145 – Barque sur l’eau
- Composition :
- 1 x Barque
- 2 x Etendue d’eau
- 2 x Carré de lentilles d’eau
- 1 x Lieu en altitude
- Pokémon concernés :
- Dracolosse
146 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
147 – Jardin aux gazouillements
- Composition :
- 1 x Nichoir en bois
- 1 x Buisson chic
- Pokémon concernés :
- Altaria
148 – Salle de bain ordinaire
- Composition :
- 1 x Douche
- 1 x Baignoire
- Pokémon concernés :
- Minidraco
- Draco
149 – ???
- Composition :
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- Pokémon concernés :
- Terhal
150 – Coin détente avec cheminée
- Composition :
- 1 x Cheminée en pierre
- 1 x N’importe quel banc ou canapé
- Pokémon concernés :
- Feurisson
- ???
151 – Coin débordant de pouvoirs psychiques
- Composition :
- 1 x Coussin ordinaire
- 1 x Boule de cristal
- Pokémon concernés :
- ???
- Alakazam
152 – Table de divination
- Composition :
- 2 x N’importe quel siège
- 1 x Boule de cristal
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
153 – Télévision au milieu des ordures
- Composition :
- 2 x Sacs-poubelles
- 1 x Télévision alimentée
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
154 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
155 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
156 – Plaque d’égout en travaux
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- Tartard
- Corvaillus
157 – Salle de bain étincelante
- Composition :
- 1 x Porte-serviette
- 1 x Lavabo
- 1 x Miroir mural
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
158 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
159 – Espace d’étude
- Composition :
- 1 x Bibliothèque
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Pot à crayons
- Pokémon concernés :
- Tarsal
- ???
160 – Salon rythmique
- Composition :
- 2 x Enceinte
- 1 x Télévision alimentée
- 4 x N’importe quel tapis musical
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
161 – Coin propreté
- Composition :
- 1 x Baignoire
- 1 x Produits de nettoyage
- Pokémon concernés :
- ???
162 – Coiffeuse avec humidificateur
- Composition :
- 1 x N’importe quelle coiffeuse
- 1 x Humidificateur d’air
- 1 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- ???
- Gardevoir
163 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
164 – Espace arcade
- Composition :
- 1 x Borne d’arcade alimentée
- 2 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- Porygon-Z
165 – Aire de jeu
- Composition :
- 1 x Toboggan
- 1 x N’importe quel divertissement
- Pokémon concernés :
- Vipélierre
166 – Bureau de travail
- Composition :
- 1 x Bureau d’entreprise
- 1 x Tasse
- 1 x Ordinateur portable
- 1 x Chaise de bureau
- Pokémon concernés :
- ???
167 – Réserve de bureau
- Composition :
- 1 x Armoire de bureau
- 1 x Boîtes en carton
- 1 x Escabeau
- Pokémon concernés :
- Feuforêve
- ???
- Dispareptil
- ???
168 – Laboratoire improvisé
- Composition :
- 1 x Equipement de laboratoire
- 1 x Microscope
- 1 x Documents
- Pokémon concernés :
- Alakazam
169 – Bureau de recherches professoral
- Composition :
- 1 x Tableau blanc
- 1 x Câbles emmêlés
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Ordinateur portable
- Pokémon concernés :
- Métang
170 – Bureau de scientifique
- Composition :
- 2 x N’importe quelle table
- 1 x Ordinateur alimenté
- 1 x Equipement de laboratoire
- Pokémon concernés :
- Porygon
171 – ???
- Composition :
- 1 x
- 1 x
- 1 x
- Pokémon concernés :
- ..
- ..
- ..
172 – Boîte à surprise intense
- Composition :
- 2 x Projecteur alimenté
- 1 x Boîte à surprise
- 1 x Gros tambour
- Pokémon concernés :
- ???
173 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
174 – Passe-tête avec beau paysage
- Composition :
- 1 x Passe-tête
- 1 x Lieu en altitude
- 2 x Projecteur alimenté
- Pokémon concernés :
- ???
- ???
175 – Parc à pneus
- Composition :
- 1 x Toboggan
- 1 x Pneus
- 2 x Pneu récréatif
- Pokémon concernés :
- Dedenne
176 – Marché en pleine nature
- Composition :
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 2 x N’importe quelle table
- 1 x Grosse pierre
- 1 x Caisse alimentée
- Pokémon concernés :
- Raichu
177 – Générateur de chantier
- Composition :
- 1 x Pyrogénérateur
- 1 x Tuyaux en fer
- 2 x Echafaudage en fer
- Pokémon concernés :
- Bétochef
178 – Salle d’entraînement de dojo
- Composition :
- 2 x Rocher Force
- 2 x Rouleau mural
- Pokémon concernés :
- Tartard
- ???
179 – QG d’organisation malfaisante
- Composition :
- 2 x N’importe quelle plante en pot
- 1 x Canapé luxueux
- 1 x Tableau Team Rocket
- Pokémon concernés :
- ???
180 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
181 – Collection de peluches
- Composition :
- 1 x Peluche Arcanin
- 1 x Peluche Dracolosse
- 1 x Peluche Pikachu
- 1 x Peluche Evoli
- Pokémon concernés :
- Baudrive
- Grodrive
182 – Assortiment de meubles gaming
- Composition :
- 1 x Lit gaming alimenté
- 1 x Ordinateur gaming alimenté
- 1 x Chaise gaming alimenté
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Frigo gaming alimenté
- Pokémon concernés :
- ???
183 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
184 – Coin de pêche
- Composition :
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Etendue d’eau
- 1 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- Flagadoss
- Roigada
185 – Coin de pêche marin
- Composition :
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Eau de mer
- 1 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- Magicarpe
- ???
- Tritosor
186 – Coin de pêche marécageux
- Composition :
- 1 x Canne à pâche
- 1 x Eau boueuse
- 1 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- Tadmorv
- Grotadmorv
- Terraiste
187 – Coin de pêche en eaux thermales
- Composition :
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Eau de source
- 1 x N’importe quel siège
- Pokémon concernés :
- Nénupiot
- Lombre
188 – ???
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
189 – Scène rock aigüe
- Composition :
- 1 x Enceinte
- 1 x Guitare électrique cool
- 1 x Scène portative alimentée
- 1 x Micro sur pied
- Pokémon concernés :
- ???
190 – Scène rock grave
- Composition :
- 2 x Enceinte
- 1 x Basse électrique cool
- 1 x Scène portative alimentée
- 1 x Micro sur pied
- Pokémon concernés :
- ???
191 – Autel de la rancœur guerrière
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 2 x Chemin de pierre
- 1 x Armure de la Rancune
- 2 x Braséro
- Pokémon concernés :
- Malvalame
192 – Autel de la loyauté guerrière
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 2 x Chemin de pierre
- 1 x Armure de la Fortune
- 2 x Braséro
- Pokémon concernés :
- Carmadura
193 – Spécimen de Fossile Aile
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Aile (aile droite)
- 1 x Fossile Aile (tronc)
- 1 x Fossile Aile (tête)
- 1 x Fossile Aile (aile gauche)
- 1 x Fossile Aile (queue)
- Pokémon concernés :
- Ptéra
194 – Spécimen de Fossile Crâne
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
195 – Spécimen de Fossile Coud’Boule
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Coud’Boule (tronc)
- 1 x Fossile Coud’Boule (tête)
- 1 x Fossile Coud’Boule (queue)
- Pokémon concernés :
- ???
196 – Spécimen de Fossile Armure
- Composition :
- ???
- Pokémon concernés :
- ???
197 – Spécimen de Fossile Bouclier
- Composition :
- 2 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Bouclier (tronc)
- 1 x Fossile Bouclier (tête)
- 1 x Fossile Bouclier (queue)
- Pokémon concernés :
- Bastiodon
198 – Spécimen de Fossile Mâchoire
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Mâchoire
- Pokémon concernés :
- Ptyranidur
199 – Spécimen de Fossile Tyran
- Composition :
- 2 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Tyran (tronc)
- 1 x Fossile Tyran (tête)
- 1 x Fossile Tyran (queue)
- 1 x Fossile Tyran (jambes)
- Pokémon concernés :
- Rexillius
200 – Spécimen de Fossile Nageoire
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Nageoire
- Pokémon concernés :
- Amagara
201 – Spécimen de Fossile Toundra
- Composition :
- 1 x Piédestal ou présentoir
- 1 x Fossile Toundra (tronc)
- 1 x Fossile Toundra (tête)
- 1 x Fossile Toundra (queue)
- Pokémon concernés :
- Dragmara
202 – Coin boisson glacée océan
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Soda à la glace
- Pokémon concernés :
- Aquali (exclusif à votre ville)
203 – Coin frites électrisantes
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Pommes frotes
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Voltali (exclusif à votre ville)
204 – Coin pizza épicée
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Pizza
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Pyroli (exclusif à votre ville)
205 – Coin mignardises
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Assortiment de mignardises
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Mentali (exclusif à votre ville)
206 – Coin biscuits au chocolat noir
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Biscuits au chocolat
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Noctali (exclusif à votre ville)
207 – Coin sandwichs végétariens
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Sandwichs
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés
- Phyllali (exclusif à votre ville)
208 – Coin glace pilée
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Glace pilée
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Givrali (exclusif à votre ville)
209 – Coin gâteau adorable
- Composition :
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Gâteau ruban
- 1 x N’importe quelle table
- Pokémon concernés :
- Nymphali (exclusif à votre ville)
Date de sortie : 05/03/2026