A quoi servent les tablettes mystérieuses

Lorsque vous explorez les environs, vous pouvez remarquer certains blocs de terre ou de gazon qui émettent une légère lueur. Cela signifie qu’un objet se trouve à l’intérieur. Le plus souvent, il s’agit d’artefacts anciens, mais avec un peu de chance, vous pourrez également y trouver des tablettes mystérieuses. Ces objets prennent la forme de blocs ornés de l’un des Zarbi.

Pour déclencher un événement secret, il vous faudra rassembler toutes ces tablettes au même endroit. Rendez-vous légèrement au nord du Centre Pokémon. Empruntez le passage situé entre la zone du Centre Pokémon et la zone nord, où se trouvent notamment une ancienne boutique et deux distributeurs. Restez dans ce passage et creusez vers la gauche afin de découvrir une entrée menant à une salle secrète (voir images ci-dessous).

Comment placer les tablettes mystérieuses ?

Vous avez trouvé la fresque mystérieuse. Pour placer correctement les tablettes mystérieuses sur celle-ci, voici la marche à suivre. Prenez une tablette et observez le Zarbi correspondant sur la fresque. Retournez ensuite la tablette et placez-la juste devant le symbole correspondant afin de compléter une partie du dessin. Si le bloc est bien positionné, vous devriez voir apparaître une petite aura lumineuse. Il ne vous restera alors plus qu’à trouver toutes les tablettes pour compléter entièrement la fresque.

Comment trouver facilement des tablettes mystérieuses ?

Trouver des tablettes mystérieuses peut prendre un certain temps, mais il existe quelques méthodes pour augmenter vos chances d’en récupérer plus rapidement.

La première consiste à chercher activement les blocs lumineux dans chaque zone. Pour cela, équipez-vous du Cherche-Objet et demandez l’aide d’un Pokémon possédant le talent « Recherche » afin de repérer les objets enfouis plus facilement. Roucool peut par exemple remplir ce rôle. Attention toutefois : le nombre d’objets enfouis n’est pas infini et vous finirez par ne plus en détecter. Il faudra alors attendre le lendemain pour que de nouveaux objets apparaissent.

Il existe également une autre méthode pour augmenter vos chances d’obtenir des tablettes mystérieuses : les offrandes au Ronflex Moussu. Après avoir progressé dans une partie de la quête principale ainsi que dans celle liée à Ronflex Moussu, vous pourrez lui faire des offrandes. Certaines d’entre elles améliorent notamment les probabilités de trouver davantage de tablettes.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre guide dédié aux offrandes, qui détaille tous leurs effets.

Que se passe-t-il lorsque l’on rassemble toutes les tablettes mystérieuses ?

Attention Spoilers : Voici ce qui se produit lorsque toutes les tablettes mystérieuses sont réunis.

Comment avoir Mew dans Pokémon Pokopia

Une fois que vous avez rassemblé toutes les tablettes, vous commencez à voir l’image d’un Pokémon se dessiner. Il s’agit tout simplement de Mew. Après avoir discuté un peu avec lui, il vous sera possible de l’installer dans une habitation pour qu’il fasse partie de vos amis.

Pour plus de guides sur les objets à dénicher et bien d’autres astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.