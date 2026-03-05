Où aller pour activer une session en multi sur Pokémon Pokopia ?

Avant toute chose, il faut savoir que vous ne pouvez pas accéder immédiatement au multijoueur. Vous devrez d’abord progresser dans la première zone du jeu, Terrassec. Certaines capacités essentielles sont nécessaires, comme Éclate-Roc ou encore le saut. Nous vous conseillons au minimum de terminer les requêtes spéciales liées à la pluie et à la reconstruction du Centre Pokémon avant de tenter l’expérience multijoueur.

Une fois prêt, dirigez-vous vers l’est de la carte. Vous devriez apercevoir un pont. Utilisez des blocs pour construire un passage et empruntez-le afin de vous téléporter vers une nouvelle zone.

La Ville-nouvelle

La Ville-Nouvelle est une vaste île déserte située en dehors du scénario principal. Vous pouvez l’aménager librement, seul ou avec des amis. Dans cette zone, vous pourrez rencontrer certains Pokémon qui n’apparaissent qu’ici. Il est également possible de renommer votre île.

Comment activer le multijoueur dans Pokémon Pokopia

Le multijoueur s’active via le PC du Centre Pokémon de la Ville-Nouvelle.

Ouvrez le menu du PC Rendez-vous dans l’onglet « Jouer en réseau » Choisissez l’une des options suivantes : « Inviter quelqu’un à visiter votre ville » pour accueillir un ami

« Visiter la ville de quelqu’un » pour rejoindre un ami

Il suffit ensuite de définir un mot de passe et de créer la session, en précisant le nombre de participants.

Comment jouer sur un serveur persistant comme sur Minecraft ?

Les Îles-Nuages permettent de créer une île vierge partagée avec vos amis. Avec ce système, il n’est plus nécessaire de créer une session à chaque fois. Les joueurs peuvent rejoindre l’île en renseignant simplement l’adresse et le mot de passe. Cependant, gardez en tête que vous ne bénéficierez pas des mêmes avantages que dans la Ville-Nouvelle.

Pour cela retournez dans le menu précédent et rendez-vous dans « Jouer sur une île Nuage ».

Comment explorer virtuellement les villes des autres joueurs en multijoueur

Il est possible de visiter les villes d’autres joueurs, mais uniquement en mode observation. Vous ne pourrez pas interagir avec les éléments du décor.

Pour cela :

Rejoignez la Ville-Nouvelle d’un ami

Celui-ci pourra se téléporter dans l’un des biomes en rejoignant l’une de ses maisons

Vous pourrez également visiter virtuellement les Îles-Nuages grâce aux lunettes mystérieuses. Il suffit d’entrer l’adresse de l’île à visiter. Le visiteur pourra se promener et observer, mais ne pourra rien modifier. Cette fonctionnalité sert surtout à s’inspirer des créations d’autres joueurs.

Quels sont les bénéfices du multijoueur dans Pokémon Pokopia ?

Le multijoueur offre plusieurs avantages, surtout dans la Ville-Nouvelle. Voici les principaux bénéfices lorsque vous rejoignez la ville d’un ami :

Profiter de sa boutique journalière : les recettes et objets obtenus seront disponibles dans votre partie via la boîte de récupération du Centre Pokémon de votre Ville-Nouvelle ou dans l’onglet « Objets des autres » du PC

Inviter des Pokémon dans votre partie, pratique pour obtenir plus rapidement ceux que vous n’avez pas encore

Offrir des Morceaux d’Étoile pour recevoir des cadeaux

Apprendre de nouvelles recettes ou habitats que vous ne possédez pas encore

N’hésitez pas si vous avez encore des questions concernant le multijoueur, nous tâcheront d’y répondre.

Pour plus d’astuces sur Pokémon Pokopia, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.