Comment jouer en multijoueur (local, en ligne…) – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Quentin
Pokémon Pokopia propose une grand aventure en solo, mais il est possible de partager l’expérience du jeu à plusieurs grâce au mode multijoueur. Si vous commencez le jeu, vous vous demandez sans doute comment on fait. Voici un guide qui vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les fonctionnalités multijoueur du simulateur de vie.
SommaireToggle
Où aller pour activer une session en multi sur Pokémon Pokopia ?
Avant toute chose, il faut savoir que vous ne pouvez pas accéder immédiatement au multijoueur. Vous devrez d’abord progresser dans la première zone du jeu, Terrassec. Certaines capacités essentielles sont nécessaires, comme Éclate-Roc ou encore le saut. Nous vous conseillons au minimum de terminer les requêtes spéciales liées à la pluie et à la reconstruction du Centre Pokémon avant de tenter l’expérience multijoueur.
Une fois prêt, dirigez-vous vers l’est de la carte. Vous devriez apercevoir un pont. Utilisez des blocs pour construire un passage et empruntez-le afin de vous téléporter vers une nouvelle zone.
La Ville-nouvelle
La Ville-Nouvelle est une vaste île déserte située en dehors du scénario principal. Vous pouvez l’aménager librement, seul ou avec des amis. Dans cette zone, vous pourrez rencontrer certains Pokémon qui n’apparaissent qu’ici. Il est également possible de renommer votre île.
Comment activer le multijoueur dans Pokémon Pokopia
Le multijoueur s’active via le PC du Centre Pokémon de la Ville-Nouvelle.
- Ouvrez le menu du PC
- Rendez-vous dans l’onglet « Jouer en réseau »
- Choisissez l’une des options suivantes :
- « Inviter quelqu’un à visiter votre ville » pour accueillir un ami
- « Visiter la ville de quelqu’un » pour rejoindre un ami
Il suffit ensuite de définir un mot de passe et de créer la session, en précisant le nombre de participants.
Comment jouer sur un serveur persistant comme sur Minecraft ?
Les Îles-Nuages permettent de créer une île vierge partagée avec vos amis. Avec ce système, il n’est plus nécessaire de créer une session à chaque fois. Les joueurs peuvent rejoindre l’île en renseignant simplement l’adresse et le mot de passe. Cependant, gardez en tête que vous ne bénéficierez pas des mêmes avantages que dans la Ville-Nouvelle.
Pour cela retournez dans le menu précédent et rendez-vous dans « Jouer sur une île Nuage ».
Comment explorer virtuellement les villes des autres joueurs en multijoueur
Il est possible de visiter les villes d’autres joueurs, mais uniquement en mode observation. Vous ne pourrez pas interagir avec les éléments du décor.
Pour cela :
- Rejoignez la Ville-Nouvelle d’un ami
- Celui-ci pourra se téléporter dans l’un des biomes en rejoignant l’une de ses maisons
Vous pourrez également visiter virtuellement les Îles-Nuages grâce aux lunettes mystérieuses. Il suffit d’entrer l’adresse de l’île à visiter. Le visiteur pourra se promener et observer, mais ne pourra rien modifier. Cette fonctionnalité sert surtout à s’inspirer des créations d’autres joueurs.
Quels sont les bénéfices du multijoueur dans Pokémon Pokopia ?
Le multijoueur offre plusieurs avantages, surtout dans la Ville-Nouvelle. Voici les principaux bénéfices lorsque vous rejoignez la ville d’un ami :
- Profiter de sa boutique journalière : les recettes et objets obtenus seront disponibles dans votre partie via la boîte de récupération du Centre Pokémon de votre Ville-Nouvelle ou dans l’onglet « Objets des autres » du PC
- Inviter des Pokémon dans votre partie, pratique pour obtenir plus rapidement ceux que vous n’avez pas encore
- Offrir des Morceaux d’Étoile pour recevoir des cadeaux
- Apprendre de nouvelles recettes ou habitats que vous ne possédez pas encore
N’hésitez pas si vous avez encore des questions concernant le multijoueur, nous tâcheront d’y répondre.
Pour plus d’astuces sur Pokémon Pokopia, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026