Comment apprendre à sauter – Pokémon Pokopia
Publié le :
Rédigé par Quentin
Lorsque vous débutez votre périple dans Pokémon Pokopia, les déplacements de votre Métamorph humanoïde restent assez limités. Il peut certes grimper les rebords, mais ce n’est pas toujours très pratique. Heureusement, il est possible d’apprendre une capacité qui permet tout simplement de sauter. Dans ce guide, nous vous expliquons comment l’obtenir.
Où trouver Magicarpe dans Pokémon Pokopia ?
Comme pour toutes les capacités du jeu, le pouvoir de sauter est enseigné par un Pokémon. Il s’agit de Magicarpe, un choix finalement assez logique quand on y pense, puisqu’il n’est bon qu’à ça (et évoluer en Léviator). Pour le trouver, retournez dans la zone centrale de la carte (là où vous rencontrez Carapuce et Bulbizarre) puis dirigez-vous vers le sud de la zone (voir images ci-dessous).
Engouffrez-vous dans le tunnel et creusez à l’aide de la capacité Éclate-Roc afin de créer un passage menant à une plage. À gauche de la canne à pêche posée au bord de l’eau, vous trouverez un Magicarpe en train de sautiller. Parlez-lui pour vous lier d’amitié. Il vous demandera ensuite de recréer son habitat.
Pour cela, placez n’importe quelle chaise devant la canne à pêche. Non loin de cet emplacement, vous trouverez également un établi pour fabriquer un « tabouret en rondin ». Parlez alors à Magicarpe pour qu’il vous apprenne la capacité Trempette. Vous pourrez désormais sauter en appuyant sur R.
N’hésitez pas à consulter notre autres guides concernant les capacités de Métamorph, mais surtout notre guide complet qui regroupe bien d’autres conseils utiles.
