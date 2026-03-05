Où trouver Magicarpe dans Pokémon Pokopia ?

Comme pour toutes les capacités du jeu, le pouvoir de sauter est enseigné par un Pokémon. Il s’agit de Magicarpe, un choix finalement assez logique quand on y pense, puisqu’il n’est bon qu’à ça (et évoluer en Léviator). Pour le trouver, retournez dans la zone centrale de la carte (là où vous rencontrez Carapuce et Bulbizarre) puis dirigez-vous vers le sud de la zone (voir images ci-dessous).

Engouffrez-vous dans le tunnel et creusez à l’aide de la capacité Éclate-Roc afin de créer un passage menant à une plage. À gauche de la canne à pêche posée au bord de l’eau, vous trouverez un Magicarpe en train de sautiller. Parlez-lui pour vous lier d’amitié. Il vous demandera ensuite de recréer son habitat.

Pour cela, placez n’importe quelle chaise devant la canne à pêche. Non loin de cet emplacement, vous trouverez également un établi pour fabriquer un « tabouret en rondin ». Parlez alors à Magicarpe pour qu’il vous apprenne la capacité Trempette. Vous pourrez désormais sauter en appuyant sur R.

