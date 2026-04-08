Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Forêt grise dans Crimson Desert ?

À l’est de la région de Délésyie et du secteur Mont Bénus (« Mount Benus » lorsque l’on regarde la map) vous tomberez sur l’emplacement des Ruines de la Forêt grise.

Une fois là-bas, vous repérez une statue au centre d’une grande plaque rotative autour de laquelle d’autres statues portant un symbole doré sont réparties. Marchez sur la grande plaque pour qu’elle s’active et que la statue centrale tire un rayon lumineux.

Ensuite, débarrassez la plaque circulaire d’un pilier cassé en réalisant une Prise de la Nature (Triangle+Rond/Y+B). À présent, vous pouvez commencer le puzzle. Il consiste à observer les symboles que la statue éclaire puis d’aligner le cadran noir de la plaque sur le symbole correspondant.

La première statue éclairée est celle qui tient une cruche. Cherchez ensuite le symbole de cruche sur la plaque, puis positionnez-vous devant le petit pilier du cadran noir. Pour faire bouger le cadran, il faut réaliser une Perforation avec votre arme en appuyant sur R1+Triangle/RB+Y. Kliff plantera son arme et vous pourrez ensuite déplacer le cadran sur la droite jusqu’au symbole de cruche.

Une fois que c’est fait, relâchez pour que le symbole s’illumine et que la statue tire d’autres rayons sur trois statues : une statue avec un cheval, et deux statues avec une sorte de plateau ovale.

Cherchez cette succession de symboles sur la plaque en vous référant à notre capture d’écran ci-dessous, puis amenez le cadran au-dessus ces trois symboles. Relâchez pour que les symboles s’illuminent.

La statue va alors cette fois-ci tirer six rayons, touchant les statues aux symboles suivants : un cheval, deux instruments, une cruche et deux balances.

Comme pour les étapes précédentes, cherchez cet ensemble de six symboles sur la plaque en regardant nos images-ci-dessous, puis amenez le cadran au-dessus d’eux. Relâchez pour qu’ils s’éclairent, ce qui terminera l’énigme et révélera la Stèle de l’Abysse au sein de la statue centrale.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.