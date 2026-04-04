Quelle est la solution du puzzle des Ruines enneigées du Bassin de Fondebrume dans Crimson Desert ?

Dirigez-vous au nord-ouest de la ville de Calphade, allez loin au nord de la région d’Hernand, pour découvrir les Ruines enneigées du Bassin de Fondebrume.

En approchant du pilier éclairé au cœur de la zone, quatre autres piliers surgissent que nous numéroterons de 1 à 4 en partant de la gauche. Il faut les aligner en hauteur avec le pilier éclairé tout à gauche. Devant vous se trouve un mécanisme pivotant qui dispose de quatre encoches tout autour de lui, chacune agissant sur une sélection précise de piliers.

Pour tourner le mécanisme, il faut se placer devant l’encoche qui vous intéresse et réaliser une Perforation avec votre arme en appuyant sur R1+Triangle/RB+Y.

Commencez par planter votre arme dans l’encoche qui active les piliers 1 et 4, et montez-les légèrement de sorte à être à un demi-bloc du sommet du pilier éclairé.

Allez ensuite insérer votre épée dans l’encoche qui affecte les piliers 2, 3 et 4 puis élevez-les pour que les piliers 2 et 3 soient au même niveau que le pilier 1. Enfin, terminez par contrôler et élever les piliers 1, 2 et 3 pour que tous les piliers soient à la même hauteur et s’éclairent en bleu.

Si ce n’est pas le cas, repassez sur les encoches précédentes et ajustez très délicatement pour que la hauteur soit enfin atteinte pour chaque pilier. Dès que c’est fait, la Stèle de l’Abysse va s’allumer, et l’énigme se terminer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.