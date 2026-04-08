Quelle est la solution du puzzle des Ruines des Collines nébuleuses dans Crimson Desert ?

Tout se passe vers le début du chapitre II « Cupidité dorée », durant la sous-quête « Retrouvailles ». En redescendant de la Tour de Crêtelion et en voulant quitter les lieux, vous tombez sur Rulupee. Pour vous remercier d’avoir retrouvé son chat Jiji, une récompense vous attend. C’est justement le chat qui va vous y emmener.

Suivez-le pendant quelques instants et escaladez lorsqu’il y a besoin jusqu’à arriver devant un mur suspect.

Observez une sorte d’hologramme en train de soulever le mur pour apprendre la technique « Prise de la Nature ». À votre tour, devant le mur, appuyez sur Triangle+Rond/Y+B pour soulever le mur et ainsi révéler une nouvelle énigme.

Regardez de nouveau l’hologramme pour apprendre une nouvelle technique appelée « Concentration ». En appuyant sur L3+R3/LS+RS, la technique vous servira à restaurer votre Esprit si vous en manquez.

Ensuite, faites un premier coup de paume en maintenant R3/RS sur la roue du milieu. Faites-en un deuxième sur la roue de droite, puis un dernier sur la roue de gauche. L’énergie va être ainsi redistribuée.

L’énigme désormais résolue, ressortez et examinez la Stèle de l’Abysse. Ramassez l’artefact abyssal disponible en son creux puis allez voir l’enfant près de la falaise, Bilwise, pour qu’elle vous donne un pouvoir et que l’histoire principale continue.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.