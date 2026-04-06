Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Cache des Plaines dorées dans Crimson Desert ?

À quelques mètres au sud du Rucher de Boimiel, au nord de la région de Déméniss, un accès bien planqué mène aux Ruines de la Cache des Plaines dorées.

En effet, il faut d’abord repérer les ruines envahies par des ronces, puis brûler celles-ci pour libérer le passage. Comme souvent, utilisez la Collecte de la lumière. Pour rappel, brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer cette technique. Visez ensuite les ronces pour qu’elles brûlent.

Descendez ensuite les escaliers jusqu’à arriver devant un couloir avec des jets de flamme. Pour les éviter, vous pouvez tout simplement grimper au mur et arriver au bout du couloir de cette manière. Une fois au bout de la pièce, et avant de passer par la porte grillagée, regardez le mur sur la gauche. Il s’agit d’une fresque indiquant l’emplacement des symboles qui nous intéressera dans quelques instants pour la réussite du puzzle.

Entrez dans la pièce suivante avec un petit bassin. Dans la salle en face, au cas où, la fresque est peinte une deuxième fois au mur.

Mais la salle qui mène à la suite se trouve à gauche. Là, le sol est impraticable car il est rempli de pics. Le seul moyen de rejoindre l’autre côté sans aucun risque est de vous servir de la tyrolienne au-dessus de votre tête. Vu qu’il n’est pas simple de l’attraper, visez-la avec L1/LB puis faites un saut ciblé avec Carré/X pour l’attraper.

Ne touchez plus à rien et vous glisserez sans danger vers l’autre bout de la salle. Avancez ensuite accroupi pour rejoindre le cœur des ruines. Sur le mur de gauche sont représentés neuf symboles. Pour réussir l’énigme, il faut appuyer sur les bons.

Comme dit plus tôt, pour avoir la solution, il faut retrouver chaque symbole dans les vignes autour de la cité de Déméniss, comme montré ci-dessous.

Mais vous n’avez pas besoin d’aller vérifier vous-même puisque l’on vous donne la réponse : appuyez sur le symbole de raisin, de cheval, de grenade, d’oiseau et de poisson. Pour le poisson, il suffit d’avancer contre la dalle pour l’enfoncer. Pour les autres, grimpez sur le symbole en question et effectuez un coup de paume en restant accroché avec L2/LT pour l’enfoncer.

Le mur va alors s’abaisser et laisser apparaître derrière la Stèle de l’Abysse, synonyme d’énigme réussie et d’artefact abyssal obtenu. Pour repartir des ruines, abaissez la poignée juste à côté de la Stèle et empruntez le passage secret pour revenir au début des ruines.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.