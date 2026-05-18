L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

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Depuis bientôt six ans, l’AG French Direct vous propose de découvrir des dizaines de titres en avant-première. Une conférence, produite par notre équipe, qui a déjà levé le voile des titres indépendants en exclusivité, tels que Tinykin, Caravan SandWitch, The Last Spell, Fallen Fates, et tellement d’autres. Et vous savez quoi ? Elle revient (très) prochainement.

La conférence AG French Direct présente +40 jeux en avant-première

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026

Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes.

Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site.

La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la première fois en anglais par Ryan Highley. Un comédien, que vous avez peut-être entendu dans Road 96, Kingdom Come Deliverance II ou plus récemment, Nioh 3. La conférence sera entièrement sous-titrée en français et en anglais pour faciliter l’accessibilité. Et histoire de l’évoquer (et de se la jouer un peu), le showcase aussi aussi droit à une localisation en Chine, uniquement pour le sous-titrage.

Des annonces de dates et de nouveaux jeux

Dans la lignée des précédentes éditions, cet AG French Direct alternera entre nouveaux trailers, carnets de développeurs et séquences de gameplay afin de varier les formats. S’il cela ne sera sans doute pas la conférence avec le plus de nouveaux jeux encore non annoncés, il s’agit probablement de notre line-up le plus varié, avec des genres, des styles artistiques et des concepts très différents.

Attendez-vous également à du concret, avec majoritairement des jeux attendus pour cette fin d’année (sur PC, PlayStation, Xbox et les deux Switch), avec plusieurs annonces de dates ou de périodes de sortie, et de nombreuses présentations de gameplay. C’est notamment le cas pour Maseylia : Echoes of the Past qui dévoilera sa date de sortie tandis que Dear Villagers a également des rendez-vous à donner.

On peut aussi vous dire que New Tales présentera plusieurs jeux de son catalogue et que Nocturnal 2 a préparé une nouvelle bande-annonce pour vous. De leur côté, Red Art Games et Nextale Games lèveront le voile sur leur prochain projet et les amateurs et amatrices de metroidvania pourront découvrir Silent Planet – Elegy of a Dying World.

Voici une première liste de studios et d’éditeurs confirmés :

  • Dear Villagers
  • New Tales
  • Rebel Pixel
  • ARTE France
  • Devolver Digital
  • Emeteria
  • Attaboy Interactive
  • Nine Dots Studio
  • Sunnyside Games
  • Wild Wits Games
  • The Game Bakers
  • NACON
  • Et plus encore

Des démos jouables comme jamais

C’est fou : en 2025, on vous avait dit qu’il y aurait « le plus grand nombre de démos jouables » avec plus d’une vingtaine de jeux . Eh bien, cette année, les studios se sont surpassés puisque ce sont pas moins de 30 démos qui seront accessibles directement après la conférence sur notre page Steam. Certaines démos seront exclusives, d’autres mises à jour pour l’occasion, tandis que quelques-unes n’auront pas de nouveauté, mais seront réactivées pour l’événement, l’occasion de faire une petite séance de rattrapage.

On n’oublie pas : wishlister, c’est super important pour les indés. Mais surtout, on rappellera qu’un pré-show d’une quinzaine de minutes est attendu peu avant 18h, afin de mettre en lumière quelques initiatives et projets étudiants. Puis,  à la fin de la conférence, nous publierons des douzaines d’interviews inédites avec les développeurs sur notre site. De nombreux studios se sont prêtés au jeu d’une entrevue pour en dire un peu plus sur la conception de leur projet, ce que vous pourrez découvrir sur notre page dédiée de l’AG French Direct.

Rendez-vous le 27 mai 2025 à 18 heures (heure française) sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Twitch, Facebook et d’autres réseaux que nous communiquerons plus tard.

Vous souhaitez co-streamer ?

Oui, vous pouvez absolument diffuser la conférence sur votre chaîne personnelle, il n’y a aucune restriction ! On vous encourage d’ailleurs à le faire pour soutenir l’industrie française du jeu vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir des overlays et habillages personnalisés pour l’occasion, contactez-nous par mail.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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