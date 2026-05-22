Red Dead Redemption 2 affiche désormais 85 millions de copies vendues, tandis que GTA 5 passe la barre de 230 millions

Take-Two fait les comptes

Même 13 ans après sa sortie initiale, GTA 5 est l’un des jeux les plus vendus à chaque trimestre. Des millions de ventes viennent régulièrement s’ajouter à un total déjà impressionnant, et Take-Two annonce aujourd’hui que ce cinquième opus s’est vendu à 230 millions d’exemplaires.

Si ce score est inatteignable pour les autres jeux du catalogue de l’éditeur, certains n’ont pas à rougir. Comme Red Dead Redemption 2 qui passe quant à lui les 85 millions de ventes, tandis que la série en général affiche 115 millions d’unités écoulées. Cela lui permet d’ailleurs d’entrer sur le podium des jeux les plus vendus de l’histoire, derrière GTA V et Minecraft (et Tetris selon comment les résultats sont calculés).

Take-Two est un peu plus timide concernant les chiffres de ventes de certains titres récents comme Borderlands 4 ou Mafia: The Old Country, ce qui laisse penser que ces jeux n’ont peut-être pas atteint des résultats satisfaisants. Take-Two préfère par exemple parler du score Metacritic de Borderlands 4, et du nombre de wishlists du dernier Mafia. C’est un peu la même chose pour Civilization VII, même s’il est précisé que la série a dépassé les 80 millions de ventes.