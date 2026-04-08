Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Rivière pourpre dans Crimson Desert ?

L’énigme des Ruines de la Rivière pourpre se trouvent au sud de la région du Désert pourpre (le fameux Crimson Desert), au-dessus la Rivière pourpre. Plus précisément, il faut se rendre quelques mètres au-dessus le premier « R » de Red River, lorsque l’on regarde la map.

Situées en hauteur, vous trouverez dans ces Ruines anciennes un tourniquet relié aux trois fenêtres en face situées autour d’une statue. Cette statue est équipée d’un bouclier, d’une épée et d’une hache de couleur dorée, et les fenêtres comportent également des symboles.

Ce qu’il faut faire, c’est pousser le tourniquet dans le sens des aiguilles d’une montre pour abaisser les fenêtres puis tirer une flèche sur les extrémités des autels afin d’afficher la bonne pièce d’équipement correspondant à la statue.

En d’autres termes, l’autel de gauche doit faire apparaître la hache, l’autel du milieu l’épée, et enfin l’autel de droite le bouclier. Vous saurez que le symbole est bien aligné lorsqu’il sera allumé en bleu.

Poussez le tourniquet autant de fois qu’il sera nécessaire pour ajuster correctement les autels et, une fois tous les symboles éclairés en bleu, la statue va s’enfoncer dans le sol et révéler un passage vers la Stèle de l’Abysse. Planez vers elle pour récupérer l’artefact abyssal en son sein.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.