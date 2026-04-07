Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la vallée de la Montagne aux Cinq doigts dans Crimson Desert ?

Les Ruines de la vallée de la Montagne aux Cinq doigts vous attendent tout au nord-ouest du continent de Pywel et de la région de Pailune, à quelques dizaines de mètres à l’ouest de Longuebranche.

Les Ruines anciennes se trouvent en hauteur, entre deux parois rocheuses. D’un côté, trois blocs de pierre avec chacun un mécanisme. De l’autre, une statue équipée d’une épée, d’une hache et d’un bouclier dorés. Les blocs de pierre sont reliés par des chaînes à des fenêtres fermées autour de la statue.

Le but est de pousser les blocs de pierre vers le vide pour ouvrir sa fenêtre en face, laissant apparaître un petit autel pivotant sur lequel il y a des symboles. Ensuite, avant que la fenêtre ne se referme, montez rapidement sur le bloc pendant qu’il recule puis sortez l’arc pour tirer une flèche sur les extrémités dorées de l’autel afin que le symbole qui apparait soit la même qu’une des armes dorées détenues par la statue.

Autrement dit, l’autel de droite doit faire apparaître un bouclier, l’autel du milieu, une épée, et l’autel de gauche, une hache. Vous saurez quand le symbole sera validé si la lumière de l’autel passe au bleu. Vous devrez certainement vous y reprendre au moins à deux fois pour ajuster comme il faut l’autel, et il faudra à chaque fois pousser le bloc à fond et remonter dessus pour tirer sa flèche.

Pour vous aider à avoir le temps de tirer, la technique Tir concentré est une possibilité, vu qu’elle peut ralentir le temps. Il suffira de la débloquer dans la branche Esprit de l’arbre de compétences si ce n’est pas déjà fait. Mais sachez que ce n’est pas obligatoire non plus.

Une fois les trois autels bien positionnés et éclairés en bleu, la statue s’abaissera pour laisser apparaître derrière la Stèle de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.