Quelle est la solution du puzzle des Ruines du rivage de la Forêt vespérale dans Crimson Desert ?

En vous rendant dans la zone indiquée ci-dessous, le puzzle sera marqué d’un point d’interrogation et vous le remarquerez facilement puisqu’il prend la forme d’un jeu de dames avec des pierres noires et blanches posées au sol, avec des ruines qui ressemblent à un damier.

Pour résoudre cette énigme, rendez-vous d’abord dans l’un des coins, là où la stèle de l’Abysse va apparaitre devant vous. Vous y trouverez une pierre blanche qu’il faudra poser au bon endroit sur le damier.

Il n’y a qu’une seule bonne réponse ici (a priori), et vous pouvez voir sur les images ci-dessous l’emplacement sur lequel poser votre pierre blanche (là où se dessine le cercle bleu). Il est assez simple à repérer, puisque c’est là l’un des seuls « trous » du damier. En posant la pierre, la stèle de l’Abysse va s’activer pour vous laisser récupérer le cube à l’intérieur.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.