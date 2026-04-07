Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la pierre du Refuge de Barbre dans Crimson Desert ?

Afin de pénétrer dans les Ruines de la pierre du Refuge de Barbre, allez au nord-est de la région de Délésyie et rendez-vous à quelques centaines de mètres à l’ouest de l’inscription « Beardtree Gorge » lorsque vous regardez la map. Vous arriverez dans une zone avec une grille de dalles. Le puzzle va vous demander de marcher sur les dalles dans un ordre bien précis.

Approchez de la première dalle et marchez dessus pour l’enfoncer et révéler un symbole devant vous. Marchez tout droit pour atteindre la dalle de ce symbole. D’autres symboles vont alors apparaître.

À partir d’ici, suivez bien nos captures d’écran pour voir le chemin qui vous mènera à la suite de l’énigme, en commençant par le symbole sur lequel vous vous trouvez, puis l’espèce d’arête de poisson, puis le symbole de pyramide.

Une troisième et dernière fournée de symboles apparaîtra et, là encore, regardez nos images maison pour voir sur quelles dalles passer. Commencez par le chemin du symbole de pyramide, puis l’espèce d’arête de poisson, et le symbole ressemblant à un « Z » dans un « 7 ».

Faites ensuite les chemins des deux derniers symboles, à savoir les trois lignes courbées puis enfin le triangle inversé et barré, toujours en respectant le chemin à suivre ci-dessous.

Une fois le pied posé sur le deuxième symbole de triangle inversé, toutes les dalles seront enfoncées et l’accès à la Stèle de l’Abysse sera ouverte.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.