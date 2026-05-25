Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad

Place à Donkey Kong pour nous faire patienter ?

Dans une interview accordée à ScreenRant, Keegan-Michael Key, qui prête sa voix au personnage de Toad, évoque le temps d’attente entre Super Mario Galaxy et le prochain film de la saga. Si l’on en croit ses mots, le prochain film Mario ne sortira pas avant 2029 :

« Nous voulons bien faire les choses. On veut tout faire comme il faut. On veut que chaque détail soit parfait. Et Michael et Aaron, nos réalisateurs, sont vraiment passionnés par ce projet. Je pense qu’ils le sont autant que le public. Alors, il faut absolument que ce soit parfait. Alors, je m’excuse. Mais l’attente en vaudra la peine. L’attente en vaudra la peine… 2029, c’est mieux que jamais, non ? »

On pouvait déjà s’en douter dans la mesure où il avait aussi fallu attendre trois ans entre la sortie du premier film et celle du deuxième. Cette déclaration reste cependant intéressante dans la mesure où Nintendo a d’ores et déjà annoncé que l’un de ses films sortirait en 2028. Ce ne sera donc pas le prochain Mario, ce qui renforce alors l’hypothèse d’un film Donkey Kong qui sortirait durant cette période, là encore produit par le studio Illumination. Nintendo n’a pas encore officialisé le nom de ce film mystère, mais un dépôt de marque concernant Donkey Kong avait été effectué il y a plusieurs mois. Le suspense n’est donc pas à son comble.