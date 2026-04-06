Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Forêt de bambous Seonangdang dans Crimson Desert ?

Au sud de la région de Déméniss, et au sud-ouest du Sanctuaire de la révélation, les Ruines de la Forêt de bambous Seonangdang se cachent sur l’île à l’inscription « Serpent Marsh » sur la map.

Dans ces ruines est érigé un petit sanctuaire, entouré de plein de tas de galets. Au pied du sanctuaire et de la Stèle de l’Abysse éteinte se trouve un tas de galets incomplet. Autour de ce sanctuaire sont dispersés trois galets : un rouge, un jaune et un bleu.

Le but est d’empiler ces trois galets sur le tas sans faire tomber la structure. La solution vous demande d’y aller du plus grand au plus petit. Autrement dit, mettez d’abord le galet rouge, puis le jaune, et enfin le bleu.

Une fois le tout stabilisé, la Stèle de l’Abysse va s’activer, et l’énigme se terminer. Pour l’anecdote, notez que l’épreuve est assez laxiste en vous permettant de valider l’épreuve même si l’ordre n’est pas parfaitement respecté.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.