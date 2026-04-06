Quelle est la solution du puzzle des Ruines de la Paroi rocheuse noire dans Crimson Desert ?

Littéralement dans le secteur de la Paroi rocheuse noire (l’inscription « The Black Wall » sur la map), à l’est de la région de Pailune, vous arriverez devant les Ruines de la Paroi rocheuse noire.

L’énigme ici est extrêmement simple. Devant les ruines, engouffrez-vous dans l’ouverture sombre, sous un tronc d’arbre couché. Approchez ensuite du mur au fond à droite pour que l’on vous invite à réaliser une Prise de la nature dessus. Faites-le en appuyant sur Triangle+Rond/Y+B, pour que Kliff soulève le mur.

Revenez dehors et montez d’un étage pour apercevoir la porte surélevée. Attendez qu’elle arrête d’être sous l’effet de la Prise de la Nature pour qu’elle se stabilise, puis accroupissez-vous et passez à travers l’ouverture.

En faisant cela, vous validerez l’énigme et activerez la Stèle de l’Abysse au bout du petit passage. Récupérez l’artefact abyssal en son sein pour accomplir totalement le défi.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.