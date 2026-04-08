Quelle est la solution du puzzle des Ruines du Mont Bénus dans Crimson Desert ?

Pour rejoindre les Ruines du Mont Bénus de Crimson Desert, direction le sud-est de la région de Délésyie et du secteur Mont Bénus (« Mount Benus » lorsque l’on regarde la map).

Sur place, et avant de vous lancer dans l’énigme, consistant à rejoindre une statue sans être vu, il faut faire un peu le ménage sur la route car elle est jonchée d’obstacles. Commencez par briser les troncs d’arbre et brûler les ronces qui se trouvent sur votre chemin.

Pour brûler des ronces, rappelons-le, il faut brandir votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyer et maintenir L1/LB pour activer la Collecte de lumière. Visez ensuite l’intégralité des ronces sur le passage.

Quelques pas plus loin, retirez la toile d’araignée tissée entre deux bouts de mur. Un peu plus loin, et sur votre gauche, donnez un coup de paume à l’espèce de gros buisson car il s’agit en réalité d’un monstre. Retournez ensuite au point de départ et, si jamais vous croisez un autre crabe carapamousse, retournez-le avec un coup de paume et battez-le pour être tranquille.

À présent, revenez sur la plaque du début, et attendez qu’elle soit pleinement enfoncée pour que la statue du fond s’active. À intervalles réguliers, la statue va regarder dans votre direction et vous devez l’atteindre sans qu’elle ne vous surprenne en train de bouger. Comme un « 1, 2, 3, Soleil ! » quoi.

Lorsque la statue ne vous regarde pas, faites quatre pas (cinq maximum) et arrêtez-vous. Laissez la statue se retourner puis, quand elle ne vous voit plus, recommencez. Faites ceci en marchant et jusqu’au bout pour toucher la statue, activer la Stèle de l’Abysse, et terminer l’énigme.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.