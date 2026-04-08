Comment résoudre l’énigme des Ruines du Mont Bénus – Crimson Desert

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Rien ne sert de courir, il faut arriver à point, tel est le leitmotiv d’une poignée d’énigmes intégrées dans Crimson Desert. Une mécanique reprenant un peu le système de jeu à la « 1, 2, 3, Soleil ! » est la base de deux casse-têtes pour le compte des Ruines anciennes. Celui qui nous intéresse ici se trouve dans les Ruines du Mont Bénus, et on vous détaille la marche à suivre pour activer la Stèle de l’Abysse.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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