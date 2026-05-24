Pourquoi Rocket League passe à l’Unreal Engine 6 ?

Depuis sa sortie officielle en 2015, Rocket League fonctionne sous Unreal Engine 3, un moteur aujourd’hui largement dépassé par rapport aux standards actuels de l’industrie. Pourtant, la popularité du jeu est toujours restée stable, avec plusieurs pics de fréquentation, notamment lors du passage en free-to-play, mais surtout grâce à une scène eSport toujours extrêmement populaire.

Le jeu de football motorisé aurait pourtant pu connaître une fin tragique. Il y a encore quelques mois, le titre était miné par les cheaters, les bots et le manque de mises à jour marquantes. Depuis, Rocket League a repris des couleurs avec l’intégration d’Easy Anti-Cheat, plusieurs ajustements bienvenus et le support officiel de BakkesMod par Psyonix, un outil très apprécié de la communauté permettant d’ajouter des plug-ins particulièrement utiles.

Avec cette annonce, Rocket League revient clairement sur le devant de la scène. Le teaser dévoile un court extrait de gameplay tournant sous Unreal Engine 6. Même si la séquence reste très brève, on constate des graphismes largement améliorés avec un rendu beaucoup plus réaliste, notamment au niveau des éclairages, des textures, des effets visuels et des environnements.

Quels changements pour Rocket League sous Unreal Engine 6 ?

Avec son moteur désormais désuet, les possibilités de mise à jour et de modernisation du jeu, aussi bien sur le plan technique que pour le développement de nouveaux contenus, restent actuellement très limitées. Le passage à Unreal Engine 6 représente donc évidemment un bond colossal pour l’évolution de Rocket League. Même si Epic Games se frotte sans doute les mains à l’idée de nous vendre des tas de nouveaux cosmétiques, le moteur de sixième génération a évidemment un potentiel énorme pour développer ou intégrer de nouvelles mécaniques de gameplay.

Toutefois, le plus gros tournant résidera malgré tout dans les cartes que pourront concevoir les créateurs, à l’image de Fortnite, avec la possibilité d’être rémunérés pour leurs créations. Rocket League dispose déjà de cartes personnalisées créées par la communauté, notamment via Steam Workshop et BakkesMod. Cependant, le passage à l’Unreal Engine 6 va sans doute marquer un tournant décisif pour le jeu et son attractivité à ce niveau-là.

Quand sortira Rocket League Unreal Engine 6 ?

Le gros hic concernant cette annonce, c’est surtout la période de sortie, qui reste encore très floue même si l’on peut déjà émettre quelques estimations pessimistes. Epic Games n’a communiqué aucune fenêtre de sortie concernant cette nouvelle version de Rocket League sous Unreal Engine 6. Pour rappel, l’Unreal Engine 6 est officiellement en développement chez Epic Games, mais la firme n’a toujours pas communiqué de feuille de route détaillée.

En 2025, Tim Sweeney, patron d’Epic Games, estimait dans une interview accordée à Lex Fridman que les premières versions du moteur arriveraient entre 2027 et 2028 :

« Il faudra encore quelques années. Nous n’avons pas de calendrier exact. Mais nous pourrions voir des versions preview dans environ 2 à 3 ans. »

Malgré tout, il est difficile de croire qu’une annonce de ce genre soit faite aussi tôt sans envisager une sortie relativement proche, même si ce ne serait évidemment pas une première dans l’industrie. On peut donc tabler sur une arrivée en 2027 en restant relativement optimiste. On espère désormais obtenir davantage d’informations prochainement, notamment concernant une probable intégration à Fortnite.