Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Après des années sous Unreal Engine 3, Rocket League prépare enfin une évolution technique majeure qui pourrait transformer le jeu en profondeur. Teasé depuis quelques jours par les joueurs professionnels et les créateurs de contenu, Rocket League a finalement annoncé la nouvelle que les fans attendaient depuis très longtemps. Psyonix a choisi le Major de Paris organisé ce week-end pour dévoiler officiellement la migration du jeu vers l’Unreal Engine 6. Malgré l’enthousiasme général, il y a toutefois un énorme « mais ».

Rocket league ue6 illu

Pourquoi Rocket League passe à l’Unreal Engine 6 ?

Depuis sa sortie officielle en 2015, Rocket League fonctionne sous Unreal Engine 3, un moteur aujourd’hui largement dépassé par rapport aux standards actuels de l’industrie. Pourtant, la popularité du jeu est toujours restée stable, avec plusieurs pics de fréquentation, notamment lors du passage en free-to-play, mais surtout grâce à une scène eSport toujours extrêmement populaire.

Le jeu de football motorisé aurait pourtant pu connaître une fin tragique. Il y a encore quelques mois, le titre était miné par les cheaters, les bots et le manque de mises à jour marquantes. Depuis, Rocket League a repris des couleurs avec l’intégration d’Easy Anti-Cheat, plusieurs ajustements bienvenus et le support officiel de BakkesMod par Psyonix, un outil très apprécié de la communauté permettant d’ajouter des plug-ins particulièrement utiles.

Avec cette annonce, Rocket League revient clairement sur le devant de la scène. Le teaser dévoile un court extrait de gameplay tournant sous Unreal Engine 6. Même si la séquence reste très brève, on constate des graphismes largement améliorés avec un rendu beaucoup plus réaliste, notamment au niveau des éclairages, des textures, des effets visuels et des environnements.

Quels changements pour Rocket League sous Unreal Engine 6 ?

Avec son moteur désormais désuet, les possibilités de mise à jour et de modernisation du jeu, aussi bien sur le plan technique que pour le développement de nouveaux contenus, restent actuellement très limitées. Le passage à Unreal Engine 6 représente donc évidemment un bond colossal pour l’évolution de Rocket League. Même si Epic Games se frotte sans doute les mains à l’idée de nous vendre des tas de nouveaux cosmétiques, le moteur de sixième génération a évidemment un potentiel énorme pour développer ou intégrer de nouvelles mécaniques de gameplay.

Toutefois, le plus gros tournant résidera malgré tout dans les cartes que pourront concevoir les créateurs, à l’image de Fortnite, avec la possibilité d’être rémunérés pour leurs créations. Rocket League dispose déjà de cartes personnalisées créées par la communauté, notamment via Steam Workshop et BakkesMod. Cependant, le passage à l’Unreal Engine 6 va sans doute marquer un tournant décisif pour le jeu et son attractivité à ce niveau-là.

Quand sortira Rocket League Unreal Engine 6 ?

 

Rocket league ue6 03 3

Rocket league ue6 03

Le gros hic concernant cette annonce, c’est surtout la période de sortie, qui reste encore très floue même si l’on peut déjà émettre quelques estimations pessimistes. Epic Games n’a communiqué aucune fenêtre de sortie concernant cette nouvelle version de Rocket League sous Unreal Engine 6. Pour rappel, l’Unreal Engine 6 est officiellement en développement chez Epic Games, mais la firme n’a toujours pas communiqué de feuille de route détaillée.

En 2025, Tim Sweeney, patron d’Epic Games, estimait dans une interview accordée à Lex Fridman que les premières versions du moteur arriveraient entre 2027 et 2028 :

« Il faudra encore quelques années. Nous n’avons pas de calendrier exact. Mais nous pourrions voir des versions preview dans environ 2 à 3 ans. »

Malgré tout, il est difficile de croire qu’une annonce de ce genre soit faite aussi tôt sans envisager une sortie relativement proche, même si ce ne serait évidemment pas une première dans l’industrie. On peut donc tabler sur une arrivée en 2027 en restant relativement optimiste. On espère désormais obtenir davantage d’informations prochainement, notamment concernant une probable intégration à Fortnite.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Rocket League
Rocket League
pc switch ps4 xbox one

Date de sortie : 07/07/2015

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

pc switch ps4 xbox one
« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

Flash McQueen va venir marquer quelques buts dans Rocket League

pc switch ps4 xbox one
Flash McQueen va venir marquer quelques buts dans Rocket League

Rocket League : Psyonix annonce la fin des échanges d’objets et se met à dos sa communauté

pc switch ps4 xbox one
Rocket League

Certains joueurs de Rocket League utilisent une IA pour cheater en ligne

pc switch ps4 xbox one
Rocket League illustration
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

EA Sports FC 26 propose la Team Of The Season Ultime
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)
James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2
James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light
Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio
Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans
La licence Crazy Taxi pourrait bien faire son retour d’ici peu, un premier teaser a été diffusé
La licence Crazy Taxi pourrait bien faire son retour d’ici peu, un premier teaser a été diffusé
Red Dead Redemption 2 affiche désormais 85 millions de copies vendues, tandis que GTA 5 passe la barre de 230 millions
pc stadia ps4 xbox one
Red Dead Redemption 2 affiche désormais 85 millions de copies vendues, tandis que GTA 5 passe la barre de 230 millions
Pas de report à noter pour GTA 6, Take-Two affirme que le jeu sortira bien le 19 novembre
ps5 xbox series
Pas de report à noter pour GTA 6, Take-Two affirme que le jeu sortira bien le 19 novembre
Warhammer Skulls 2026 : Voici le résumé du showcase centré sur la franchise de Games Workshop pour ses 10 ans
Warhammer Skulls 2026 : Voici le résumé du showcase centré sur la franchise de Games Workshop pour ses 10 ans
C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sera un nouveau jeu d’action et de plateforme en 2D édité par Dotemu
pc ps5 xbox series switch 2
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sera un nouveau jeu d’action et de plateforme en 2D édité par Dotemu
Le planning complet des conférences de l’été 2026 (Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, AG French Direct…)
Le planning complet des conférences de l’été 2026 (Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, AG French Direct…)
Assassin’s Creed Black Flag Resynced change bien plus que ses graphismes : notre preview
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced change bien plus que ses graphismes : notre preview
Tomb Raider I-III Remastered est disponible gratuitement sur PC pour une durée limitée
pc
Tomb Raider I-III Remastered est disponible gratuitement sur PC pour une durée limitée
Subnautica 2 continue de cartonner et dépasse les 4 millions de ventes en moins d’une semaine
pc xbox series
Subnautica 2 continue de cartonner et dépasse les 4 millions de ventes en moins d’une semaine
Ubisoft fait les comptes d’une année difficile, avec 1,47 milliards d’euros de pertes
assassin's creed shadows quetes izumi settsu
Fatekeeper : Le RPG en vue à la première personne dans un univers dark fantasy débutera son accès anticipé en juin
pc
Fatekeeper : Le RPG en vue à la première personne dans un univers dark fantasy débutera son accès anticipé en juin
Sony enregistre la marque « Break In », qui pourrait être le nouveau nom de Fairgames
pc ps5
Sony enregistre la marque « Break In », qui pourrait être le nouveau nom de Fairgames
Helldivers 2 se refait une beauté avec l’ajout du FSR sur toutes les plateformes, avec du DLSS sur PC
pc ps5 xbox series
Helldivers 2 se refait une beauté avec l’ajout du FSR sur toutes les plateformes, avec du DLSS sur PC
Jay and Silent Bob : Chronic Blunt Punch – Un Beat’em all pour les gouverner tous
Jay and silent bob chronic blunt punch wallpaper
Suite à l’annulation de Spellcasters Chronicles, 95 emplois sont menacés chez Quantic Dream
pc
Suite à l’annulation de Spellcasters Chronicles, 95 emplois sont menacés chez Quantic Dream
Les nouveaux tarifs du PlayStation Plus sont entrés en vigueur, voici le prix des paliers Essentials, Extra et Premium
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
1047 Games (Splitgate) dévoile Empulse, un FPS qui s’inspire de Titanfall
pc ps5 xbox series
1047 Games (Splitgate) dévoile Empulse, un FPS qui s’inspire de Titanfall