Comment percer le secret de la Chambre de pierre draconique dans Crimson Desert ?

Si vous avez assez avancé dans l’histoire principale de Crimson Desert, vous avez pu débloquer le camp des Crinières Grises qui se situe au sud de Hernand. En explorant cette zone, vous trouverez au sud-ouest une grande crevasse marquée d’un point d’interrogation sur votre carte. Plongez dedans, et regardez les parois de la falaise pour apercevoir un mur pas comme les autres à mi-hauteur. En vous rendant à son niveau, vous verrez une sorte de « fantôme » vous expliquant que vous pouvez pousser un pan du mur pour entrer dans une chambre secrète, la fameuse Chambre de la Pierre draconique.

Mais une fois à l’intérieur, il est facile de ne pas savoir quoi faire. Vous aurez bien trois pierres à faire pivoter au centre, avec de drôles de dessins, mais sans savoir comment les positionner correctement. La réponse est en fait sous vos yeux, ou presque.

Si vous regardez l’un des murs de la chambre, une carte de la région de Hernand est affichée, avec trois marqueurs rouges. On vous l’accorde, c’est peu visible. Ces points déterminent les endroits où vous trouverez des dessins similaires à ceux des pierres à pivoter, pour vous aider à savoir comment positionner ces dernières.

Ces marqueurs vous conduisent en réalité à « Anvill Hill ». Depuis les Abysses, en sautant dans le vide, on retrouve la typographie de la carte affichée dans la chambre, ce qui aide à savoir où aller. Si vous n’avez pas envie de trouver cela par vous-mêmes, voici la solution avec les images ci-dessous.

Retournez ensuite dans la chambre et positionnez les stèles comme les dessins l’indiquent, pour trouver le trésor, qui n’est autre qu’un Artefact abyssal. Vous gagnerez aussi le Souvenir de l’Abondance, un objet-clé à consommer qui va vous révéler tous les endroits secrets de Hernand. Bien pratique pour explorer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.