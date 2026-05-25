Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028

Suite ou spin-off ?

Si l’on pense cela, c’est à cause d’une nouvelle vidéo qui a été postée par Warhorse Studios, dans laquelle Tobias Stolz-Zwilling, directeur de la communication au sein du studio, est venu parler des plans autour de ces deux prochains jeux. Sans trop nous en dire sur le jeu Seigneur des Anneaux qui est en préparation, il a néanmoins donné un indice sur la fenêtre de sortie du prochain jeu Kingdom Come. Il déclare que celui-ci sortira normalement dans le courant de la prochaine année fiscale, ce qui équivaut à une période entre avril 2027 et mars 2028 :

« Si tout se passe bien, il sortira lors de la prochaine année fiscale. Ce qui veut dire que vous n’aurez pas à attendre sept ans pour voir débarquer un autre jeu Kingdom Come. Et ça c’est bien ! »

Avec une telle fenêtre de sortie, on imagine mal qu’il s’agisse déjà d’un Kingdom Come Deliverance 3, même si l’option n’est pas encore à écarter. Le fait que le studio se réfère explicitement à la licence Kingdom Come, et non à Kingdom Come Deliverance, laisse cependant à penser que le prochain jeu ne sera pas le troisième épisode. On pourrait parier sur un spin-off d’une échelle plus raisonnable, même s’il s’agira a priori d’un RPG en monde ouvert.

Tobias Stolz-Zwilling précise également que c’est Prokop Jirsa, lead designer sur Kingdom Come Deliverance 2, qui va gérer ce nouveau projet. Le jeu Seigneur des Anneaux a quant à lui été confié à Viktor Bocan, design director sur le précédent titre de Warhorse. Si les plans ne bougent pas, on devrait en apprendre un peu plus d’ici peu de temps.