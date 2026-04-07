Quelle est la solution du puzzle des Ruines de givre de la Montagne aux Cinq doigts dans Crimson Desert

Rendez-vous au nord-ouest du monde ouvert de Crimson Desert, dans la région de Pailune, entre le Cloître de la Ruine et l’inscription « First-Finger Lake » sur la map.

Vous débarquerez donc aux Ruines de givre de la Montagne aux Cinq doigts, avec un dessin à reconstituer en déplaçant des blocs. Mais avant cela, il faut vous débarrasser de la couche de glace du bassin en contrebas. Brisez-la avec un coup de paume accroupi ou un coup de force axiomatique.

Problème, le bassin est toujours inondé et les blocs restent inaccessibles. Sortez du bassin et remarquez le petit renfoncement derrière vous lorsque vous faites face à la sculpture de dragon. Allez-y puis regardez en direction du bassin : un morceau de glace fissuré colmate une brèche dans le bassin.

Frappez ce morceau de glace avec un coup puissant (R2/RT) pour le briser et ainsi faire écouler l’eau hors du bassin. À présent, il est temps de manipuler les blocs pour reconstituer le dessin, en les poussant ou en les tirant.

Pousser un bloc, vous connaissez, il suffit de se coller au bloc et de pousser le joystick vers lui pour le faire avancer tout droit. En revanche, pour tirer le bloc, l’action est moins claire. Il faut en effet réaliser une Perforation avec votre arme en appuyant sur R1+Triangle/RB+Y. Kliff va planter son épée dans le bloc et vous pourrez donc le tirer.

Avec ces mouvements en tête, déplacez les blocs comme nous vous l’indiquons sur nos captures d’écran ci-dessous. Une fois remis comme il faut, les blocs vont s’enfoncer dans le sol et libérer l’accès à la Stèle de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos autres solutions d’énigme des Ruines anciennes ainsi que notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.