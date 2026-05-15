Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche

Une mise à jour un peu plus digeste au programme

Cette mise à jour 1.07 est cependant un peu moins massive que les précédentes, même si elle corrige encore une fois pas mal de bugs et de soucis. Côté ajouts, on retiendra simplement l’intégration de nouvelles compétences, et pas que pour Kliff puisque Damiane et Oongka en bénéficient eux aussi. Et si la possibilité de rejouer certains combats de boss était déjà active, cette mise à jour ajoute de nouveaux combats de la sorte pour tester vos nouvelles capacités.

Voici le patch note complet de la version 1.07 de Crimson Desert :

Nouveautés

De nouveaux boss pour le contenu Revanche ont été ajoutés.

[Damiane] Ajout d’un nouvel arbre de compétences à mains nues. Ces compétences sont accessibles en sélectionnant « Poings » dans la fenêtre des compétences.

[Damiane/Oongka] Ajout de la compétence « Perforation aérienne ».

[Kliff] Ajout de la compétence « Entaille fulgurante » en posture à mains nues.

Ajout de nouvelles espèces de loups et d’ours pouvant être enregistrées comme montures.

Ajout de rênes pour certaines montures.

Contenus

[Damiane] Correction de l’erreur où l’apparence de la tenue « Carmin élégant » s’affichait de manière anormale.

Correction de l’erreur où la progression de la quête « Visage sur l’avis de recherche » se bloquait si l’Avis de recherche d’Ulzok était obtenu avant de parler avec Yann.

Amélioration des effets visuels des Gants de plates de dieu guerrier.

Correction de l’erreur où l’utilisation de l’extraction sur l’Éventail de la sorcière orientale faisait disparaître l’objet.

Correction de l’erreur où l’Œuf de coucou placé dans le Nid de coucou disparaissait parfois.

Correction de l’erreur où certains PNJ s’affichaient anormalement lors de l’entrée dans le Comptoir de la Route du sel.

Correction de l’erreur où l’objectif « Vérifier la qualité du miel au rucher de Pollengarth » durant la quête « Requête d’Ugmon » ne progressait pas.

Correction de l’erreur durant la quête « Protectrice de l’abysse » où les clés insérées dans la porte disparaissaient si le joueur s’éloignait après n’en avoir placé qu’une partie.

Correction de l’erreur où la progression de la quête « Salutations abondantes » se bloquait même lorsque les conditions de progression étaient remplies.

Correction de l’erreur où le Bouledogue au nez plat ne pouvait pas s’équiper du Talisman de vaillance.

Correction de l’erreur où les Bouquetins alpins ne pouvaient pas être vendus au receleur.

Correction de l’erreur où la progression d’une quête se bloquait lorsque le joueur décidait de dissoudre le groupe de camarades après s’être rendu sur le lieu de la quête.

Correction de l’erreur où une monture légendaire ne pouvait pas être invoquée après avoir changé de personnage en Kliff dans certaines situations.

Correction de l’erreur où l’A.T.A.G. ne pouvait pas être invoqué dans certaines situations.

Correction de l’erreur où l’A.T.A.G. n’apparaissait parfois pas dans le hangar.

Ajout de plusieurs animaux pouvant servir de montures dans le monde.

Contrôles

Correction de l’erreur en difficulté Facile / Standard où l’animation pour manger en posture à mains nues ne pouvait pas être annulée par une autre action.

Correction de l’erreur où la poignée de rotation du Pilier à ressort ne pouvait être utilisée que sous un angle spécifique.

Combat / Action

[Oongka] Ajout d’une phase de charge pour la compétence « Explosion fracassante ».

[Oongka] Amélioration de l’enchaînement avec la compétence « Perforation » lors d’une attaque avec des armes doubles (Ambidextrie).

[Damiane] Amélioration générale des animations de déplacement en posture à mains nues.

La plupart des attaques et compétences à mains nues touchent désormais les ennemis au sol.

Correction de l’erreur où l’icône de l’Épée des étoiles ne correspondait pas à l’apparence réelle de l’objet.

Correction de l’erreur lors de l’utilisation d’une manette où le guide de touches en bas à droite de l’écran affichait parfois le guide clavier/souris.

Graphismes / Paramètres

Correction du plantage du processeur graphique (GPU) survenant avec la version 26.5.1 des pilotes AMD.

Localisation

Correction de diverses erreurs de traduction et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

Correction de l’erreur où le fourreau d’une épée à deux mains restait visible lorsque l’option « Visibilité des armes de mêlée » était réglée sur « Armes sélectionnées seulement » et qu’une épée et un bouclier étaient équipés.

Correction de l’erreur où le harnachement équipé sur un cheval disparaissait dans certaines situations.

Correction de l’erreur où le lion, le tigre et le loup géant tombaient au sol à chaque coup reçu.

Correction de l’erreur permettant d’effectuer d’autres actions pendant une attaque combinée à cheval.

Correction de l’erreur où l’arme clignotait lors d’une glissade en étant équipé d’un canon à deux mains.

Correction de l’erreur où une attaque sautée avec l’épée et le bouclier faisait glisser le personnage de manière excessive dans certaines situations.

Des corrections d’erreurs et améliorations liées à des boss spécifiques ont été appliquées. (Pour éviter les spoilers, les modifications liées à ces contenus sont détaillées dans le menu déroulant ci-dessous)

Correction de l’erreur où la Vie d’Étoile noire ne se régénérait pas en cas de tentative de réessayer ou d’abandonner le combat contre l’Arme ultime dans la quête « Avancée différée ». (Cette modification a été appliquée lors du patch 1.05.00.)

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.