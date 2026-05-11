Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures

Arpentez Pywel avec vos animaux préférés

La mise à jour 1.06 de Crimson Desert est maintenant disponible sur toutes les plateformes (en dehors des Mac) et se concentre surtout sur l’ajout de montures. Désormais, il sera possible d’apprivoiser des ours, des sangliers ou bien des lions pour vous en servir comme montures et parcourir Pywel à leurs côtés. Cette mise à jour donne aussi accès à une fonctionnalité d’extraction de matériaux lors du raffinage, tandis que de nombreux autres correctifs sont apportés dans la foulée.

Voici le patch note complet de la version 1.06 de Crimson Desert :

Nouveautés

Nouvelles montures spéciales Il est désormais possible de gagner la Confiance de certains animaux pour les enregistrer comme montures. Espèces d’animaux concernées : ours, sangliers, loups, cerfs, mouflons, coucous, iguanes, rapaces, dromadaires, lions et tigres. Vous pouvez apprivoiser les animaux féroces en les nourrissant après les avoir maîtrisés. Selon leur espèce, certains se domptent ou s’obtiennent par des moyens spécifiques. Si un animal n’est pas apprivoisable, le nourrir ne fera pas monter son niveau de Confiance. Lorsque vous chevauchez un animal, sélectionnez un aliment dans l’Inventaire, puis sélectionnez « Nourrir » pour le lui donner. Un onglet dédié à la gestion des montures spéciales a été ajouté à l’interface du Sac. L’emplacement de monture dans la barre de raccourcis n’accepte désormais qu’une seule monture classique et une seule monture spéciale à la fois. La selle a été retirée de l’apparence par défaut des montures spéciales existantes. Vous pouvez désormais équiper une selle sur votre monture comme une pièce d’équipement. L’équipement des selles se gère depuis l’onglet de gestion des montures spéciales. Les selles pour montures spéciales peuvent être achetées dans la Sellerie de chaque ville : Sellerie de Hernand : selles pour loup et ours Sellerie d’Équincher de Hernand : selles pour cerf et loup Sellerie de Calphade : selles pour ours et coucou Sellerie de Déméniss : selles pour coucou et cerf Sellerie de Pailune : selles pour ours et bouquetin alpin Sellerie de Délésyie : selles pour phacochère Sellerie de Tommaso : selles pour iguane Sellerie de Varnia : selles pour dromadaire

Une fonction d’extraction permettant de récupérer les matériaux consommés lors du raffinage d’un équipement a été ajoutée. Cette fonction permet de récupérer une partie des matériaux investis lors du raffinage. Pour y accéder, adressez-vous au PNJ Forgeron présent dans chaque village et région. L’extraction est possible à partir du niveau 1 de raffinage jusqu’au niveau de raffinage standard de l’équipement (le niveau au moment de son obtention initiale). L’extraction ne détruit pas l’équipement en question. Seule sa valeur de raffinage est ajustée, et l’équipement est conservé en l’état. Objet à extraire : un équipement dont le niveau de raffinage standard est 4, actuellement au niveau 10. Résultat de l’extraction : si vous choisissez l’extraction jusqu’au niveau 4, les matériaux investis pour passer du niveau 4 au niveau 10 seront récupérés, et l’équipement repassera au niveau 4. La quantité de matériaux récupérés varie selon leur type : Matériaux spéciaux : les matériaux spéciaux tels que les Artefacts ou les Écailles d’Aesérion sont récupérés à 100 %. Matériaux communs : les minerais de fer, de cuivre, l’héliotrope, etc. sont récupérés à environ 70 %.

Les compétences à mains nues d’Oongka ont été ajoutées. Vous pouvez les consulter en sélectionnant « Poings » dans la fenêtre de compétences. Les compétences à mains nues de Damiane seront ajoutées lors de la prochaine mise à jour.

Ajout de fourreaux pour l’épée et l’épée à deux mains. Ajout de la fonction « Visibilité du fourreau », permettant de choisir d’afficher ou non le fourreau sur le personnage.

Ajout d’un nouvel objet, le Talisman de vaillance, qui permet à votre familier chien d’attaquer les ennemis lorsqu’elle est équipée. Cet objet peut être acheté auprès du PNJ du magasin secret de Pororin.

Ajout d’une Machine à pince à la Marionnette rieuse. Objets obtenables : 12 types de meubles d’éclairage, 1 type de chaise, 1 type de couvre-chef spécial, des Artefacts abyssaux et des équipements abyssaux.



Contenus

Certains équipements, dont le Visione, peuvent désormais être améliorés, et des emplacements pour équipements abyssaux ont été ajoutés. Le nombre d’emplacements ajouté est identique au nombre d’emplacements de base du type d’équipement correspondant. Toutefois, certains équipements ainsi que les équipements du coucou disposent de moins d’emplacements que les équipements du même type.

Le type de résistance élémentaire de certaines capes correspond désormais à leurs paramètres.

Correction de l’erreur où certaines missions de déploiement de camarade ne redémarraient pas automatiquement.

Correction de l’erreur où il était impossible d’invoquer des familiers dans certaines situations.

Correction de l’erreur où il était impossible de terminer la quête « Abondance de récompenses » lorsqu’elle était effectuée selon un ordre précis.

La Perche totémique a été redistribuée. Correction de l’erreur où elle disparaissait de l’Inventaire des objets perdus.

Correction de l’erreur où il était impossible de dompter à nouveau l’Aigle de fer après l’avoir raté.

Les fonctions « Tout nettoyer », « Abattre (tous) » et « Obtenir toutes les graines » ont été ajoutées à l’inventaire.

Correction de l’erreur où il était impossible de teindre un harnachement dans certaines situations.

Ajout de méthodes d’obtention pour des éléments du Codex jusqu’ici impossibles à obtenir et liés à certaines factions.

Le raffinage avec le même équipement n’est désormais possible que jusqu’au niveau de raffinage précédant celui requérant un Artefact abyssal.

Certains objets auparavant non empilables peuvent désormais être empilés. Objets concernés : Meubles, ornements

Kliff peut désormais équiper certaines tenues d’Oongka.

Oongka peut désormais équiper la Cape en tissu des Crinières Grises.

Combat / Action

Amélioration de la posture standard et des animations de déplacement lors de la sélection de l’arme « Mains nues ».

La compétence « Reflet de lumière » est désormais utilisable à mains nues.

Les attaques avec un Canon à deux mains déclenchent désormais un effet supplémentaire.

Ajustement de l’Attaque standard du Canon à deux mains.

Amélioration apportée aux enchaînements suivant la compétence à mains nues « Coup de pied circulaire ».

Amélioration apportée afin que le ciblage avec une arme à distance fonctionne désormais sur les petits animaux.

Correction de l’erreur où il était possible d’infliger des dégâts anormalement élevés à certains boss en les écrasant avec des objets lourds.

Correction de l’erreur où il était parfois impossible de tirer à l’arc après le chargement d’une sauvegarde, même avec des flèches dans l’Inventaire.

Contrôles

Amélioration apportée à la praticité du placement d’objets sur les bibliothèques en mode Décoration.

Ajout d’une animation dédiée en cas d’échec de manœuvre d’une grande valve jusqu’au bout.

Amélioration apportée afin qu’il soit possible de franchir une fenêtre à partir de ses côtés lorsque le personnage est suspendu au mur.

Amélioratoin apportée afin que la caméra s’aligne sur la direction du joueur après un certain délai lors du suivi automatique d’un PNJ.

Correction de l’erreur où certains guides de touches n’apparaissaient pas, selon le périphérique de contrôle utilisé.

Amélioration apportée afin que le montant d’argent actuellement en possession s’affiche dans les menus de personnalisation de personnage et de teinture.

Ajout d’une fonction de recherche dans le menu des compétences pour retrouver plus facilement la compétence souhaitée.

Amélioration apportée afin que les guides de touches liées à la pêche s’affichent également en attente.

Amélioration apportée à l’interface du laboratoire pour qu’elle soit plus intuitive.

Correction d’une erreur où l’interface ne fonctionnait pas dans certaines situations lors de modifications du préréglage de personnalisation clavier/souris.

Graphismes / Paramètres

Ajout d’une option de correction des tons nocturnes. Lorsqu’elle est activée, le ton des couleurs s’adoucit globalement et les zones d’ombre s’éclaircissent légèrement. Lorsqu’elle est désactivée, les couleurs gagnent en netteté et les ombres s’assombrissent légèrement.

[Mac] Amélioration de la détection de la compatibilité HDR pour chaque type d’écran : l’option HDR s’active désormais correctement sur les écrans externes compatibles, et reste indisponible sur ceux qui ne le sont pas.

[Mac] Correction des plantages intermittents du GPU pendant le jeu.

Correction des erreurs de rendu en résolution 5120 x 2160.

Correction de l’erreur où les couleurs s’inversaient lors de l’utilisation du mode photo dans certaines configurations.

Amélioration de la qualité HDR et correction de l’erreur où le Direct-to-Display se désactivait lors de l’activation du HDR.

Correction de l’erreur où les Gâchettes adaptatives de Paramètres – Contrôles ne s’appliquaient pas correctement.

Correction de l’erreur où le jeu se plantait lors du changement des options HDR ou d’interpolation d’images en présence d’un overlay externe.

Correction de l’erreur où l’apparence des cascades était peu naturelle selon la distance.

Amélioration apportée afin que l’option Afficher/masquer couvre-chef ne s’affiche plus lors du passage au menu Tatouage (corps) chez le barbier.

Localisation

Correction d’erreurs de localisation et amélioration de la qualité dans toutes les langues.

Autres corrections

Correction de l’erreur où l’équipement de Contribution disparaîssait de l’inventaire des objets perdus.

Correction de l’erreur où la teinture ne s’appliquait pas sur la zone du cou de l’Armure en cuir carmin élégante.

[Damiane/Oongka] Correction de l’erreur où les paramètres de tatouage de visage et de corps ne s’appliquaient pas lors du chargement.

[Damiane/Oongka] Correction de l’erreur où, lors de l’équipement d’un harnachement, l’objet s’affichait dans l’emplacement de harnachement de Kliff.

[Damiane] Correction de l’erreur empêchant d’équiper une faux.

Correction de l’erreur où les poissons ne mordaient pas lorsque le flotteur de pêche était lancé à un endroit spécifique.

Augmentation du prix de vente des poissons.

Augmentation de la probabilité d’obtenir un Manuel de fabrication d’équipement abyssal dans certaines bases.

Amélioration apportée pour permettre d’effectuer de manière répétée les missions de type Déploiement, Expédition et Fouille dans les bases, ainsi que les missions de soutien au travail aux teintureries. (Ajouté : 11/05/2026)

Correction de l’erreur où le joueur ne pouvait pas lire de livre correctement en étant monté sur un cheval.

Correction de l’erreur où l’attaque de la compétence « Frappe du météore » ne s’effectuait pas correctement lors de son Renforcement élémentaire.

Correction de l’erreur où la compétence « Bond explosif » d’Oongka s’annulait avant de toucher le sol.

Correction de l’erreur où, lors de l’annulation rapide d’une attaque à distance en plein vol, le vol d’Oongka s’annulait.

Correction de l’erreur où la compétence « Riposte » ne pouvait pas être utilisée lorsque Damiane avait une Grande épée équipée.

Correction de l’erreur où « Concentration : Percevent » ne pouvait pas être utilisé correctement dans les airs.

Amélioration apportée afin que, lors de l’utilisation de la compétence « Tir en mouvement », l’animation de recharge ne se déclenche plus si aucun tir n’a été effectué.

Correction de l’erreur où la compétence « Répulsion de la lance » pouvait être utilisée sans avoir été apprise.

Correction de l’erreur où certaines compétences de type « Attraper » ne consommaient pas d’Endurance.

Correction de l’erreur où la compétence « Champ de force électrique » s’interrompait lors d’un paramétrage spécifique des commandes d’esquive.

Correction de l’erreur où l’effet de la Grande épée Électro-méca s’activait même sans avoir sorti l’objet dans certaines situations.

Correction de l’erreur où la vitesse des monstres en combat diminuait drastiquement.

Correction de l’erreur où les attaques de certains boss étaient interrompues lorsque le personnage lui infligeait une attaque à distance.

Correction de l’erreur où il était impossible d’attaquer les Iguanes verts géants.

Correction de l’erreur où, lors de l’équipement de certains équipements abyssaux, la « Posture de contre » s’annulait même s’il restait de l’endurance.

Correction apportée afin que la jauge de fatigue du boss se restaure progressivement si le joueur quitte la zone de combat.

Amélioration apportée afin que les boss reviennent plus rapidement lorsqu’ils quittent la zone de combat.

Correction de l’erreur où le message d’information de sortie de la zone de combat du boss s’affichait incorrectement lors de la revanche contre certains boss.

Correction de l’erreur où le personnage devenait invisible lors d’une revanche contre certains boss.

Correction de l’erreur où le marqueur de la zone de combat de boss restait parfois affiché sur la mini-carte et sur la carte lors du chargement d’une sauvegarde en pleine revanche.

Des corrections d’erreurs et améliorations liées à des boss spécifiques ont été appliquées.

Correction de certaines erreurs liées à des quêtes spécifiques.

Correction de l’erreur où les missions de déploiement dans certaines bases s’annulaient après avoir sauvegardé puis chargé la sauvegarde. La Contribution investie dans les missions annulées a été entièrement restaurée.

Correction de l’erreur où l’interface des missions de la base actuellement inspectée s’affichait de manière peu naturelle si une mission d’une autre base s’était terminée.

Correction de l’erreur où les boutiques de pêche achetaient les marchandises du joueur à un prix trop élevé.

Correction de l’erreur où il était possible de s’accrocher à un PNJ allié dans les airs.

Correction de l’erreur où certains objets équipés, tels que le Sac de jardinage du coucou, ne pouvaient pas être utilisés.

Correction d’un problème permettant de purifier certains sanctuaires sans consommer de Noyau d’alimentation.

Correction de l’erreur où le lieu de résurrection était peu naturel dans certaines situations.

Correction de l’erreur où, en cas de collision avec d’autres PNJ lorsque le joueur conduisait une carriole, les passagers de la carriole attaquaient ces PNJ.

Correction de l’erreur où les PNJ s’asseyaient sur la même chaise que le joueur.

Amélioration apportée afin que le sauvetage d’un réfugié pailunais ligoté soit directement enregistré dans les Quêtes.

Correction de l’erreur où les PNJ Crinières Grises prononçaient des répliques hostiles envers le joueur.

Ajustement de l’emplacement des armes portées à la taille pour un rendu plus naturel.

Correction de l’erreur où l’animation de visée du personnage était anormalement jouée en boucle lors de la visée de barres de fer avec un arc.

Correction de l’erreur où des animaux du même type affichaient des prix différents.

Correction du positionnement anormal de certains PNJ à bord des Omnifers.

Correction d’un problème permettant une récolte infinie de certaines plantes en utilisant le Sac de jardinage du coucou.

Amélioration de la qualité de certaines tenues.

Correction de l’erreur où la taille ou la position de la fenêtre de jeu en mode plein écran pouvait être modifiée avec la souris.

Correction de l’erreur où la pluie était visible en intérieur lors de l’utilisation du mode photo dans certaines situations.

Correction de l’erreur où l’eau de certaines cascades éclaboussait dans une direction anormale.

Correction de l’erreur où certains objets apparaissaient de manière étrange.

Correction d’erreurs de rendu dans certaines situations.

Correction de l’erreur où la fréquence d’images (IPS) baissait parfois lors de l’utilisation du souffle d’Étoile noire.

Correction des tremblements de la caméra lors du verrouillage d’une cible en étant sur une monture.

Correction de l’erreur où, lors de l’utilisation de l’avance rapide, le son continuait d’être diffusé même après la fin de la vidéo.

Correction de l’erreur où il était impossible d’attaquer les gardes avec des montures d’attaque lorsque vous étiez recherché.

Correction de l’erreur où le chargement restait bloqué sur certains fichiers de sauvegarde.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.