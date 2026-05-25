Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass

La créature la plus forte sur Terre

À l’heure où toutes les conversations tournaient autour de personnages comme Tifa (Final Fantasy VII) ou Kiryu (Like a Dragon), Bandai Namco a fait un choix moins évident pour le dernier personnage de sa saison 3. L’éditeur a décidé de s’offrir un crossover avec le manga Baki, en invitant le personnage de Yujiro Hanma, antagoniste de la série, à rejoindre le roster.

Sur le papier, cette collaboration coule de source. Baki est un manga centré autour de la bagarre, et Yujiro Hanma est l’un des personnages les plus connus de l’œuvre. Mais personne ne s’attendait pour autant à ce choix, étant donné que l’on pensait que Bandai Namco se limiterait à des collaborations avec d’autres jeux.

Yujiro Hanma n’arrivera pas avant cet hiver sur le jeu et cette première vidéo d’annonce ne révèle rien sur le modèle in-game du personnage (à voir comment le chara-design si particulier du manga sera reproduit ici) ni sur son moveset, étant donné que Bob et Roger Jr. seront mis en avant avant lui. Kunimitsu sera quant à elle disponible dès ce 27 mai pour les possesseurs du Season Pass, et le 1ᵉʳ juin pour les autres.