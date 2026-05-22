Pas de report à noter pour GTA 6, Take-Two affirme que le jeu sortira bien le 19 novembre

Pas de nouvelle, bonne nouvelle

Avant même la publication de ce bilan, Strauss Zelnick en personne est allé évoquer le statut de GTA 6 auprès de Variety. Et l’une des premières choses que le PDG de Take-Two confirme est que la date de sortie du jeu n’a pas bougé. GTA 6 est donc toujours prévu pour le 19 novembre 2026, à l’heure actuelle du moins :

« Je pense que réaffirmer aujourd’hui la date du 19 novembre comme jour de sortie est plutôt une bonne chose. Nous avons été très clairs : le jeu sortira le 19 novembre. »

Néanmoins, la publication de ce bilan ne coïncide pas avec l’ouverture des précommandes. Un mail de l’enseigne Best Buy avait laissé sous-entendre que ces précommandes pourraient démarrer dès ce mois de mai, mais Strauss Zelnick indique que ce n’était pas dans les plans, tout comme l’annonce du prix : « Nous ne faisons jamais d’annonces marketing lors de nos conférences entourant le bilan. Jamais, jamais, jamais. »

Zelnick réaffirme plutôt les plans déjà communiqués par le passé, à savoir que Rockstar se mettra à parler du jeu dès cet été. Et pour lui, l’été ne coïncide pas avec le Summer Game Fest et les conférences de début juin (après tout, il a techniquement raison), c’est pourquoi il ne faut sans doute pas attendre GTA 6 lors de l’une de ces émissions :

« Donc, je ne pense pas que ce soit encore l’été dans les prochaines semaines, mais quand ce sera le cas, Rockstar prévoit de commencer le marketing autour de GTA 6. »

L’attente ne devrait donc plus être si longue. Les actionnaires du groupe sont eux aussi pressés de voir cela arriver, étant donné que Take-Two a déclaré prévoir une hausse significative de ses revenus lors de cette année fiscale, à hauteur de 8,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à cette année. On trouverait presque ces prévisions trop prudentes.